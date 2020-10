Wzywamy wszystkich Europejczyków, by zadbali o siebie oraz o innych - mówił szef Rady Europejskiej Charles Michel po zakończeniu specjalnej wideokonferencji unijnych przywódców na temat pandemii koronawirusa. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała z kolei, że wirus może przytłoczyć systemy ochrony zdrowia.

Ursula von der Leyen / OLIVIER HOSLET / POOL / PAP/EPA

Jesteśmy zjednoczeni, bo wszyscy jesteśmy na tej samej łodzi. To poważny kryzys, druga fala, która ponownie nas testuje - zauważył szef Rady Europejskiej.

Ursula von der Leten zwracała z kolei uwagę na ciężką sytuację szpitali. Sytuacja zdrowotna w UE jest bardzo poważna. Rośnie liczba infekcji, rośnie liczba hospitalizacji. Rośnie też liczba ofiar śmiertelnych, na szczęście nie tak szybko, ponieważ dziś rozumiemy lepiej, jak zajmować się pacjentami z Covid-19 i chorobą. Rozprzestrzenianie się wirusa przytłoczy nasze systemy opieki zdrowotnej, jeśli nie będziemy działać natychmiast - powiedziała szefowa KE.

Dlatego - jak wskazała - tak ważna jest współpraca między państwami członkowskimi.

Von der Leyen zapowiedziała, że KE udostępni 220 mln euro, aby umożliwić transport pacjentów chorych na Covid-19 między państwami członkowskimi, jeśli będzie taka potrzeba. Zapowiedziała, że kierowana przez nią instytucja uruchomi ponadto platformę, dla specjalistów, by mogli wymieniać się informacjami dotyczącymi pandemii.

Komisja ma też pracować nad zatwierdzeniem na poziomie unijnym szybkich testów antygenowych. W planach jest ponadto uruchomienie pilotażowego programu dotyczącego europejskiego formularza lokalizacyjnego dla pasażerów i wprowadzenie go w całej UE przed końcem roku.

Von der Leyen zaapelowała też o masowe ściąganie aplikacji wspomagających wykrywanie kontaktów z osobami zakażonymi. Jak poinformowała na razie aplikacje z trzech krajów są połączone tak, że wymieniają się miedzy sobą informacjami, ale kilkanaście innych ma działać w ten sposób wkrótce.

Szefowa KE mówiła też, że kierowana przez nią instytucja, po podpisaniu trzech wstępnych umów na przyszłe szczepionki, przygotowuje się do podpisania kolejnych czterech porozumień z firmami farmaceutycznymi. Państwa członkowskie dostaną szczepionki w tym samym czasie i pod tymi samymi warunkami w oparciu o ich wielkość populacji - zaznaczyła.

Szefowa KE odradziła też podróże, które nie są konieczne. Jak mówiła, podróżowanie powinno zostać zredukowane tylko do niezbędnych przypadków.

Po tym jak pierwsza fala (pandemii) opadła, znieśliśmy pewne ograniczenia za szybko. Nie chodzi tu tylko o podróże, bo w ostatnich tygodniach i dziś wieczorem rozmawialiśmy o tym, że mamy wiele różnych środków, które są kluczowe, by utrzymywać liczby zakażeń na niskich poziomach - podkreśliła von der Leyen.

Jak tłumaczyła konieczne będzie zwalczenie wirusa i utrzymanie niskiej liczby zakażeń do czasu, gdy społeczeństwa nabędą odporność przez szczepienia. Będziemy musieli być bardzo ostrożni jeśli chodzi o znoszenie restrykcji i mieć świadomość, że najbardziej efektywny instrument jaki mamy, to to, jak sami się zachowujemy. To są maski, to jest dystans, unikanie zamkniętych pomieszczeń ze słabą wentylacją - podkreśliła.