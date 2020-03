Cztery nowe przypadki zarażanie koronawirusem w Polsce. Jeden z pacjentów podróżował autokarem z Niemiec razem z mężczyzną, u którego jako pierwszego w Polsce zdiagnozowano zarażenie koronawirusem. Pozytywny wynik testów potwierdzono również dwójki pacjentów ze Szczecina, którzy wrócili z Włoch. Czwarty zarażony to pacjent z Wrocławia. W sumie koronawirus dotarł do 96 krajów. Zmarło ponad 3400 osób. Ponad sto tysięcy osób jest zarażonych.

23:28

Do soboty 14 marca zawieszone będą miejskie imprezy w Stargardzie (Zachodniopomorskie). Z tego miasta pochodzą dwie osoby, u których w piątek potwierdzono zakażenie koronawirusem.



Dwoje pacjentów w średnim wieku przebywa w szpitalu wojewódzkim w Szczecinie , w piątek potwierdzono u nich zakażenie koronawirusem, o czym poinformował podczas konferencji prasowej minister zdrowia Łukasz Szumowski.

23:15

"Na dzień dzisiejszy MKIDN nie rekomenduje zamykania lub znaczącego ograniczenia działalności instytucji kultury pod warunkiem zachowania niezbędnych środków ostrożności" - napisano w ogłoszonych w piątek profilaktycznych zaleceniach resortu dla instytucji kultury w związku z zagrożeniem koronawirusem.





22:45

Rząd w Bogocie poinformował w piątek na Twitterze o pierwszym przypadku zakażenia koronawirusem w Kolumbii. Tego samego dnia pierwszy przypadek Covid-19 zdiagnozowano w Kostaryce - u 49-letniej Amerykanki.





21:59

Irackie media poinformowały piątek wieczorem, że zmarła trzecia osoba zakażona koronawirusem. Zdiagnozowano też osiem nowych przypadków Covid-19 - pięć w Bagdadzie, dwa w As-Sulajmanijji na północnym wschodzie Iraku i jeden w centrum kraju, w Karbali.

Wcześniej w piątek władze zakazały wjazdu do Iraku podróżnym z Francji i Hiszpanii, co oznacza, że do Iraku nie można wjechać z 11 krajów. Zakaz nie dotyczy Irakijczyków oraz dyplomatów.



W sumie w Iraku zdiagnozowano 38 przypadków koronawirusa.

21:41

Liczba osób zakażonych koronawirusem wzrosła we Francji w ciągu doby ze 190 w czwartek do 613 w piątek, 39 pacjentów leczonych jest na oddziałach intensywnej terapii - poinformował wieczorem dyrektor generalny ds. zdrowia w resorcie zdrowia i solidarności Jerome Salomon.



Rząd przygotowuje się do wprowadzenia 3. stadium środków prewencyjnych, co może oznaczać - jak wyjaśnia AFP - zawieszenie transportu publicznego, ograniczenie zgromadzeń i zamykanie kolejnych szkół. Kroki takie mogą być podejmowane stopniowo, lub od razu na wielką skalę.





20:51

W sprawie koronawirusa służby działają w sposób odpowiedzialny, dobry i zgodnie z procedurami - powiedział w Piszu prezydent Andrzej Duda. Apelował, aby osoby, które mają objawy grypy, kontaktowały się z lekarzami telefonicznie i nie udawały się tam, gdzie są duże zbiorowiska ludzkie.





20:50

39-letni mężczyzna i kilkuletnie dziecko trafiły w piątek do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach z podejrzeniem koronawirusa. W obu przypadkach wynik badań jest ujemny - powiedziała rzeczniczka szpitala Anna Mazur-Kałuża.



39-letni mieszkaniec Kielc wrócił z Włoch, a kilkuletnie dziecko przebywało ostatnio w Niemczech.



Do tej pory do świętokrzyskich szpitali z podejrzeniem koronawirusa trafiło w sumie 13 pacjentów. We wszystkich przypadkach wyniki badań wskazały, że żadna z tych osób nie jest zarażona koronawirusem.

20:48

Jesteśmy w kontakcie z najbliższymi, którzy mieli styczność z osobą zarażoną koronawirusem we Wrocławiu - powiedział na wieczornej konferencji wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski.

W tej chwili trwa dodatkowa praca sanepidu. Próbujemy przeanalizować co to oznacza dla sytuacji na Dolnym Śląsku i we Wrocławiu na przyszłość - podkreślił wojewoda. Na razie wydaje się, że nad wszystkim panujemy - zapewnił.

20:27

Podróżny, ze względu na którego zatrzymano na Dworcu Centralnym w Warszawie pociąg relacji Kołobrzeg-Kraków, nie spełnia kryteriów klinicznych i epidemiologicznych, które kwalifikowałyby go do jednej z grup ryzyka. Został zwolniony i kontynuuje podróż - poinformowała rzeczniczka mazowieckiego inspektora sanitarnego Joanna Narożniak.



Według informacji PAP uzyskanych w stołecznym ratuszu podróżny jest alergikiem, a w Polsce przebywa od ok. trzech lat.



Pociąg w piątek, po godz. 11 na Dworcu Centralnym zatrzymano na wniosek innego podróżnego, który u swego współpasażera zaobserwował złe samopoczucie. W pociągu było około 300 osób.



Po działaniach służb, m.in. policji, które na prośbę sanepidu zebrały potrzebne dane od pozostałych pasażerów, pociąg dojechał do stacji Warszawa Zachodnia. Tam pasażerowie przesiedli się do innego składu, którym do Krakowa ostatecznie dojechali ze 140-minutowym opóźnieniem. Pierwszy pociąg zjechał na stację postojową PKP Intercity w celu zdezynfekowania.

