Białoruś zamyka swoją granicę z Polską. Białorusini wstrzymali odprawy ruchu osobowego na przejściach w Bobrownikach oraz Kuźnicy Białostockiej. Bez przeszkód odbywa się natomiast ruch towarowy. Straż Graniczna doradza podróżnym, którzy w ruchu osobowym zamierzają wjechać na Białoruś, by korzystały z przejścia w Terespolu.

Drogowe przejście graniczne Kuźnica Białostocka- Bruzgi / Artur Reszko / PAP

Polski MSZ potwierdził, że granica Białorusi z Polską, Litwą, Łotwą i Ukrainą jest obecnie zamknięta. Mogą ją przekraczać jedynie dyplomaci i kierowcy samochodów ciężarowych.

MSZ przekazało PAP, że informacje o zamknięciu granic otrzymało od białoruskiego Państwowego Komitetu Granicznego. Resort dyplomacji dodał, że oficjalnym powodem zamknięcia, który przedstawiła strona białoruska jest wzrost zakażeń koronawirusem w Polsce. Ostatniej doby w Polsce stwierdzono ponad 20 tys. nowych zakażeń, 301 osób zmarło.

Wcześniej strona białoruska informowała, że nie będzie wpuszczać także swoich obywateli, później jednak okazało się, że przejadą oni jednak przez granicę.

Pozostali samochodami osobowymi i autobusami nie wjadą na Białoruś, chyba że skorzystają z przejścia w Terespolu. Tam - nie wiadomo dlaczego - ruch osobowy nie został jeszcze przez Mińsk wstrzymany.

Także przejście graniczne na lotnisku międzynarodowym w Mińsku działa bez ograniczeń.

"Dziś w drugiej połowie dnia zaczęła się szerzyć informacja o zamknięciu granic z Litwą i Polską. Nie wiadomo, kto był inicjatorem takiej decyzji, ale nasi obywatele nie mogą wrócić do kraju. W Państwowym Komitecie Granicznym portalowi Onliner.by potwierdzili tę informację, dodając, że decyzję taką podjęto w związku z pandemią" - napisał Onliner.by.



Dyżurny jednego z przejść granicznych obwodu grodzieńskiego powiedział portalowi, że było to nieoczekiwane. "Dla wielu to było zaskoczenie, w tym dla nas. Nikt się nie spodziewał" - oświadczył.