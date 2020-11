Świat wciąż walczy z koronawirusem. Na całym globie wykryto 59 milionów zakażeń, zmarło ponad 1,3 mln ludzi. Dziś w Polsce wczoraj potwierdzono 10 139 zakażeń patogenem, a od początku pandemii już 909 066. Zmarło 14 314 osób. Najważniejsze i najświeższe informacje dotyczące pandemii znajdziecie w naszej relacji.

W szpitalu tymczasowym w Katowicach trwają prace budowlane / Andrzej Grygiel / PAP

- W Polsce wykryto 10 139 zakażeń koronawirusem. Zmarło 540 osób z Covid-19.

- Na stronach rządowych pojawił się projekt rozporządzenia, który zakłada, że przy wigilijnym stole będzie mogła się znaleźć jedynie najbliższa rodzina. [CZYTAJ WIĘCEJ NA TEN TEMAT]

- Rząd osiągnął porozumienie z właścicielami stacji narciarskich. Wyciągi narciarskie ruszą w nadchodzącym sezonie zimowym, ale w reżimie sanitarnym [CZYTAJ WIĘCEJ NA [CZYTAJ WIĘCEJ NA TEN TEMAT] TEMAT]

- Albo na koniec tego tygodnia, albo na początku przyszłego tygodnia rząd pokaże jak będzie wyglądał system szczepień przeciw Covid-19 w Polsce - przekazał rzecznik rządu Piotr Mulller.



- "Wiele systemów, zarówno w Polsce, jak i w innych krajach, znajduje się obecnie pod wielką presją i są przeciążone. Wysoki wskaźnik pozytywnych testów oznacza, że prawdopodobnie wiele przypadków nie jest wyłapywanych przez system" - oceniła we wtorek ekspertka WHO dr Catherine Smallwood.

- Najbardziej dotkniętymi przez pandemię państwami pozostają USA, Indie i Brazylia.

- Kolejne państwa informują o zamówionych milionach dawek szczepionek przeciw Covid-19. Boris Johnson poinformował, że w Wielkiej Brytanii większość osób najbardziej podatnych na zakażenie koronawirusem mogłaby zostać zaszczepiona przeciwko Covid-19 przed Wielkanocą.

- Stany Zjednoczone przygotowują się do Święta Dziękczynienia. Choć Centrum Kontroli Chorób rekomenduje, aby z rodzinami spotkać się wirtualnie, część Amerykanów ruszyło w podróż do rodzinnych domów.

11:57 Kontrola na Stadionie Narodowym

Posłowie KO rozpoczęli we wtorek kontrolę dotyczącą funkcjonowania szpitala tymczasowego na Stadionie Narodowym. W tym celu mają zamiar odwiedzić KPRM, Ministerstwo Zdrowia oraz MSWiA. Celem przedsięwzięcia jest "kontrola racjonalności wydatkowania środków" na "Szpital Narodowy".



Z kontrolą do kancelarii premiera wybrali się we wtorek przed południem: szef klubu KO Cezary Tomczyk oraz sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej Marcin Kierwiński. W planach mają spotkanie z szefem KPRM Michałem Dworczykiem.



Cel jest jeden - kontrola racjonalności wydatkowania środków na tzw. Szpital Narodowy na Stadionie Narodowym. Dziś jesteśmy w KPRM, w Ministerstwie Zdrowia oraz w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji - powiedział Kierwiński na wtorkowej konferencji prasowej.





11:46 WHO

"Wiele systemów, zarówno w Polsce, jak i w innych krajach, znajduje się obecnie pod wielką presją i są przeciążone. Wysoki wskaźnik pozytywnych testów oznacza, że prawdopodobnie wiele przypadków nie jest wyłapywanych przez system" - oceniła we wtorek ekspertka WHO dr Catherine Smallwood.



