Pandemia koronawirusa. W piątek decyzja ws. cmentarzy. Białoruś zamyka granicę z Polską [NA ŻYWO]

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że w piątek przedstawi informacje dot. Dnia Wszystkich Świętych oraz zasad pracy biurowej. Resort zdrowia poinformował dzisiaj o 20 156 nowych zakażeniach koronawirusem i śmierci 301 chorych na Covid-19: przekroczyliśmy więc newralgiczną granicę 20 tysięcy nowych zakażeń dziennie. Aktualny bilans pandemii w Polsce mówi o 319 205 potwierdzonych zakażeniach i 5 149 ofiarach śmiertelnych. Białoruś zamyka swoje granice z Polską. Oficjalny powód tej decyzji to wzrost zakażeń w Polsce. Najważniejsze informacje związane z pandemią koronawirusa w Polsce i na świecie zbieramy dla Was w naszym aktualizowanym na bieżąco raporcie dnia!

-20 156 nowych zakażeń i 301 zgonów - to najnowsze rekordowe dane o koronawirusie w Polsce,



-Najwięcej przypadków odnotowano w Wielkopolsce - 2633, na Mazowszu - 2255 i w woj. śląskim - 1994,



-Aktualny bilans pandemii w Polsce mówi o 319 205 potwierdzonych zakażeniach i 5 149 ofiarach śmiertelnych,



-Premier Mateusz Morawiecki przedstawi w piątek informacje dotyczące cmentarzy w uroczystość Wszystkich Świętych,



-Minister Adam Niedzielski poinformował o zmienionych zasadach finansowania leczenia chorych na Covid-19,



-Białoruś zamyka granicę z Polską. Oficjalny powód to wzrost zakażeń koronawirusem w Polsce,

-W Szwecji padł kolejny rekord zakażeń. Minionej doby wykryto tam ponad 3200 przypadków SARS-CoV-2,



-Tragiczne rekordy odnotowała również Hiszpania i Portugalia. Odnotowano tam najwyższe przyrosty zakażeń od początku pandemii.

22:10 RZĄDOWY KOMISARZ DS. PANDEMII WE WŁOSZECH: "SYTUACJA JEST DRAMATYCZNA"

Sytuacja pandemiczna we Włoszech jest pod pewnymi względami "dramatyczna", "koronawirus odzyskał siłę" - oświadczył rządowy komisarz ds. kryzysu sanitarnego Domenico Arcuri. Zaapelował do Włochów, by przemieszczali się tylko, gdy jest to konieczne.



W dniu, gdy zanotowano 217 następnych zgonów i ponad 26 tys. nowych zakażeń, nadzwyczajny komisarz ostrzegł: Jeśli krzywa infekcji nie obniży się, przy obecnych liczbach nie wytrzyma tego żaden system ochrony zdrowia, nie mówiąc już o włoskim.



Na konferencji prasowej Arcuri przypomniał, że 7 października dobowy wzrost zakażeń wynosił ponad 3600, tydzień później 7 tys., a po dwóch tygodniach ponad 20 tys.

22:00 SINGAPUR: OPRACOWANO TEST NA COVID-19 W FORMIE ALKOMATU

W Singapurze testowane jest działające jak alkomat cyfrowe urządzenie mające służyć do szybkiego badania w kierunku obecności koronawirusa. Aparat może być dostępny na początku 2021 r., nie zastąpi jednak testów typu PCR.



21:40 WIELKA BRYTANIA: KOLEJNE OBSZARY OBJĘTE RESTRYKCJAMI

Brytyjski rząd poinformował o rozszerzeniu trzeciego, czyli bardzo wysokiego, oraz drugiego, wysokiego, poziomu restrykcji z powodu koronawirusa na kolejne obszary Anglii. Strefa dodatkowych obostrzeń coraz bardziej przesuwa się na południe kraju.



Od północy z niedzieli na poniedziałek najwyższy poziom restrykcji zacznie obowiązywać w liczącym 2,3 mln hrabstwie West Yorkshire, którego głównymi miastami są Leeds i Bradford. To właśnie w tym drugim jest obecnie najwyższa w całej Wielkiej Brytanii liczba zakażeń w stosunku do populacji - 483,5 na 100 tys. mieszkańców.

21:17 REKORDY ZAKAŻEŃ W HISZPANII I PORTUGALII

Resort zdrowia Hiszpanii potwierdził dziś nienotowaną dotychczas dobową liczbę zakażeń koronawirusem, przekraczającą 23,5 tys.

Ostatnie 24 godziny okazały się też rekordowe w Portugalii, gdzie po raz pierwszy liczba dziennych infekcji przekroczyła 4,2 tys.



21:05 KATOWICE: NIE ŻYJE NAUCZYCIELKA ZAKAŻONA KORONAWIRUSEM

Nauczycielka nauczania początkowego z Katowic, logopedka, która prowadziła zajęcia z dziećmi niesłyszącymi i słabosłyszącymi, zmarła na Covid-19 - poinformował prezydent Katowic Marcin Krupa.