20:17

Osoba, u której w Watykanie potwierdzono obecność koronawirusa, brała udział pod koniec lutego w konferencji Papieskiej Akademii Życia na temat sztucznej inteligencji - podano w komunikacie. Papież nie spotykał się z uczestnikami obrad.



W wydanej w Watykanie nocie wyjaśniono, że Papieska Akademia Życia otrzymała w piątek informację o tym, że u jednego z uczestników międzynarodowego spotkania potwierdzono zarażenie wirusem i dlatego od razu zawiadomiła o tym fakcie wszystkie osoby, które brały udział w tym spotkaniu i towarzyszących mu wydarzeniach w dniach 26-28 lutego.



Papież Franciszek odwołał wówczas zapowiedziane spotkanie z uczestnikami konferencji z powodu przeziębienia. Tekst przemówienia, jakie przygotował na audiencję dla nich, odczytał w czasie sesji przewodniczący Akademii arcybiskup Vincenzo Paglia.

19:17

Jeszcze dziś Ministerstwo Finansów dokona przelewu 98 mln zł na konta szpitali w całej Polsce - zapowiedział szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk. Środki na kontach szpitali powinny pojawić się najdalej we wtorek - dodał.



Szef kancelarii premiera: będzie wsparcie dla firm, spirytus bez akcyzy i infolinia dla lekarzy TVN24/x-news





19:10

Podróżny, ze względu na którego na Dworcu Centralnym zatrzymano pociąg, został zlokalizowany i jest pod opieką powiatowych służb sanitarnych - poinformowała Joanna Narożniak, rzecznik prasowy Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Podróżni zaobserwowali u współpasażera zły stan zdrowia i zażądali zatrzymania pociągu.

19:07

Minister rozwoju przedstawi propozycje dla firm z branż dotkniętych stratami ze względu na koronawirusa, a minister finansów wyda rozporządzenie zwalniające z akcyzy spirytus, który będzie przeznaczony na produkcję środków biobójczych - poinformował szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. W KPRM odbyło się kolejne posiedzenie rządowego zespołu zarządzania kryzysowego ws. koronawirusa.



W przyszłym tygodniu Ministerstwo Zdrowia uruchomi specjalną, specjalistyczną infolinię przeznaczoną wyłącznie dla lekarzy - podał Dworczyk.

Wyjaśnił, że sugestie w tej sprawie "docierały z terenu". Z takimi propozycjami wystąpili też - jak zaznaczył - przedstawiciele klubów opozycyjnych na czwartkowym spotkaniu z premierem Mateuszem Morawieckim. To zaskutkowało taką decyzją. W przyszłym tygodniu specjalna infolinia zostanie uruchomiona - wskazał szef KPRM.

Dworczyk powiedział też, że zgodnie z decyzją premiera Mateusza Morawieckiego "została uruchomiona komunikacja w ramach Rządowego Centrum Bezpieczeństwa". Jest połączenie z każdą gminą, czyli zostało uruchomionych ponad 2500 kontaktów w sytuacjach, kiedy będzie to potrzebne - dodał szef KPRM. Jak mówił, "sieć informacyjna będzie dyżurować przez 24 godziny na dobę".

19:00

Czeskie ministerstwo zdrowia zdecydowało o wprowadzeniu obowiązkowej kwarantanny dla obywateli, który od północy w sobotę będą wracać z Włoch. Muszą telefonicznie lub elektronicznie skontaktować się z lekarzem, który nakaże 14-dniową kwarantannę. Naruszenie reżimu kwarantanny zagrożone jest karą 3 mln koron, czyli około 118 tys. euro. Osoby, które będą podlegać obowiązkowej kwarantannie, mają prawo do zasiłku chorobowego. Premier zaapelował do pracodawców o umożliwienie zatrudnionym wykonywanie pracy w domu.

W Czechach jest 18 przypadków zakażenia koronawirusem. O aktualnej liczbie zakażonych koronawirusem Convid-19 poinformował premier Andrej Babisz. Musiał ją korygować w trakcie konferencji prasowej po otrzymaniu przez szefową epidemiologów Evę Gottvaldową wiadomość o nowych przypadkach.



18:56

W związku z zagrożeniem koronawirusem nie będzie obecnie w Senacie wycieczek i sympozjów; w najbliższym czasie ze względu na zarządzenie marszałek Sejmu odbędą się tylko posiedzenia komisji i posiedzenie plenarne izby - powiedział wicemarszałek Senatu Stanisław Karczewski (PiS).



Karczewski zaznaczył, że Senat nie ma swojego odrębnego całkowicie od Sejmu budynku, zatem zarządzenie wydane przez marszałek Sejmu Elżbietę Witek obowiązuje także w pomieszczeniach senackich. Dlatego nie będzie teraz w Senacie wycieczek i nie będzie konferencji oraz sympozjów. Odbędzie się tylko to, co jest związane z procesem legislacyjnym, czyli w przyszłym tygodniu komisje i posiedzenie plenarne Senatu - powiedział Karczewski.



18:54

Senat dał rządowi ogromne narzędzie do opanowania zagrażającej epidemii; rząd musi wykorzystać te instrumenty, żeby skutecznie zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 - powiedział marszałek Senatu Tomasz Grodzki po przyjęciu przez Senat ustawy ws koronawirusa.



Senat bez poprawek poparł ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

18:52

W Szczecinie hospitalizowane jest małżeństwo, u którego potwierdzono zarażenie koronawirusem. Para przebywała wcześniej we Włoszech na nartach. Początkowo zostali poddani domowej kwarantannie, jednak po pojawieniu się objawów - trafili na oddział zakaźny szpitala wojewódzkiego. Pozytywne wyniki testów potwierdziły, że są zarażeni koronawirusem.