Jak dodała podczas wtorkowej konferencji prasowej WHO regionu europejskiego, ważne jest, by kontynuować działanie systemu śledzenia wirusa.



Stwierdziła także, że poza liczbą nowych zakażeń, państwa powinny patrzeć także na inne wskaźniki tego, jak rozprzestrzenia się wirus. Jednocześnie zaznaczyła, że obniżenie liczby nowych przypadków jest konieczne, by przywrócić kontrolę nad sytuacją.



Podczas konferencji prowadzonej głównie w języku rosyjskim, regionalny dyrektor WHO Henri Kluge odniósł się też do kwestii rosyjskiej potencjalnej szczepionki na koronawirusa Sputnik V. Jak stwierdził, przedstawiciele WHO spotkali się niedawno z twórcami środka z Instytutu Gamalei i zostali poinformowani, że już wkrótce strona rosyjska prześle wstępne wyniki ostatniej fazy badań klinicznych nad szczepionką.





11:35 Dane o testowaniu

MZ informowało w poniedziałek o wykonaniu ponad 27,4 tys. testów, w niedzielę o ponad 42,8 tys. testów; w sobotę o 43,9 tys.; w piątek o 55 tys.; w czwartek o 58 tys., a w środę o 57 tys. Ministerstwo przekazało też we wtorek, że łącznie przebadano dotąd 6 mln 5 tys. 307 próbek pobranych od 5 mln 790 tys. 445 osób.



Dane resortu mówią, że lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, odkąd uzyskali taką możliwość, zlecili 1 mln 189 tys. 813 badań w kierunku wykrycia wirusa SARS-CoV-2, ostatniej doby 39 214.



Od początku epidemii zakażenie koronawirusem potwierdzono w Polsce u 909 tys. 66 osób, z których 14 314 zmarło.





11:12 Zmiany w GIS

Zastępca mazowieckiego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego Agata Wolska zrezygnowała z stanowiska - wynika z wtorkowego wpisu głównego inspektora aanitarnego w mediach społecznościowych.



"GIS przyjął rezygnację pani Agaty Wolskiej ze stanowiska zastępcy mazowieckiego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego" - brzmi informacja przekazana w mediach społecznościowych.





11:07 Testy na koronawirusa

W ciągu doby wykonano ponad 33,7 tys. testów na koronawirusa.









11:00 Premier League

Kolejne osiem osób z grona piłkarzy i członków sztabu klubów angielskiej ekstraklasy miało pozytywne wyniki testów na koronawirusa - poinformował organizator rozgrywek. Szczegółów nie podano. Łącznie od początku sezonu stwierdzono 76 przypadków zakażenia.

10:53 Dane o pandemii w Polsce

Znamy już nowe dane o zakażeniach koronawirusem w Polsce.









10:28 100 dni solidarności

Przed nami sto dni solidarności w walce z Covid-19, to czas oczekiwania na szczepionkę przeciwko koronawirusowi - oświadczył we wtorek premier Mateusz Morawiecki. Podkreślił, że szczepionka powinna się pojawić "mniej więcej pod koniec okresu obowiązywania nowych obostrzeń".









10:21 Sezon narciarski w Polsce

"Protokół sanitarny dotyczący korzystania ze stacji narciarskich dopracowany, stoki będą zimą otwarte. Dziękuję partnerom: branży narciarskiej i Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu za świetną współpracę" - napisał Gowin.



W poniedziałek odbyło się spotkanie kierownictwa Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT) z branżą narciarską. Jak mówił podczas spotkania z przedstawicielami branży wicepremier, cytowany w komunikacie resortu, "w tym sezonie chcemy, żeby stoki, wyciągi narciarskie były dostępne", przy zachowaniu określonych zasad sanitarnych. Zapowiedział też, że jeżeli Główny Inspektorat Sanitarny zaakceptuje uzgodniony, szczególny reżim sanitarny, to we wtorek zostanie ogłoszona decyzja o otwarciu branży narciarskiej.