Dotarły dziś do nas bardzo smutne wiadomości. Zmarła zakażona koronawirusem pracownica jednej z katowickich szkół, pani Elżbieta. Nauczycielka nauczania początkowego, logopeda, prowadziła rewalidacje z dziećmi niesłyszącymi i słabosłyszącymi. W ocenie uczniów, absolwentów i współpracowników wspaniały nauczyciel i człowiek. Rodzinie pragnę złożyć wyrazy głębokiego współczucia - napisał prezydent na swoim profilu w portalu społecznościowym.

20:52 ZMIANY W STAWKACH ZA PACJENTA Z COVID

Szpitale dostaną teraz zdecydowanie mniej za leczenie chorego z łagodną postacią choroby i trochę więcej za leczenie chorego w ciężkim stanie.

Do tej pory za każdego chorego z zakażeniem NFZ płacił 530 zł. Nowy cennik NFZ wprowadza aż 3 stawki finansowania - 180, 330 i 530 zł. Ta ostatnia, najwyższa stawka, ma być - jak zapowiedział minister Niedzielski - podniesiona o kolejne 100 zł.

To, ile dostanie szpital, powiązane jest teraz z punktacją przy rozpoznaniu np. zapalenia płuc. Punktacja zależy m.in od częstości oddechów, ciśnienia krwi czy wieku chorego.

20:44 RUMUNIA

W ciągu ostatniej doby w Rumunii wykryto 6 481 zakażeń SARS-CoV-2, a na Covid-19 zmarło 83 chorych - poinformowały władze medyczne w czwartek. To najwyższy dzienny wzrost infekcji od początku epidemii. Rząd zapowiada zwiększenie możliwości wykonywania testów.



Koronawirusem w liczącej ok. 19,5 mln mieszkańców Rumunii zakaziło się łącznie 229 040 osób, z których 163 852 wyzdrowiało, a 6 764 zmarło. W szpitalach leczonych jest 10 975 chorych na Covid-19, z czego 868 na oddziałach intensywnej terapii.

20:27 POSEŁ JAROSŁAW ZIELIŃSKI Z KORONAWIRUSEM

Poseł Jarosław Zieliński przebywa w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach. Poseł trafił tam kilka dni temu z objawami Covid-19.



60-letni Jarosław Zieliński jest posłem RP od 2003 r. W tym czasie był sekretarzem stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, a także w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.



Poseł PiS od kilkunastu dni nie udzielał się publicznie. Parlamentarzysta walczy od tego czasu z COVID-19. Poinformował o tym w wiadomości SMS jedną z lokalnych dziennikarek z Suwałk.

Od kilku dni jestem w szpitalu. Proszę, zachowajcie państwo wszelkie środki ostrożności, bo koronawirus jest niezwykle groźny - napisał poseł Zieliński.

20:12 PREMIER FRANCJI O LOCKDOWNIE

Premier Francji Jean Castex potwierdził w czwartek wprowadzenie od piątku lockdownu na całym terytorium kraju, zapowiedziane w środę przez prezydenta Emmanuela Macrona. Dla rekreacji będzie można wyjść z domu tylko na godzinę i oddalić się tylko na kilometr.



Kwarantanna narodowa zostanie wprowadzona od północy z czwartku na piątek na całym terytorium kraju oraz na Martynice, ale z wyjątkiem pozostałych terytoriów zamorskich Francji, gdzie pandemia nie rozprzestrzenia się tak szybko. Obowiązywać będzie do 1 grudnia.



19:37 SOPOT: NOWY ODDZIAŁ COVIDOWY

W budynku Centrum Opieki Geriatrycznej przy ul. 23 marca w Sopocie zostanie utworzony specjalistyczny oddział II poziomu, przeznaczony dla 30 chorych na COVID-19. Ma on być gotowy 5 listopada - poinformował magistrat.



Dzięki wybudowaniu szpitala geriatrycznego dziś jesteśmy w stanie zrobić więcej. Sytuacja jest dramatyczna i musimy zrobić wszystko aby pomóc jak największej liczbie osób. Każde łóżko jest dziś bezcenne, jest na wagę ludzkiego życia. Dziękuję pani doktor Barbarze Gierak-Pilarczyk, prezes Pomorskiego Centrum Reumatologicznego, i całemu zespołowi za podjęcie się stworzenia i poprowadzenia tego oddziału - powiedział prezydent Sopotu, cytowany w komunikacie prasowym przesłanym PAP.

18:51 PODKARPACIE: WOT W WALCE Z COVID-19

Coraz więcej terytorialsów z Podkarpacia włącza się do walki z Covid-19. Blisko 50 żołnierzy codziennie pomaga stacjom sanepidu w regionie - poinformował PAP rzecznik 3. Podkarpackiej Brygady WOT kpt. Witold Sura.



