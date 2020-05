Od początku pandemii koronawirusa praca zdalna stała się codziennością wielu pracowników. Niektóre firmy po zamknięciu wracają do normalnego trybu pracy. Jednak technologiczni giganci Facebook i Google przedłużyli taką możliwość do końca roku.

Zdjęcie ilustracyjne / pixabay.com / Pixabay

Obie firmy właśnie ogłosiły, że po okresie pracy zdalnej planują powoli otwierać swoje siedziby. Chcą być jednak bardziej elastyczne w podejściu do miejsca pracy.

Google zapowiedziało, że pozwolenie na pracę z domu przedłuży do końca 2020 roku. Jak jednak zaznaczono, pracownicy, którzy będą musieli wrócić do biura, będą to mogli zrobić od początku lipca.

Facebook właśnie podał, że swoje biura otworzy 6 lipca. Facebook zrobił kolejny krok w kierunku powrotu do poprzedniej filozofii pracy. Sytuacja jest dynamiczna, ponieważ nasi pracownicy i ich rodziny podejmują ważne decyzje dotyczące powrotu do pracy - ogłosiła firma.

Praca zdalna może być nowym, trwałym rozwiązaniem dla wielu firm. Niektóre korporacje już zapowiadają, że będą przeprojektowywać swoje biura tak, aby przystosować je do pracy w warunkach odpowiedniego dystansu społecznego.