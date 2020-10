Lockdownu na wzór tego, jaki wprowadzono w Niemczech czy we Francji nie będzie. Jak powiedział wicepremier Jacek Sasin, obostrzenia wprowadzone w Polsce w związku z epidemią koronawirusa różnią się od tych np. u naszego zachodniego sąsiada zakazem wychodzenia z domu. "My takich działań nie planujemy" - powiedział gość Porannej rozmowy w RMF FM. Dodał, że rząd w swoich decyzjach kieruje się opiniami ekspertów. "Ważne jest, aby te obostrzenia nie szły na tyle daleko, żeby zrujnować polską gospodarkę" – oświadczył minister aktywów państwowych, który ma za sobą już piątą kwarantannę.

Zakaz wychodzenia z domu? Jacek Sasin: Nie planujemy Piotr Szydłowski / RMF FM

Jacek Sasin: Nie ma zgody, by przemoc panowała na polskich ulicach

"Moja formacja polityczna ani premier Jarosław Kaczyński nigdy nie wzywaliśmy, nie wzywamy i nie będziemy wzywać do przemocy" - oświadczył wicepremier Jacek Sasin, nawiązując do wystąpienia prezesa PiS. Jarosław Kaczyński we wtorek stwierdził, odnosząc się do protestów kobiet oburzonych wyrokiem TK ws. aborcji, że "w szczególności musimy bronić polskich kościołów".

"Musimy ich bronić za każdą cenę. Wzywam wszystkich członków Prawa i Sprawiedliwości i wszystkich, którzy nas wspierają do tego, by wzięli udział w obronie Kościoła, w obronie tego, co dzisiaj jest atakowane i jest atakowane nieprzypadkowo" - mówił lider PiS.

Sasin ocenił dziś na naszej antenie, że mówienie, iż Kaczyński wzywa do obrony kościołów, jest "nieuprawioną interpretacją wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego".

"Ludzie Kościoła też mają prawo do pokojowego manifestowania swoich poglądów, podobnie jak ci, którzy manifestują dziś na ulicach swój sprzeciw wobec wyroku Trybunału Konstytucyjnego. To jest prawo obywatelskie i nie można żadnej grupie tego odbierać" - powiedział, dodając, że "nie ma zgody naszej na to, by przemoc panowała na polskich ulicach".

"Proszę nie traktować wybiórczo wystąpienia Jarosława Kaczyńskiego" - zaapelował Sasin.

Sasin: Mit. Fake news. Nie ma żadnego mojego raportu ws. spółek

"Mamy do czynienia z mitem, fake newsem. Nie ma żadnego raportu Sasina" - tak Jacek Sasin odpowiedział na pytanie o rzekomy raport dotyczący obsady Spółek Skarbu Państwa przez działaczy Zjednoczonej Prawicy. Gość Porannej rozmowy w RMF FM wielokrotnie zaprzeczył, by taki dokument powstał.

"Chyba sam wiem najlepiej, czy tworzyłem jakiś raport czy nie. Naprawdę nie było żadnego raportu" - przekonywał, dodając, że spekulacje na jego temat mogły być grą w negocjacjach koalicyjnych między PiS, Porozumieniem a Solidarną Polską. "Takiego dokumentu mojego ministerstwo nie sporządziło i nikomu nie przekazywało" - skwitował wicepremier.

Sasin odniósł się też do kwestii zwrotu 70 milionów złotych Poczcie Polskiej ze względu na wydrukowanie przez spółkę kart do głosowania w majowych wyborach prezydenckich. Głosowanie ostatecznie nie odbyło się, karty są bezużyteczne.

"Sejm w tej sprawie podjął decyzję ustawową, wskazał rzeczywiście drogę odzyskania tych pieniędzy przez pocztę i ta procedura jest w tej chwili w trakcie realizacji" - stwierdził Sasin. "Poczta na pewno tę rekompensatę, ten zwrot kosztów, jakie poniosła na podstawie decyzji pana premiera (...) otrzyma" - powiedział. Czy już do tego doszło? "Jeszcze nie" - odpowiedział minister aktywów państwowych. Według jego wiedzy, "jesteśmy w trakcie tej procedury".