Na wniosek wojewody podkarpackiego brygada codziennie deleguje 6 zespołów medycznych do wsparcia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie. Wojskowi medycy pobierają wymazy mobilnie w domach osób przebywających w kwarantannie, Domach Pomocy Społecznej, jak również w wyznaczonych placówkach medycznych - podkreślił wojskowy.

18:21 REKORD W SZWECJI

W Szwecji odnotowano 3254 nowe przypadki zakażenia koronawirusem, to drugi dzień z rzędu największą dobową liczbą zakażeń od początku pandemii. Trzy regiony, w tym Sztokholm oraz Goeteborg, wprowadzają dodatkowe restrykcje.



Poprzedni najwyższy dobowy przyrost zakażeń - 2128 - odnotowano w środę. Dotychczasowy bilans potwierdzonych infekcji w Szwecji to 121 167.



Dużo wskazuje na to, że do zakażeń dochodzi podczas imprez, spotkań po pracy - wskazywał na konferencji prasowej główny epidemiolog kraju Anders Tegnell.

18:15 WŁOCHY

217 osób zmarło ostatniej doby we Włoszech na Covid-19, potwierdzonych zostało następnych 26831 zakażeń koronawirusem - poinformowało ministerstwo zdrowia. Padł nowy dobowy rekord liczby wykonanych testów: 201 tysięcy. Liczba zgonów od początku epidemii wzrosła do 38 122.



13 procent testów daje obecnie wynik pozytywny.



Koronawirusa potwierdzono dotąd u 616 tysięcy osób, z których wyleczonych jest 279 tysięcy. W ciągu dnia przybyło ich około 3800.

17:55 DOLNOŚLĄSKIE: BĘDZIE WIĘCEJ ŁÓŻEK COVIDOWYCH

W ciągu 10 kolejnych dni zwiększymy w regionie liczbę łóżek covidowych, najprawdopodobniej do 2,3 tys. - zapewnił wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski.

Obecnie w dolnośląskich szpitalach jest ponad 1,7 tys. miejsc dla chorych na Covid-19, z czego ponad tysiąc jest zajętych.



Podczas konferencji prasowej wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski podkreślił, że sytuacja epidemiczna w regionie jest trudna, choć - jak mówił - jest promyk nadziei związany z niższym niż zakładano pierwotnie przyrostem liczby zakażonych koronawirusem na Dolnym Śląsku.

17:48 UKRAINA: PRODUKCJA SERIALI ZA ŚRODKI Z FUNDUSZU COVIDOWEGO?

Wydano połowę środków z utworzonego przez ukraiński rząd funduszu na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z pandemią. Najwięcej pieniędzy przeznaczono na budowę dróg. Część pieniędzy będzie też wykorzystana na produkcję patriotycznych seriali - podała w czwartek Ekonomiczna Prawda.



Tzw. fundusz covidowy utworzono wiosną, wnosząc zmiany w państwowym budżecie, w celu pokrywania dodatkowych wydatków na ochronę zdrowia i wydatków socjalnych, bezpośrednio związanych z pandemią. W funduszu, o wartości 66 mld hrywien (ponad 9 mld złotych), znalazły się m.in. środki od UE, innych organizacji i państw - przypomniał portal telewizji Hromadske.



17:33 BIAŁORUŚ ZAMYKA GRANICĘ Z POLSKĄ

Polski MSZ potwierdził, że granica Białorusi z Polską i Litwą jest obecnie zamknięta. Mogą ją przekraczać jedynie dyplomaci i kierowcy samochodów ciężarowych.



MSZ przekazało PAP, że informacje o zamknięciu granic otrzymało od białoruskiego Państwowego Komitetu Granicznego.



Resort dyplomacji dodał, że oficjalnym powodem zamknięcia, który przedstawiła strona białoruska jest wzrost zakażeń koronawirusem w Polsce. Ostatniej doby w Polsce stwierdzono ponad 20 tys. nowych zakażeń, 301 osób zmarło.





17:09 IGA ŚWIĄTEK PO PONOWNYM TEŚCIE NA COVID-19

Drugi test na Covid-19 przeprowadzony u Igi Świątek dał wynik negatywny. Nie oznacza to jednak, że teraz tenisistka może w spokoju myśleć o przygotowaniach do nowego sezonu - zaplanowanie ich utrudniają obostrzenia stosowane w różnych krajach w związku z pandemią.



Świątek 10 października wygrała turniej French Open. To pierwszy w historii polskiego tenisa tytuł wielkoszlemowy w singlu. W ostatni piątek 19-letnia zawodniczka i jej ojciec Tomasz odebrali w związku z tym odznaczenia państwowe.

Dzień później poinformowano, że wręczający im je prezydent Andrzej Duda miał pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa. Tenisistka i jej rodzic poddali się samoizolacji, czekając na wyniki badań. Mają za sobą dwa, oba dały rezultat negatywny.