18:51

Zarażona koronawirusem pacjentka z Ostródy miała wcześniej kontakt z 66-latkiem, który kilka dni temu trafił do szpitala w Zielonej Górze. Tym samym autobusem wrócili do Polski z Niemiec.



18:50

26-letni pacjent z potwierdzonym zarażeniem koronawirusem, który hospitalizowany jest we wrocławskim szpitalu, przyleciał do Polski w środę liniami Ryanair - powiedział dolnośląski państwowy wojewódzki inspektor sanitarny Jacek Klakočar. Mamy karty pokładowe i namiary na jego współtowarzyszy lotu; stopniowo docieramy do tych osób - dodał.

18:18

Wiara w to, że koronawirus "po prostu zniknie latem tak jak grypa" jest "fałszywą nadzieją" - ocenił czołowy ekspert Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) ds. sytuacji nadzwyczajnych, dr Mike Ryan, podczas konferencji prasowej w Genewie.



18:13

Już 197 osób zmarło z powodu koronawirusa we Włoszech. Zarażonych jest 4636 osób.

Od czwartku zmarło 49 osób - wszystkie w wieku od ponad 60 do około 90 lat. Były obciążone dodatkowymi chorobami.Wyleczonych zostało już 523 chorych; o 109 więcej niż dzień wcześniej. W ciągu jednego dnia potwierdzono 620 nowych przypadków wirusa.

18:10

Pierwszy przypadek koronawirusa w Togo. Zakażona została 42-letnia kobieta, która podróżowała do Beninu, Niemiec, Francji i Turcji. Pacjentka jest leczona w izolacji, jej stan jest stabilny.



Togo jest dziewiątym krajem afrykańskim, który zgłosił zakażenie wirusem po Kamerunie, Nigerii, Senegalu, RPA, Egipcie, Maroku, Tunezji i Algierii. Całkowita liczba przypadków w Afryce wynosi 29.

18:09

W związku z nowym koronawirusem 128 jest osób hospitalizowanych, 1299 poddanych kwarantannie domowej, a 6184 objętych nadzorem sanepidu - podało wieczorem Ministerstwo Zdrowia.



17:55

Hospitalizowany we wrocławskim szpitalu pacjent z potwierdzonym zarażeniem koronawirusem, to 26-letni mężczyzna, który wrócił do Polski z Wielkiej Brytanii - mówi rzeczniczka Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu Urszula Małecka. Został przyjęty do szpitala dwa dni temu. Jego stan jest dobry.

17:22

Senat - bez poprawek - przegłosował rządową specustawę dotyczącą walki z koronawirusem.

17:17

Dwójka pacjentów pokazała działanie zgodne z instrukcjami, zgłosili się, poinformowali odpowiednie służby sanitarne, że są z rejonu wysokiego ryzyka. Ich prawdopodobieństwo zarażenia wirusem zostało określone jako umiarkowanie wysokie, ale byli bez objawów, w związku z tym po zgłoszeniu się do szpitali zostali objęci kwarantanną domową i dostali zdalnie telemedycznie zwolnienie z pracy - mówił na konferencji prasowej minister zdrowia Łukasz Szumowski.



Następnie poczuli objawy choroby. W czasie kwarantanny zadzwonili do inspekcji sanitarnej i zostali skierowani do szpitala i objęci opieką medyczną - dodał.

Minister podkreślił, że żaden pacjent nie jest w stanie zagrożenia życia. Większość pacjentów jest w stanie stabilnym - poinformował.

17:03

Cztery nowe przypadki zarażanie koronawirusem w Polsce. Jeden z pacjentów przebywa w szpitalu w Ostródzie. Podróżował autokarem z Niemiec razem z mężczyzną, u którego jako pierwszego w Polsce zdiagnozowano zarażenie koronawirusem. Pozytywny wynik testów potwierdzono również dwójki pacjentów ze Szczecina, którzy wrócili z Włoch. Osoby te wróciły z Włoch samochodami. Czwarty zarażony to pacjent z Wrocławia - prawdopodobnie miał kontakt z wirusem w Wielkiej Brytanii.



To osoby młode i w średnim wieku. Jak poinformował minister zdrowia Łukasz Szumowski, ich stan zdrowia jest dobry.

Do tej pory w Polsce zostało dokonanych ok. 600 testów.



Ministerstwo Zdrowia potwierdza: Stwierdzono 4 kolejne przypadki zakażenia koronawirusem X-news

16:54

Do piątku nosicielstwo koronawirusa potwierdzono w Szwajcarii u 210 osób - poinformował dyrektor departamentu chorób zakaźnych federalnego ministerstwa zdrowia Daniel Koch. Oznacza to gwałtowny wzrost liczby zakażonych, która w czwartek wieczorem wynosiła 87.

Według Kocha Szwajcaria znajduje się "na skraju fali epidemicznej". Koronawirus zaatakował już większość kantonów, wolne od niego są tylko graniczące ze sobą kantony Glarus, Uri, Obwalden i Nidwalden oraz kantony Appenzell-Innerrhoden i Szafuza.

16:47

Praca Rady Unii Europejskiej w Brukseli została częściowo sparaliżowana. Wszystko z powodu zdiagnozowania drugiego już przypadku koronawirusa. Jak już informowaliśmy drugi przypadek dotyczy urzędnika Rady UE, który zajmował się sprawami migracji w sekretariacie Rady. Ambasador Chorwacji przy UE - Irena Andrassy - została poddana dwutygodniowej kwarantannie, gdyż miała kontakt z zarażoną osobą. Chorwacja przewodniczy obecnie pracom w UE, to dlatego kwarantanna Andrassy utrudnia funkcjonowanie Rady UE.