10:18 Kanada

Kanadyjki na rynku pracy straciły więcej z powodu pandemii Covid-19 niż Kanadyjczycy. To na kobiety spadł obowiązek zajęcia się dziećmi i to kobiety mają większe trudności z powrotem do pracy. W kwietniu pracowało mniej niż 55 proc. mieszkanek Kanady w wieku produkcyjnym.



"Pomimo znacznego odrabiania strat w zatrudnieniu i PKB w ostatnich miesiącach pandemia komplikuje przyszłość wielu branż, w których kobiety są licznie reprezentowane (...) To wytycza problematyczną ścieżkę, na której kanadyjskie kobiety wciąż odchodzą z rynku pracy, podczas gdy kanadyjscy mężczyźni odrabiają straty" - napisały w najnowszym raporcie największego kanadyjskiego Royal Bank of Canada (RBC) zastępczyni głównego ekonomisty tego banku Dawn Desjardins i jego analityczka Carrie Freestone.



Jak zauważają autorki, między lutym a październikiem br. 20,6 tys. kobiet przestało szukać jakiegokolwiek zatrudnienia, podczas gdy prawie 68 tys. mężczyzn zaczęło szukać miejsca pracy. Z rynku pracy odchodzą szczególnie kobiety w wieku 20-24 i 35-39 lat. To głównie kobiety pracują w sektorach najbardziej zagrożonych skutkami pandemii koronawirusa oraz takich, w których są najmniejsze możliwości pracy zdalnej. W dodatku kobiety odchodzące z rynku pracy tracą umiejętności zawodowe, co w przyszłości przyczyni się do pogłębienia i tak istniejącej różnicy w płacach między kobietami a mężczyznami.





10:10 Kraków

Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski jest zakażony koronawirusem.Wczoraj wieczorem prezydent dowiedział się, że ma pozytywny wynik testu. Nie czuje się źle. Przebywa w domu - powiedziała PAP rzeczniczka prasowa prezydenta Monika Chylaszek.



Jak dodała, obowiązki prezydenta Krakowa przejmuje jego pierwszy zastępca Andrzej Kulig.



Pod koniec października Majchrowski przebywał na autokwarantannie ponieważ miał kontakt z osobą zakażoną koronawirusem, ale test dał wtedy u niego wynik ujemny.

09:40 Podróżowanie

Firma lotnicza Wizz Air ma rozpocząć współpracę z przedsiębiorstwem zajmującym się testowaniem na koronawirusa. Węgierski przewoźnik chciałby oferować promocje na testy, by zachęcić do podróżowania tych, którzy obawiają się kwarantanny po powrocie do kraju zamieszkania.







09:35 Ukraina

Na Ukrainie w poniedziałek wykryto 12 287 kolejnych infekcji SARS-CoV-2, 188 zakażonych zmarło, a 8298 pacjentów wyzdrowiało - przekazał we wtorek minister ochrony zdrowia Maksym Stepanow.



Minionej doby przeprowadzono ok. 62 tys. testów na obecność koronawirusa, w tym ok. 35 tys. metodą PCR. Najwięcej zakażeń wykryto w Kijowie i w obwodzie kijowskim. Hospitalizowano 1403 osoby.



Łącznie zakażenie SARS-CoV-2 potwierdzono dotąd na Ukrainie u 647 976 osób. Od początku epidemii zmarło 11 263 zainfekowanych, a 299 358 osób uznano za ozdrowieńców. Przeprowadzono ok. 4,3 mln testów metodą PCR.

09:20 Niemcy

16 niemieckich landów chce umożliwić spotkania do 10 osób w czasie świąt. Propozycja poluzowania obostrzeń ma być tematem rozmowy premierów krajów związkowych z Angelą Merkel.