16:43 BUŁGARIA: WZROST LICZBY ZAKAŻEŃ O 100% W CIĄGU TYGODNIA

W ostatnim tygodniu w Bułgarii odnotowano wzrost liczby zakażeń koronawirusem o ponad 100 proc., a zgonów o 50 proc. - poinformował w czwartek wiceminister zdrowia Bojko Penkow. W ciągu ostatniej doby wykryto 2760 zakażeń - najwięcej od początku epidemii.



W Bułgarii wirusem SARS-CoV-2 zainfekowało się 45 461 osób, z których 19 159 wyzdrowiało, a 1197 zmarło, z czego 36 w ciągu ostatnich 24 godzin.



Liczba chorych na Covid-19 leczonych w szpitalach wzrosła w ciągu tygodnia o 30 proc. i wynosi teraz 2316, a 136 z nich przebywa na oddziałach intensywnej terapii.

Według prognoz resortu zdrowia do końca tygodnia hospitalizowanych będzie 4 tys. pacjentów.

16:40 MARIUSZ KAMIŃSKI BEZ KORONAWIRUSA

W związku z ujemnym wynikiem testu w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2 minister Mariusz Kamiński zakończył kwarantannę i powrócił do pracy w trybie stacjonarnym - przekazało MSWiA.



We wtorek resort spraw wewnętrznych i administracji informował, że w związku z bezpośrednim kontaktem z osobą zakażoną koronawirusem, po konsultacji z Głównym Inspektorem Sanitarnym od 23 października szef MSWiA Mariusz Kamiński przebywał na kwarantannie.



16:33 WROCŁAW: SZPITAL TYMCZASOWY W CENTRUM KONGRESOWYM

Koniec listopada to terminy zakończenia budowy szpitala tymczasowego we Wrocławiu. Ruszyły pierwsze prace adaptacyjne - powiedział w czwartek pełnomocnik wojewody dolnośląskiego ds. szpitala tymczasowego Maciej Bluj.



Szpital tymczasowy we Wrocławiu powstanie w centrum kongresowym przy ul. Rakietowej. Placówka będzie miała 400 miejsc dla pacjentów chorych na COVID-19, w tym 50 miejsc respiratorowych.



To nie będzie sala z łóżkami z dla chorych, ale szpital, w związku z tym będzie tam pełna diagnostyka - tomograf komputerowy, stacje RTG oraz duża apteka. Będą tam sale zabiegowe, z których jedna będzie przypominała salę operacyjną - powiedział Maciej Bluj.

16:05 POWAŻNA SYTUACJA W AUSTRII, RZĄD ROZWAŻA LOCKDOWN

W Austrii wykryto 4453 nowe infekcje koronawirusem w ostatniej dobie. To rekord od początku epidemii - podało MSW. W obliczu złej sytuacji epidemicznej rząd planuje "działania typu lockdown" na wzór niemiecki - informują austriackie media, powołując się na źródła we władzach.



Dotychczas koronawirusem w Austrii zakaziło się 93 949 osób, z czego 63 366 uznaje się już za wyzdrowiałych. W ciągu ostatniej doby w kraju zmarło 29 osób z Covid-19, co podniosło ogólną liczbę ofiar śmiertelnych do 1056.

16:03 EtAPY BUDOWY SZPITALA NA STADIONIE NARODOWYM

Resort zdrowia przedstawił etapy powstawania szpitala na Stadionie Narodowym.

15:59 SZPITAL NARODOWY W LICZBACH

Ministerstwo Zdrowia przedstawiło grafikę, która przedstawia szczegóły powstającego szpitala polowego Narodowym.





15:55 OPOLE: SZPITAL TYMCZASOWY W CENTRUM KONGRESOWYM

W należących do miasta Opola pomieszczeniach Centrum Kongresowo-Wystawienniczego trwają prace przy ich adaptacji na potrzeby szpitala tymczasowego dla chorych na Covid-19.



Prezydent Opola zamieścił na swoim profilu fotografię z Centrum Wystawienniczo-Kongresowego, które zostało nieodpłatnie udostępnione wojewodzie na potrzeby szpitala tymczasowego dla chorych na Covid-19.

15:51 OLSZTYN: BEZ KWESTY NA CMENTARZACH, BĘDZIE ZBIÓRKA ONLINE

Pierwszy raz od niemal dwóch dekad zbiórka na ratowanie cmentarzy stolicy Warmii i Mazur nie będzie prowadzona na terenie nekropolii. Każdy może jednak pomóc zapełnić wirtualną puszkę. Akcja potrwa jeszcze 10 dni - podał w czwartek urząd miasta w Olsztynie.



Jak wskazał magistrat, pandemiczne obostrzenia oraz lawinowo rosnąca liczba osób zakażonych koronawirusem sprawiają, że zmianie ulega wiele dotychczasowych działań. Jednym z nich jest coroczna kwesta organizowana przez Społeczny Komitet Ratowania Dawnych Cmentarzy na Warmii i Mazurach.