16:45

Tajlandia po raz pierwszy zastosowała wobec turystów z Włoch procedury ochrony przed zarażeniem koronawirusem. Do portu na wyspie Phuket nie wpuszczono statku Costa Fortuna, ponieważ na jego pokładzie są Włosi - podały w piątek media.

Załoga jednostki znanego włoskiego armatora zapewnia, że na pokładzie nie ma żadnego przypadku zakażenia.

Wśród ponad 1600 pasażerów z wielu krajów jest grupa Włochów, a wśród nich 64 osoby, które właśnie przyleciały do Azji ze swojego kraju, by rozpocząć rejs. Właśnie obecność osób przybyłych ostatnio z Włoch była - jak podają media - przyczyną niewpuszczenia wycieczkowca do Phuket.

Lokalna prasa w Tajlandii przytoczyła słowa szefa urzędu imigracyjnego na słynnej wyspie wakacyjnej, który przekazał, że 64 Włochów jest "podejrzanych o to, że mają wirusa Covid-19".

Tę wypowiedź zdementował kapitan statku. Zapewnił, że nie ma żadnego przypadku zakażenia.

W związku z zaistniałą sytuacją Costa Fortuna wzięła kurs na następny port na trasie rejsu, czyli Penang w Malezji.

16:40

Na Pomorzu nadzorem epidemiologicznym objęte są 604 osoby, w tym dwóch obywateli Chin. W związku z podejrzeniem zarażenia koronawirusem hospitalizowane są 4 osoby - poinformowała rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku Anna Obuchowska.

Ponadto, w województwie pomorskim, 14-dniową kwarantanną domową objęto łącznie 14 osób, które powróciły do Polski i poza granicami kraju miały kontakt z osobą, u której potwierdzono zakażenie koronawirusem. Wśród nich jest ośmiu pasażerów, pilotka i dwóch kierowców, podróżujących autokarem z 66-latkiem, u którego rozpoznano zakażenie SARS-CoV-2.



Z informacji podanych PAP przez Annę Obuchowską wynika, że pasażerką autobusu, którym powrócił z Niemiec pacjent "zero" była też Rosjanka. Kobieta wysiadła na przystanku w Gdańsku, skąd wyruszyła do Kaliningradu. Kobieta również jest objęta kwarantanną i pozostaje pod opieką rosyjskiego sanepidu.





15:52

O godz. 16:30 odbędzie się pilna konferencja w Ministerstwie Zdrowia. Ma dotyczyć sytuacji sanitarno-epidemiologiznej w Polsce związanej z ryzykiem zakażenia koronawirusem.



15:51

Pacjent z podejrzeniem zakażenia koronawirusem trafił na oddział obserwacyjno-zakaźny Szpitala Śląskiego w Cieszynie - potwierdziła rzecznik placówki Ewa Herman. Wcześniej mężczyzna zgłosił się do ośrodka zdrowia w Jasienicy koło Bielska-Białej.

Jeden pacjent został hospitalizowany. Pobrane zostały u niego próbki do badania. Wyniki będą znane w niedzielę - powiedziała Ewa Herman.

Herman poinformowała, że dotychczas do placówki trafiły trzy osoby, u których podejrzewano obecność koronawirusa. We wszystkich przypadkach zostało to wykluczone. Cała trójka opuściła już szpital.





15:47

W Gdyni odwołano planowane na marzec coroczne spotkanie podróżników "Kolosy" oraz planowane na koniec marca Mistrzostwa Świata w półmaratonie. W ich trakcie odbyć miał się największy bieg masowy zorganizowany do tej pory w Polsce. Jak informuje miasto decyzję podjął prezydent Gdyni Wojciech Szczurek, w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Europie.





15:32

Liczba ofiar śmiertelnych Covid-19 we Francji wzrosła do dziewięciu, zdiagnozowano też 154 nowe przypadki zakażenia. W sumie już 577 osób zostało zainfekowanych koronawirusem - poinformowało francuskie ministerstwo zdrowia i solidarności.

Rząd przygotowuje się do wprowadzenia 3. stadium środków prewencyjnych, co może oznaczać - jak wyjaśnia AFP - zawieszenie transportu publicznego, ograniczenie zgromadzeń i zamykanie kolejnych szkół. Kroki takie mogą być podejmowane stopniowo lub od razu na wielką skalę.



Specjalista od chorób zakaźnych profesor Jean-Francois Delfraissy ocenia, że 3. stadium gotowości może zostać wprowadzone za kilka dni, a najpóźniej za dwa tygodnie.



Według ministra edukacji Jean-Michela Blanquer około 150 szkół zostało zamkniętych i blisko 45 tys. uczniów pozostaje w domach. Ponadto 100 szkół będzie zamkniętych od soboty w departamencie Górnego Renu na wschodzie Francji.



Przypadki wirusa stwierdzono też w departamentach zamorskich Francji - w Gujanie Francuskiej i na Gwadelupie.

14:53

W ciągu niespełna czterech godzin liczba zakażonych koronawirusem wzrosła w Hiszpanii o 70 osób. Łącznie zainfekowanych Covid-19 jest już ponad 350 osób; pięciu pacjentów zmarło - poinformował szef rządowego Centrum Koordynacji Ostrzegania i Nagłych Przypadków (CCAES) Fernando Simon.



14:51

Na oddziale zakaźnym przebywa trzech pacjentów, w tym jeden ze stwierdzonym zakażeniem koronawirusem - poinformowała rzecznik Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze Sylwia Malcher-Nowak.



Poza pacjentem, u którego kilka dni temu potwierdzono zarażenie koronawirusem, są jeszcze dwie inne osoby, które czekają na wyniki badań. Próbki do badań zostały przewiezione do specjalistycznego laboratorium w Gorzowie Wielkopolskim.