09:09 Szczepienia przeciw Covid-19 w Polsce

Rzecznik rządu zapytany we wtorek w TVP1, kiedy będzie wiadomo, jak będzie wyglądał system szczepień na koronawirusa, odpowiedział, że obecnie finalizowane są "rozwiązania w zakresie dystrybucji szczepionki, sposobu zapisywania się".



Albo na koniec tego tygodnia, albo na początku przyszłego tygodnia taki system zostanie pokazany, w jaki sposób będzie wyglądała rejestracja, w jakich miejscach będą dostępne punkty szczepień, bo my się przygotowujemy wcześniej, tak, aby od punktu zero, czyli od momentu, kiedy pierwsze szczepionki zostaną dostarczone, w ciągu kilku dni rozpocząć ich dystrybucję - powiedział Müller.



Pierwszą grupą, która będzie mogła zostać zaszczepiona - zaznaczył - będą seniorzy oraz równolegle służby medyczne; następnie zaszczepiona będzie mogła być część służb mundurowych, bezpośrednio odpowiadających za pomoc w walce z epidemią, a następnie poszczególne grupy społeczne, według kolejności, która zostanie niedługa opublikowana.

08:54 Igrzyska w Tokio

Gubernator Tokio Yuriko Koike przekazała, że ma nadzieję, że kibice będą mogli oglądać walkę o medale w Tokio na trybunach sportowych aren. To najlepszy możliwy scenariusz - podkreśliła.

Organizatorzy igrzysk podkreślili, że nie podejmą decyzji w sprawie obecności kibiców w Tokio do wiosny.





08:36 Francja

We Francji obostrzenia dotyczące pandemii prawdopodobnie zostaną poluzowane. Dziś o zmianach ma mówić Emmanuel Macron.









08:25 Czechy

4377 nowych zakażeń koronawirusem wykryto w poniedziałek w Czechach; to o ok. tysiąc mniej niż przed tygodniem - wynika z opublikowanych we wtorek danych ministerstwa zdrowia. W porównaniu z niedzielą było o około 2900 nowych przypadków więcej, ale w weekend przeprowadza się mniej testów.



Tempo rozprzestrzeniania się koronawirusa w ciągu ostatnich dwóch tygodni słabnie - podkreślają analitycy ministerstwa zdrowia. Na przełomie października i listopada dzienne przyrosty zakażonych osób wynosiły około 15 tys., a w ubiegłym tygodniu tylko raz dobowy bilans przekroczył 6 tys.



Obecnie jest ponad 83 000 aktywnych zakażeń. Łącznie od 1 marca zainfekowało się 496 638 osób, z których wyleczyło się już 405 983. W szpitalach przebywa 5296 pacjentów z Covid-19, o 125 mniej niż w sobotę. W stanie ciężkim jest 828 osób. Szpitale mogą od poniedziałku ponownie przeprowadzać zabiegi i operacje, które musiano odwoływać z powodu leczenia pacjentów z Covid-19.

07:50 Trzy potencjalne leki na Covid-19

Pracujący pod kierunkiem dr Colleen Jonsson naukowcy z University of Tennessee Health Science Center a także University of New Mexico oparli się na wynikach badań przesiewowych - wirtualnych oraz in vitro, które rozpoczęły się we wcześniejszych miesiącach pandemii Covid-19. Uzyskane po przebadaniu 4000 zatwierdzonych leków dane wskazują, że zuklopentiksol, nebiwolol i amodiachina powinny pomagać chorym we wczesnych stadiach Covid-19.



Amodiachina to organiczny związek chemiczny i lek przeciwmalaryczny (w Polsce niedopuszczony do stosowania ze względu na możliwe skutki uboczne). Związek zeuklopentiksol jest stosowany jako lek przeciwpsychotyczny, stosowany na przykład w leczeniu schizofrenii. Nebiwolol to organiczny związek chemiczny, stosowany jako - zwykle dobrze tolerowany - lek kardiologiczny, który obniża ciśnienie i pomaga osobom z niewydolnością serca.