15:50 GIS APELUJE DO PROTESTUJĄCYCH

Rozmaite wydarzenia w sferze publicznej nie powinny odwracać naszej uwagi od trwającej epidemii. Nie możemy zapominać, że ważą się teraz losy tysięcy ludzi, ich zdrowie i życie. To są nasi rodzice, dziadkowie, ale również osoby młode, obciążone rozmaitymi chorobami - wskazał w swoim komunikacie GIS.

15:48 SZWAJCARIA: DUŻE WZROSTY ZACHOROWAŃ

W ciągu doby do czwartku rano w Szwajcarii zarejestrowano 9361 nowych przypadków nosicielstwa koronawirusa - poinformował Federalny Urząd Zdrowia. Oznacza to dalszy systematyczny wzrost dobowej liczby nowych infekcji, których dzień wcześniej było 8593.



Dobowa liczba zgonów osób zakażonych zwiększyła się w tym czasie z 24 do 31.

15:47 MAZOWIECKIE: SZPITAL POLOWY NA 200 ŁÓŻEK W PŁOCKU

Na terenie Płocka, przy współpracy tamtejszego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego i PKN Orlen, spółki mającej siedzibę w tym mieście, ma powstać szpital polowy na 200 łóżek - poinformował dyrektor płockiej placówki medycznej Stanisław Kwiatkowski.



Dodał, iż szpital polowy miałby zostać utworzony w ciągu 10 dni.

15:44 KOSZALIN: PONAD 600 AKTYWNYCH PRZYPADKÓW

W Koszalinie są 602 aktywne przypadki Covid-19. 18 mieszkańców jest hospitalizowanych, 546 przebywa na kwarantannie, dwie osoby zmarły - poinformował magistrat. Nowe ogniska są w kilku oddziałach szpitala wojewódzkiego i w DPS przy ul. Teligi.



Według danych koszalińskiego sanepidu, nadal największym ogniskiem koronawirusa jest firma Espersen. Zakażenie potwierdzono tu u 193 osób, jedna - która nie jest pracownikiem - jest hospitalizowana w Szczecinie, a kolejnych 110 przebywa na kwarantannie.

15:41 LUBUSKIE: SZPITAL TYMCZASOWY W ZIELONEJ GÓRZE

W Lubuskiem szpital tymczasowy dla chorych na Covid-19 będzie w Zielonej Górze - w budynku powstającym na potrzeby Centrum Zdrowia Matki i Dziecka tamtejszego Szpitala Uniwersyteckiego. Obiekt ma zostać wykończony i przystosowany do nowej funkcji na przełomie listopada i grudnia.



W Centrum będzie 170 łóżek covidowych, w tym 25 respiratorowych. Szpital Uniwersytecki, który ma być szpitalem patronackim dla lecznicy tymczasowej, oszacował koszty przyspieszenia prac budowlanych na 6 mln zł. Koszty te pokryje polski rząd - poinformował dyr. Biura Wojewody Lubuskiego Karol Zieleński.

15:39 ŚLĄSKIE: OGNISKA W DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ

1994 zakażenia koronawirusem potwierdzono w ostatniej dobie w woj. śląskim - podało Ministerstwo Zdrowia. Według służb wojewody, pochodzą one z ognisk rozproszonych w całym województwie lub z kontaktu z osobami wcześniej zakażonymi.



Ogniska potwierdzono m.in. w ponad 20 domach pomocy społecznej zarządzanych przez samorządy. Nowe zidentyfikowano właśnie w DPS w Rudzie Śląskiej, w którym na 172 osoby dodatni wynik ma 84 mieszkańców i 47 pracowników, co wykazały przeprowadzone tam badania przesiewowe.

15:35 WOJSKO W WALCE Z PANDEMIĄ

Obecna sytuacja wymaga nadzwyczajnych działań. Więcej wojska zaangażuje się w walkę z koronawirusem. W związku z rosnącą liczbą zakażeń poleciłem, aby nie mniej niż 20 tys. żołnierzy pomagało w przeciwdziałaniu pandemii - powiedział szef MON Mariusz Błaszczak po odprawie z dowódcami.

Rozszerzamy także skalę zadań, które będą realizowali żołnierze - dodał minister, który przebywa w izolacji po stwierdzeniu u niego zakażenia koronawirusem.

15:25 CMENTARZE BĘDĄ ZAMKNIĘTE?

Premier pytany dziś podczas konferencji prasowej na Stadionie Narodowym, czy 1 listopada cmentarze będą zamknięte powiedział, że rząd przekaże informacje w tej sprawie w piątek.



Jutro przedstawimy informacje dotyczące dostępności cmentarzy w Dniu Wszystkich Świętych, zasady pracy biurowej i kilka innych tematów, które chcemy uregulować - powiedział premier Mateusz Morawiecki.