Jeszcze dziś rano na oddziale zakaźnym leżało siedem osób, łącznie z tzw. pacjentem "zero", czyli mężczyzną, u którego stwierdzono obecność koronawirusów. Czterech pacjentów wypisano do domu. Zdiagnozowano u nich grypę - powiedziała Malcher-Nowak.







14:48

W Rosji wykryto sześć nowych przypadków zakażenia koronawirusem, w tym pięć w Moskwie. Wszystkie dotyczą osób, które przyjechały z Włoch - poinformował specjalny sztab powołany w związku z epidemią. Stan chorych oceniany jest jako zadowalający.



Osoby, u których wykryto wirusa zostały odizolowane. Choroba przebiega u nich w lekkiej formie. Wszyscy, którzy się z nimi kontaktowali są pod obserwacją lekarską - podano w sztabie.



Poza pięcioma osobami w Moskwie szósty zakażony pacjent znajduje się w Niżnym Nowogrodzie.

14:46

Druga osoba zmarła w Wielkiej Brytanii z powodu koronawisusa - podało radio LBC. Ofiarą jest pacjent w wieku osiemdziesięciu kilku lat, który miał też inne problemy zdrowotne.

Jak podało radio LBC, lekarze w szpitalu w Milton Keynes w środkowej Anglii, czekają obecnie na potwierdzenie, czy faktycznie przyczyną zgonu był wirus Covid-19.

Lekarze, którzy zajmowali się pacjentem, mają poddać się izolacji, zaś oddział, gdzie doszło do zgonu przechodzi obecnie odkażanie.





14:44

O godz. 17 odbędzie się kolejne posiedzenie rządowego zespołu zarządzania kryzysowego ws. koronawirusa - poinformował szef KPRM Michał Dworczyk. Pan premier oczywiście będzie prowadził obrady. O godz. 18 będzie komunikat i briefing po tym posiedzeniu - powiedział Dworczyk.





14:38

Holenderska telewizja NPO, która jest współorganizatorem tegorocznej edycji Konkursu Piosenki Eurowizji, poinformowała, że rozważa różne możliwości w związku z zagrożeniem koronawirusem. Wydarzenie ma się odbyć między 12 a 16 maja w Rotterdamie.



Cytowany przez agencję Reutera rzecznik nadawcy powiedział, że organizatorzy Eurowizji będą się stosowali do zaleceń holenderskich władz medycznych przy decydowaniu o formie konkursu. Nie zdradził jednak jakie możliwości są brane pod uwagę.

14:24

Kilkuset uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie na Dolnym Śląsku przerwało naukę z powodu jednego z uczniów, który po pobycie w Niemczech źle się poczuł i trafił do szpitala. Szkoła i sanepid czekają na wynik badania na obecność koronawirusa.



Uczeń, który źle się poczuł już w czwartek był nieobecny w szkole. Jednak wychowawczyni drążyła tę sprawę i okazało się, że wrócił on z Niemiec. Dlatego zawiadomiliśmy sanepid, który zdecydował o zawieszeniu zajęć - powiedziała dyrektor szkoły.



14:19

Nie ma w tej chwili bezpośredniego zaburzenia łańcucha dystrybucji leków - poinformował w Brukseli szef resortu zdrowia Łukasz Szumowski. Dodał, że podpisał dokument, na mocy którego Polska przystąpi do mechanizmu wspólnych zakupów wyrobów medycznych.

W Brukseli w piątek odbyło się nadzwyczajne spotkanie unijnych ministrów zdrowia zwołane w związku z epidemią koronawirusa. W jego trakcie mieli oni ocenić poziom gotowości na rozprzestrzenianie się epidemii i rozmawiać o skoordynowanej reakcji na szczeblu UE.







14:15

Wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski będzie rekomendował dyrektorom dolnośląskich szkół, aby w związku z zagrożeniem koronawirusem wstrzymali do odwołania organizację wycieczek szkolnych. Podkreślił przy tym, że jest to rekomendacja, a nie zakaz.

Wojewoda zwrócił też uwagę, że wzrasta liczba zarażonych koronawirusem w Niemczech i w Czechach. W związku z tym proszę mieszkańców Dolnego Śląska o rozważenie konieczności wyjazdów zagranicznych - mówił.

Wojewoda podkreślił też, że "wysoko rekomenduje" odstąpienie od organizowania jakichkolwiek spotkań i konferencji personelu medycznego. To jest grupa, która jest narażona na większe ryzyko zarażenia, ale też grupa, która może zarażać - mówił wojewoda. Rekomendacja ta ma też zapobiec absencji większej liczby personelu medycznego.

Obremski poinformował też, że chce rekomendować samorządom w regionie, aby zostały zamknięte miejsca zabaw dzieci w centrach handlowych. To dotyczy przede wszystkim tzw. basenów kulkowych - mówił.

13:49

"Mamy pionierską, bezpieczną i bardzo obiecującą technologię, którą próbujemy wykorzystać do stworzenia szczepionki przeciw koronawirusowi, liczymy, że uda się ją wprowadzić na rynek w ciągu roku" - mówi RMF FM dr Mariola Fotin-Mleczek z firmy CureVac w Tybindze w Niemczech. Polka, która kieruje zespołem badaczy pracujących nad tą szczepionką zapowiada, że w razie korzystnych wyników badań na zwierzętach, wczesnym latem będzie można rozpocząć pierwszą fazę testów z udziałem ludzi.



13:40

Kobieta, która podejrzewała u siebie koronawirusa, przez pięć godzin - od zgłoszenia się do przychodni w Nowej Hucie w Krakowie - czekała na transport na oddział zakaźny szpitala. Teraz pacjentka czeka w szpitalu im. S. Żeromskiego na wyniki testów.