15:00 NIEDZIELSKI O WSPARCIU SŁUŻBY ZDROWIA

To nie infrastruktura się liczy. Liczy się przede wszystkim personel medyczny, który chcemy zachęcić do współpracy poprzez gwarancje bezpieczeństwa oraz przeznaczając bardzo duże środki na motywację finansową - powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski.



W czasie konferencji prasowej z premierem Mateuszem Morawieckim na Stadionie Narodowym szef resortu zdrowia powiedział, że rząd stawia nie tylko na rozwiązania, które pomogą efektywnie zarządzać ruchem pacjenta, ale także będą wsparciem dla pracowników służby zdrowia.

14:28 BAZA ŁÓŻEK DO PRZYSZŁEGO TYGODNIA

Pod koniec przyszłego tygodnia powinniśmy mieć 31-32 tys. łóżek dostępnych dla chorych na COVID-19 - poinformował premier Mateusz Morawiecki.



13:54 PREMIER O PRACY BIUROWEJ

Premier: W piątek przedstawimy informacje dot. Dnia Wszystkich Świętych, zasady pracy biurowej i kilka innych tematów, które chcemy uregulować.

13:43 POLECENIE PREMIERA ws. PRZYGOTOWANIA KOLEJNYCH ŁÓŻEK COVID

30 procent łóżek w szpitalach II i III poziomu ma być przekształconych w miejsca dla chorych na Covid-19: takie polecenie wydać miał wojewodom premier Mateusz Morawiecki.

Dyrektorzy szpitali czekają teraz na decyzje wojewodów i szczegółowe instrukcje: jak szybko mają przekształcać kolejne oddziały, a przede wszystkim, ile kolejnych łóżek mają przygotować w konkretnej placówce.

Wielu nieoficjalnie mówi, że to niewykonalne, że oznacza wręcz wyrzucanie ze szpitali leczonych już tam pacjentów, którzy mają inne niż Covid-19 schorzenia i nie są zakażeni.

W jednym z warszawskich szpitali reporter RMF FM Mariusz Piekarski usłyszał:

Cytat Bardzo chętnie - jak tylko wojewoda przyjedzie i zabierze moich pacjentów. Gdzie mam ich upchać? W piwnicy?

Jeszcze gorzej jest poza Warszawą: w miastach, gdzie mieści się tylko jeden szpital albo dwa - i oba są zapełnione. Jak w Radomiu:

Cytat Miejsc w Radomiu nie ma, po prostu nie ma. Nie mamy gdzie oddać tych pacjentów.

13:31 HISZPANIA

Premier Hiszpanii Pedro Sanchez wezwał władze wspólnoty autonomicznej Madrytu do objęcia regionu kordonem sanitarnym na co najmniej tydzień. Takie ograniczenie wprowadzono już w dziewięciu regionach kraju.

W środę zakaz wjazdu i wyjazdu z terenu wspólnoty wydały władze Murcji, Kastylii-La Manchy, Kastylii-Leonu oraz Andaluzji. W tym ostatnim regionie kordonem sanitarnym wcześniej objęta została tylko część prowincji Grenada.

13:25 ROSJA

Niektóre regiony Rosji osiągnęły krytyczną granicę w walce z epidemią koronawirusa, obciążenie rosyjskiego systemu ochrony zdrowia jest maksymalne - przyznał rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Jak podał, w niektórych regionach zajętych jest już ponad 90 proc. miejsc szpitalnych dla zakażonych koronawirusem. "Jest to krytyczna granica" - ocenił. Jak dodał, potrzebni są lekarze, personel medyczny i leki.

13:22 BRAK KRWI W KRAKOWSKIM SZPITALU

Na oddziałach szpitala dziecięcego w Krakowie Prokocimiu pojawiły się kartki z apelem do rodziców, aby oddawali krew. Szpitalny punkt poboru krwi został zamknięty w związku z sytuacją epidemiczną. Krew, która trafiłaby do małych pacjentów, można oddawać w punkcie RCKiK przy ul. Rzeźniczej w Krakowie. W związku z epidemią, w szpitalu dziecięcym w Prokocimiu u dzieci wykonywane są tylko pilne operacje.

13:13 PREMIER O WZROŚCIE ZAKAŻEŃ

Premier: wydałem dyspozycję wojewodom, pod koniec przyszłego tygodnia powinniśmy mieć 31-32 tys. dostępnych łóżek szpitalnych. Jak powiedział, szpitale tymczasowe zapewnią dodatkowe 10 tysięcy łóżek.

Premier Mateusz Morawiecki przed konferencją prasową na stadionie PGE Narodowy w Warszawie, na którym kończy się budowa szpitala tymczasowego / Radek Pietruszka / PAP





13:08 PREMIER APELUJE

Ograniczmy kontakty - zaapelował premier Mateusz Morawiecki. Powtórzył, że rząd nie chce wprowadzać pełnego lockdownu, który zagroziłby polską gospodarkę.