13:33

Ministerstwo zdrowia Iranu przekazało, że z powodu koronawirusa zmarły 124 osoby spośród 4747 ludzi, u których potwierdzono zakażenie.

W ciągu doby liczba zgonów w Iranie zwiększyła się o 17, a zakażonych o 1234 - poinformował rzecznik resortu zdrowia Kijanusz Dżahanpur na konferencji prasowej. Wirus jest teraz we wszystkich 31 prowincjach Iranu.



W czwartek irańskie władze ogłosiły, że ustanowią punkty kontrolne, by ograniczyć podróże między głównymi miastami i w konsekwencji powstrzymać rozprzestrzeniania się wirusa. Półoficjalne media pokazały zdjęcia samochodów cofanych na autostradzie z tego powodu.



Associated Press informuje, że w Teheranie strażacy rozpylali środki dezynfekujące na 18-kilometrowej ulicy Waliasr, uważanej za najdłuższą na Bliskim Wschodzie. Niektórzy robili opryski wprost z wozów strażackich, a inni chodzili po chodnikach, dezynfekując bankomaty i witryny sklepowe.



Kolejną osobą publiczną w Iranie, która zmarła na Covid-19 jest doradca ministra spraw zagranicznych Iranu, który brał udział w zajęciu ambasady amerykańskiej w 1979 roku - podała w piątek oficjalna agencja informacyjna IRNA. W poniedziałek zmarł również członek rady doradzającej ajatollahowi Alemu Chameneiowi, 71-letni Mohammad Mirmohammadi.



Piątkowe modlitwy zostały odwołane w większych miastach irańskich, podobnie jak w Karbali w Iraku. Władze Zjednoczonych Emiratów Arabskich ograniczyły modlitwy do dwóch wersetów Koranu, by trwały one nie dłużej niż 10 minut.

13:25

Policja zatrzymała na stacji benzynowej w Lwówku Śląskim (woj. dolnośląskie) samochód, którym jechała kobieta z podejrzeniem koronawirusa. Pasażerowie zostali przewiezieni karetką do szpitala w Bolesławcu. Po informacji od służb medycznych zlokalizowaliśmy samochód, w którym mogą przebywać osoby, wobec których istnieje konieczność przebadania i zabezpieczaliśmy pojazd do momentu przybycia służb medycznych - powiedział Kamil Rynkiewicz z dolnośląskiej policji.

13:23

Pendolino unieruchomione z powodu alarmu związanego z koronawirusem. Pociąg jadący z Kołobrzegu do Krakowa został zatrzymany na Dworcu Centralnym w Warszawie. Maszynę zatrzymano po tym, jak jeden z pasażerów zaalarmował, że inny jadący pociągiem podróżny źle się czuje i kaszle. Z tego powodu wykonano telefon alarmowy do policji i służb sanitarnych.

12:52

W Radzie UE, w której zbierają się przedstawiciele państw członkowskich, potwierdzony został drugi przypadek koronawirusa. Osoba, która jest zakażona miała kontakt z dyplomatami państw członkowskich. Odwołano posiedzenie unijnych ambasadorów.



Zarażona osoba pracowała w grupie zajmującej się sprawami wewnętrznymi, m.in. migracją, ale nie brała udziału w środowym spotkaniu ministrów spraw wewnętrznych. Ostatni raz była w pracy w poniedziałek.



O pierwszym przypadku koronawirusa w Radzie UE poinformowano w środę. W tej chwili siedem osób w Radzie poddanych jest kwarantannie, ale liczba ta na pewno się zwiększy, bo na razie trwa ustalanie z kim dokładnie i jak bliski miał kontakt zarażony, u którego potwierdzono Covid-19 w piątek.



12:50

Pierwszy pacjent zarażony koronawirusem u naszych południowych sąsiadów - Słowaków. Chory to 52-latek przyjęty do kliniki chorób zakaźnych Szpitala Uniwersyteckiego w Bratysławie.



Jak poinformował słowacki premier, mężczyzna nie odwiedzał ostatnio krajów, w których już wcześniej stwierdzono występowanie koronawirusa.



Jego syn był niedawno w Wenecji, ale nie ma żadnych objawów infekcji.





12:46

Do piątku w południe potwierdzono w Szwecji 101 przypadków koronawirusa. Najwięcej infekcji odnotowano w obejmującym stolicę Regionie Sztokholm, gdzie odizolowano w sumie 59 osób.



W związku zachorowaniem jednego z uczniów została zamknięta w Sztokholmie szkoła, do której uczęszcza ośmioletnia księżniczka Estelle. Prewencyjnie podobną decyzję podjęli dyrektorzy kilku innych prywatnych szkół.



Zamykanie szkół skrytykował jednak główny epidemiolog kraju Anders Tegnell, podkreślając, że "taki krok nie jest obecnie w Szwecji konieczny".





12:29

Najnowsze dane resortu zdrowia:



12:00

Wszyscy pasażerowie autokaru, którym podróżował 66-letni mężczyzna zakażony koronawirusem, zostali poddani badaniu na obecność wirusa. Pierwsze wyniki kilku osób są ujemne. W środę polskie służby potwierdziły pierwszy w Polsce przypadek zakażenia.



11:48

Holenderski instytut zdrowia publicznego i środowiska (RIVM) poinformował o śmierci 86-letniego mężczyzny, który był zakażony koronawirusem. To pierwsza a tym kraju ofiara Covid-19.



Pacjent przebywał w izolacji w szpitalu w Rotterdamie. Nie wiadomo na razie, jak został zainfekowany.



Szpital i miejskie służby medyczne sporządziły listę osób, z którymi się kontaktował. Wszyscy, którzy są przeziębieni lub mają gorączkę, zostali poproszeni o pozostanie w domu.



Pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem potwierdzono w Holandii 27 lutego.



11:43

Ministerstwo zdrowia Serbii poinformowało o pierwszym przypadku infekcji koronawirsuem. Zakażonym jest 43-letni mieszkaniec położonego na północy Serbii miasta Subotica.



Szef resortu zdrowia Zlatibor Lonczar powiedział na konferencji prasowej, że pacjent czuje się dobrze i przebywa w izolacji w szpitalu w Suboticy. Mężczyzna podróżował ostatnio do Budapesztu. Wszyscy, którzy mieli z nim kontakt przejdą testy na obecność koronawirusa.





11:22

Ministerstwo zdrowia Hiszpanii potwierdziło w piątek rano dwa nowe zgony z powodu koronawirusa, na który łącznie zmarło już w tym kraju pięć osób. Nowymi ofiarami epidemii są 87-letni pacjent szpitala w Saragossie i 76-letni mieszkaniec jednego z madryckich domów spokojnej starości.



Wszystkie ofiary śmiertelne koronawirusa w Hiszpanii to osoby w wieku emerytalnym; miały od 69 do 99 lat.



Najwięcej zakażonych znajduje się na terenie wspólnot autonomicznych Madrytu, Walencji, Katalonii, Andaluzji oraz Kraju Basków.

11:00

Jeżeli tylko specustawa ws. koronawirusa wejdzie w życie - rząd - w pierwszej kolejności wykorzysta ją do poprawy komunikacji z samorządami - ustalili dziennikarze RMF FM. O 15 zbiera się Senat, który ma bez poprawek - w ekspresowym tempie - zatwierdzić uchwaloną przez Sejm ustawę.



Jak się dowiedzieliśmy prezydent Andrzej Duda ma podpisać ustawę najpóźniej w sobotę. Jeżeli tak się stanie zacznie obowiązywać najpóźniej w poniedziałek.





10:50

W Watykanie potwierdzono pierwszy przypadek koronawirusa - ogłosiło biuro prasowe Stolicy Apostolskiej. Z tego powodu zawieszone zostały wizyty ambulatoryjne w tamtejszej przychodni.



10:48

Koronawirus dotarł już do kilkudziesięciu krajów na świecie. Odnotowano już prawie 100 tysięcy zachorowań. Gdzie sytuacja jest najgorsza?



10:13

Na oddziale zakaźnym przebywa 7 pacjentów w tym jeden ze stwierdzoną obecnością koronawirusa - powiedziała rzeczniczka Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze Sylwia Malcher-Nowak.



Jak wyjaśniała, poza pacjentem, u którego kilka dni temu potwierdzono zarażenie koronawirusem, jest jeszcze pięć osób, które czekają na wyniki badań. W przypadku jednej osoby zdiagnozowano grypę - dodała rzeczniczka. Próbki do badań zostały przewiezione do specjalistycznego laboratorium w Gorzowie Wielkopolskim.



Kierownictwo szpitala wstrzymało odwiedziny na Klinicznym Oddziale Zakaźnym. Na pozostałych oddziałach szpitala wprowadziło ograniczenie wizyt do jednej osoby. Odwiedziny u chorych mają być krótkie.



10:00

Prezydent Autonomii Palestyńskiej Mahmud Abbas wprowadził 30-dniowy stan wyjątkowy na Zachodnim Brzegu w związku z epidemią koronawirusa - podaje agencja Reutera. Władze zdecydowały o zamknięciu Bazyliki Narodzenia Pańskiego i odwołaniu rezerwacji w hotelach wszystkich zagranicznych turystów.



09:57

Konkursy skoków narciarskich w Oslo bez 30 tysięcy kibiców. Władze miasta odwołały w czwartek imprezę masową związaną z rozpoczynającym się turniejem Raw Air.

Na razie zawody w pozostałych miejscowościach nie są zagrożone. Konkursy odbędą się - tak przynajmniej zapowiadają organizatorzy całego cyklu. Jednak władze Lillehammer, Trondheim, Vikersund mogą również zdecydować, żeby nie wpuszczać na trybuny kibiców.

9 dni, 6 konkursów na 4 skoczniach i 500 tysięcy euro w puli nagród. W piątek rozpoczyna się cykl Raw Air PressFocus /X-news

09:52

Główny Inspektorat Sanitarny w najnowszych komunikatach nie zaleca podróży do Chin, Honkongu, Korei Południowej, Iranu, Japonii oraz Włoch. Apeluje o zachowanie szczególnych środków ostrożności i unikanie dużych skupisk ludzkich osobom przebywającym na terenie Niemiec, Francji i Hiszpanii.



W Polsce w środę potwierdzono pierwszy przypadek nowego koronawirusa. Pacjent, u którego go wykryto, jest hospitalizowany w Zielonej Górze; przyjechał z Niemiec. Jego stan jest dobry.



Do czwartku, 5 marca na całym świecie odnotowano 95 315 potwierdzonych przypadków. Liczba ofiar śmiertelnych choroby wzrosła do 3 282, czyli o 80 w stosunku do danych środowych. Zgony zgłoszono z: Chin (3014), Włoch (107), Iranu (92), Korei Południowej (35), Stanów Zjednoczonych (11), pokładu międzynarodowego przewoźnika (Japonia - 6), Japonii (6), Francji (4), Australii (2), Filipin (1), San Marino (1), Hiszpanii (1), Tajwanu (1) i Tajlandii (1).

09:00

Dzieci są tak samo narażone na infekcję nowym koronawirusem jak dorośli, ale u dzieci występuje mniejsze ryzyko ciężkich objawów - twierdzą naukowcy na podstawie danych z miasta Shenzhen w południowych Chinach. Wnioski nie zostały jednak jeszcze poddane recenzji naukowej.



Badacze z kilku instytucji opublikowali swoją interpretację na platformie medRxiv. Przeanalizowali dane dotyczące 391 osób zakażonych koronawirusem w Shenzhen oraz 1286 osób z ich bliskiego otoczenia.

Na podstawie tych danych naukowcy ocenili prawdopodobieństwo przekazania wirusa domownikom na 15 proc., przy czym u dzieci prawdopodobieństwo infekcji było takie samo, jak u dorosłych - napisano w streszczeniu badania.



"Dodatkowo pokazujemy, że dzieci są tak samo zagrożone zakażeniem jak ogólna populacja, choć u nich jest mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia ciężkich objawów, więc powinny być uwzględniane w analizach transmisji i kontroli" - dodano.





07:54

Władze Bhutanu, położonego w Himalajach i izolowanego od świata buddyjskiego królestwa, poinformowały w piątek o pierwszym w tym kraju potwierdzonym przypadku koronawirusa. Zainfekowanym jest 76-letni amerykański turysta.



Mężczyzna przyjechał do Bhutanu we wtorek z Indii. W czwartek został przyjęty do szpitala, gdzie wykonano testy na obecność koronawirusa, które okazały się pozytywne - podano na Facebooku kancelarii premiera Lotaya Tsheringa.



W związku ze stwierdzeniem pierwszego przypadku zakażenia koronawirusem rząd Bhutanu zakazał wjazdu na terytorium kraju wszystkim turystom na okres dwóch tygodni. Zakaz wprowadzono w trybie natychmiastowym.





07:00

Zielona Góra - to jak dotąd jedyne miejsce w kraju, w którym potwierdzono przypadek koronawirusa. Pacjent, u którego wykryto Covid-19 przebywa na oddziale zakaźnym tamtejszego szpitala. Jego stan jest dobry.

Mieszkańcy Zielonej Góry z którymi w piątek o poranku rozmawiał reporter RMF FM Mateusz Chłystun zaznaczają, że nie ma żadnej paniki i nic złego się nie dzieje.

Dziesięcioro pacjentów, którzy w Zielonej Górze byli diagnozowani pod kątem koronawirusa, w czwartek opuściło szpital. Mieli zwykłą grypę, lub ostre przeziębienie.

W czwartek na oddział zakaźny trafiło troje kolejnych pacjentów. Dziś powinniśmy poznać ich wyniki.

06:20

Prestiżowa rywalizacji skialpinistów Pierra Menta rozgrywana we Francji, w rejonie Rodan-Alpy, nie odbędzie się po raz pierwszy w historii. Powodem odwołania czterodniowej narciarsko-wspinaczkowej imprezy (11-14 marca) rozgrywanej od 34 lat jest zagrożeniem koronawirusem.

Dwójkowe zespoły pokonują w cztery dni na nartach, a gdy to nie jest możliwe także biegiem, niezwykle wymagającą trasę długości około 80 km, która ma przewyższenie sięgające 10 km. W tym roku zgłosiło się ponad 600 uczestników.



"Komitet Organizacyjny musiał podjąć decyzję o odwołaniu Pierra Menta 2020, stosując się do wytycznych rządowych. Uczyniono to w porozumieniu z prefekturą Sabaudią i gminą Beaufort" - napisano w oficjalnym komunikacie organizatorów.



05:45

Jeden z deputowanych do Zgromadzenia Narodowego, izby niższej parlamentu Francji, jest zarażony koronawirusem - informują źródła parlamentarne.



Deputowany przebywa w szpitalu na oddziale intensywnej terapii.



Obecność koronawirusa potwierdzono też u pracownika jednego z barów znajdującego się na terenie parlamentu. Mężczyzna został odizolowany w domu. W przypadku innego pracownika baru istnieje podejrzenie zarażenia koronawirusem.



W czwartek wieczorem władze w Paryżu poinformowały, że liczba ofiar śmiertelnych Covid-19 we Francji wzrosła do siedmiu, a liczba potwierdzonych zakażeń - do 423.



W wyniku choroby wywołanej koronawirusem zmarły w czwartek we Francji trzy osoby, potwierdzono też 138 nowych przypadków zakażenia. Stan 23 chorych jest bardzo ciężki.



Prezydent Emmanuel Macron w nagraniu opublikowanym w czwartek na stronie Pałacu Elizejskiego oświadczył, że przejście zachorowań w epidemię we Francji jest "nieuniknione".





05:30

Kolejnych 30 osób zmarło w ciągu ostatniej doby w Chinach z powodu koronawirusa - poinformowała w piątek rano czasu lokalnego w Pekinie państwowa komisja zdrowia.

Najwięcej zgonów - 29 - odnotowano w prowincji Hubei w środkowych Chinach, gdzie znajduje się pierwotne ognisko epidemii koronawirusa, w tym 23 w jej stolicy, 11-milionowym mieście Wuhan.



Całkowita liczba zakażonych koronawirusem w Chinach kontynentalnych wynosi 80 552, a łączna liczba ofiar śmiertelnych - 3042.



Według oficjalnych danych wyzdrowiało łącznie ponad 53 tysiące osób.



05:15

W ciągu ostatniej doby zarejestrowano w Korei Południowej 196 nowych przypadków koronawirusa - podały w piątek rano władze sanitarne tego kraju. Poinformowały także o kolejnych siedmiu zgonach spowodowanych wirusem.



W sumie w Korei Południowej potwierdzono w piątek 6284 przypadki koronawirusa. Według najnowszego bilansu zmarły 42 osoby.



W czwartek wzrost zakażeń był jednak znacznie mniejszy niż podczas poprzedniej doby, kiedy zarejestrowano 438 nowych przypadków.