Zwracając się do protestujących ws. aborcji powiedział: Niech gniew skupia się na mnie, na politykach, a nie tych, których może dotknąć zagrożenie zarażeniem, np. na osobach starszych.

12:59 GLIŃSKI O HEKATOMBIE ZAKAŻEŃ

Rodzice czy dziadkowie zakażeni przez "superroznosicieli", którzy rozprzestrzeniają wirusa najczęściej zupełnie bezobjawowo, spowodują w Polsce niewyobrażalną hekatombę zakażeń za 2-3 tygodnie. Opamiętajmy się - zaapelował minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Piotr Gliński.

"Superrozonosiciele, superspreadersi, niestety, nie są super" - napisał na Twittzerze.

12:51 BURMISTRZ SZCZECINKA z KORONAWIRUSEM

Burmistrz Szczecinka Daniel Rak poinformował w mediach społecznościowych o pozytywnym wyniku swojego testu na koronawirusa.

"Niestety, choroba przebiega u mnie objawowo. Pierwsze symptomy choroby zauważyłem w poniedziałek rano. Od tego momentu przebywam w domowej izolacji" - napisał samorządowiec na Facebooku.

Zaznaczył, że jego zachorowanie "nie ma wpływu na pracę Urzędu Miasta w Szczecinku, który działa w normalnym trybie".

12:44 MANDATY za BRAK MASECZKI

Ostatniej doby policjanci w całym kraju ukarali mandatami za nieprzestrzeganie obowiązku zakrywania ust i nosa ponad 1 750 osób, a w ponad 340 przypadkach skierowali do sądu wnioski o ukaranie.

Pouczonych zostało blisko 150 osób.

Od momentu wprowadzenia tego obowiązku policjanci nałożyli natomiast w sumie ponad 88 300 mandatów, a w niemal 21 tysiącach przypadków skierowali do sądu wnioski o ukaranie.

12:33 PREZYDENCKI MINISTER z KORONAWIRUSEM

Wiceszef kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy - Paweł Mucha - jest zakażony koronawirusem.

"W czasie odbywania kwarantanny poddałem się badaniu na Covid-19. Mam wynik pozytywny. Pozostaję w izolacji" - napisał prezydencki minister na Twittera.

Zaapelował również o przestrzeganie zasady: dystans, dezynfekcja, maseczka.

"Dbajmy o siebie i najbliższych, w tym Seniorów. Bardzo wiele zależy od nas! Choroba nie wybiera, ale możemy ograniczyć jej zasięg" - napisał.

12:25 ZA KILKA MINUT KONFERENCJA PREMIERA MATEUSZA MORAWIECKIEGO

Za kilka minut powinna rozpocząć się konferencja prasowa premiera Mateusza Morawieckiego i ministra zdrowia Adama Niedzielskiego na PGE Narodowym: transmisję online wydarzenia znajdziecie TUTAJ! >>>>





12:19 ROSJA z REKORDAMI PANDEMII

W ciągu minionej doby wykryto w Rosji ponad 17 700 zakażeń koronawirusem, zmarło 366 chorych. To najwyższe w tym kraju dobowe bilanse zachorowań i zgonów od początku epidemii.

11:31 ZA GODZINĘ KONFERENCJA PREMIERA

O godzinie 12:30 odbędzie się konferencja prasowa premiera Mateusza Morawieckiego, ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, szefa kancelarii premiera Michała Dworczyka i dr. n. med. Artura Zaczyńskiego. Transmisję online z wystąpienia oraz relację tekstową znajdziecie w tym artykule >>>>

11:26 JAROSŁAW ZIELIŃSKI w SZPITALU

Jarosław Zieliński jest zakażony koronawirusem. Poseł PiS i były wiceszef MSWiA trafił do szpitala.

11:19 MINISTER ZDROWIA CHCE DRAKOŃSKICH OBOSTRZEŃ

W związku z szybkim przyrostem liczby zakażonych koronawirusem i liczby ofiar śmiertelnych Covid-19 minister zdrowia Adam Niedzielski rekomenduje premierowi wprowadzenie nowych drakońskich obostrzeń - dowiedzieli się dziennikarze RMF FM. Ograniczenia miałyby dotyczyć przemieszczania się, działalności sklepów i szkół.

Równocześnie z informacji RMF FM wynika, że szef rządu wciąż się w tej sprawie waha.

11:07 OSTATNIEJ DOBY ZROBILIŚMY NIEMAL 68 TYSIĘCY TESTÓW

Resort zdrowia przekazał, że ostatniej doby wykonano w Polsce ponad 67 800 testów na koronawirusa.

Tym samym liczba testów przeprowadzonych w naszym kraju od początku pandemii wzrosła do 4 575 570.

10:58 PONAD 300 OFIAR KORONAWIRUSA w CIĄGU DOBY

Wyłącznie z powodu Covid-19 zmarło minionej doby w Polsce 46 zakażonych, natomiast z powodu współistnienia tej choroby z innymi schorzeniami: 255.

Najwyższe - powyżej 2 tysięcy przypadków - bilanse nowych zakażeń koronawirusem zanotowały Wielkopolska (2633) i Mazowsze (2255).

10:34 TRAGICZNE REKORDY PANDEMII w POLSCE

O 20 156 nowych zakażeniach koronawirusem i śmierci 301 chorych na Covid-19 poinformował właśnie resort zdrowia.



Aktualny bilans pandemii w Polsce mówi więc o 319 205 potwierdzonych zakażeniach i 5 149 ofiarach śmiertelnych.



10:25 RAPORT RESORTU ZDROWIA

W polskich szpitalach zajętych jest w tej chwili 14 631 łóżek dla pacjentów z Covid-19: oznacza to, że w ciągu doby do szpitali trafiło aż 700 takich pacjentów.

Już 1 203 spośród wszystkich hospitalizowanych potrzebuje respiratora: to o 53 więcej niż dzień wcześniej.

Z drugiej strony w ciągu 24 godzin przybyło nam ponad 5 700 ozdrowieńców: od początku pandemii koronawirusa pokonało więc już 129 267 ludzi.

Na kwarantannie jest w tej chwili w całym kraju blisko 490 tysięcy ludzi, a nadzorem epidemiologicznym objętych jest niemal 49 tysięcy.

09:44 UKRAINA: PONAD 7 300 NOWYCH ZAKAŻEŃ

Na Ukrainie potwierdzono minionej doby ponad 7 300 nowych zakażeń koronawirusem, a 113 zainfekowanych zmarło. Równocześnie wyzdrowiały blisko 3 tysiące pacjentów.

09:39 CZECHY: BLISKO 13 TYSIĘCY NOWYCH ZAKAŻEŃ

W ciągu ostatniej doby przybyło w Czechach 12 977 zakażeń SARS-CoV-2: to w tym kraju najgorszy bilans nowych infekcji w dniu wolnym od pracy, kiedy przeprowadza się mniej testów niż w dni powszednie.

Środa była w Czechach świętem państwowym.

W sumie od początku epidemii koronawirusem zaraziło się tam około 297 tysięcy ludzi, a zmarło 2 675 chorych, w tym 74 w środę.

09:31 CMENTARZE 1 LISTOPADA bez MSZY

Z powodu rosnącej liczby zakażeń koronawirusem w tym roku 1 listopada nie będzie w Polsce mszy i procesji na cmentarzach. Zgodnie dekretami wydanymi przez biskupów w poszczególnych diecezjach, msze sprawowane będą w kościołach.

Biskupi zachęcają także wiernych do indywidualnego odwiedzania cmentarzy.

09:26 NIEMCY: REKORDOWY BILANS NOWYCH ZAKAŻEŃ

W ciągu ostatniej doby zarejestrowano w Niemczech blisko 17 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem: to najwyższy dobowy przyrost infekcji w tym kraju od początku pandemii.

Ponadto - jak poinformował berliński Instytut im. Roberta Kocha - w Niemczech zmarło minionej doby 89 chorych na Covid-19.

09:17 USA: PONAD 75 TYSIĘCY NOWYCH ZAKAŻEŃ

W Stanach Zjednoczonych potwierdzono w ciągu minionej doby niemal 75,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem, a zmarło 1000 chorych na Covid-19: takie dane przekazał Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore.

08:58 JACEK SASIN w RMF FM: LOCKDOWNU NIE PLANUJEMY

Rząd nie planuje w tej chwili pełnego lockdownu z zakazem wychodzenia z domów: taką informację przekazał w Porannej rozmowie w RMF FM wicepremier Jacek Sasin.

"Mamy już daleko idące ograniczenia (...). Dzisiaj, kiedy słyszymy o lockdownie w Niemczech czy we Francji, to właściwie tym dodatkowym elementem jest zakaz wychodzenia z domu wszystkich obywateli (...). My nie planujemy w tej chwili tego typu działań" - mówił Jacek Sasin na antenie RMF FM.

Dodał, że rząd kieruje się w swoich decyzjach opiniami ekspertów, i zaznaczył: "Ważne jest, aby te obostrzenia nie szły na tyle daleko, żeby zrujnować polską gospodarkę".

08:34 KOŃCZĄ SIĘ NAM RESPIRATORY

We wszystkich województwach w kraju powoli kończą się wolne respiratory. Równocześnie do dyspozycji pozostała w szpitalach jedna trzecia łóżek covidowych.

08:31 BILANS PANDEMII w POLSCE

O 18 820 nowych zakażeniach koronawirusem i śmierci 236 chorych na Covid-19 poinformował wczoraj resort zdrowia. W obu przypadkach zanotowaliśmy więc tragiczne rekordy pandemii.

Całkowita liczba wykrytych w Polsce zakażeń SARS-CoV-2 zbliża się do 300 tysięcy, a liczba ofiar śmiertelnych to 4 851.