Autorzy badań proponują te trzy leki jako potencjalnych kandydatów do testowania w przyszłych badaniach klinicznych w celu poprawy odpowiedzi immunologicznej na wirusa SARS-CoV-2 we wczesnej fazie zakażenia.





07:44 Niemcy

W ciągu ostatniej doby w Niemczech zdiagnozowano 13 554 nowych infekcji koronawirusem, a zmarło 249 zakażonych osób - podał we wtorek Instytut im. Roberta Kocha w Berlinie (RKI).



Nowych infekcji jest ponad 2,5 tys. więcej niż dzień wcześniej, jednak to wciąż prawie 10 tys. mniej od rekordowej liczby nowych przypadków odnotowanych w piątek. Liczba aktywnych przypadków spadła o 4,6 tys. i wynosi obecnie ok. 291,6 tys.



Ogólny bilans epidemii w Niemczech to obecnie 942 687 wykrytych zakażeń i 14 361 zgony.





07:30 Włochy

Więcej o historii siedmioosobowej rodziny, której członkowie zarazili się koronawirusem przeczytacie w naszym artykule:









07:15 Gospodarka

ZUS sprawdził się w digitalu, realizując rządowe programy wsparcia w czasie pandemii. Idąc za ciosem, stworzył cyfrową strategię. Firmy IT będą miały co robić - podaje we wtorek "Puls Biznesu".



Prezes ZUS Gertruda Uścińska - cytowana przez "PB" - uważa, że z pojedynku z wirusem ZUS wyszedł zwycięsko. "Zakład pozostał otwarty dla ludności, choć sam odczuł epidemię. W pewnym momencie nawet jedna trzecia załogi była na zwolnieniach lekarskich lub opiekowała się dziećmi. Mimo to w kontakcie z premierem Morawieckim i premier Emilewicz byliśmy think tankiem generującym pomysły, sugerującym rozwiązania, szacującym skutki. Pracowaliśmy praktycznie siedem dni w tygodniu" - podkreśla Uścińska.



"Zaczęliśmy być postrzegani jako instytucja państwa, która w czasie kryzysu osiągnęła zdolność do realizacji trudnych zadań związanych nie tylko z emeryturami, rentami i zasiłkami. To zdecydowało, że zaczęliśmy coraz poważniej myśleć o wpisaniu transformacji cyfrowej do strategii na najbliższe kilka lat" - informuje szefowa ZUS.





07:03 Gospodarka

Praca z domu w czasie pandemii nie pozbawia osoby mieszkającej z dala od firmy prawa do podwyższonych kosztów uzyskania przychodów - zapewniło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie "Dziennika Gazety Prawnej".



"DGP" zwrócił uwagę, że pracodawcy nie wiedzą, jak potrącać zaliczkę na PIT od dochodów pracowników, którzy do tej pory dojeżdżali do pracy z innego miasta, a teraz cały miesiąc pracują zdalnie bądź pojawiają się w firmie tylko sporadycznie.





06:29 Ekspert o poważnym problemie ze szczepieniami w Polsce

Do zwalczenia pandemii potrzebna jest zbiorowa odporność. Można ją uzyskać poprzez szczepienia, albo naturalnie; ale ta druga opcja to darwinizm społeczny - silni przetrwają zakażenie, słabsi nie - mówił dr hab. Piotr Rzymski z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.



Nie tyle obawiam się o samą skuteczność szczepionki, bo skuteczność na poziomie powyżej 90 proc. - jak wskazują choćby koncerny Pfizer i Moderna - jest naprawdę bardzo wysoka. Obawiam się, że nastawienie do szczepień w Polsce będzie mocno zróżnicowane. Mamy spory odsetek osób, które nie będą chciały się szczepić z różnych przyczyn, m.in. z powodu braku zaufania do przemysłu farmaceutycznego, fałszywych przekonań dotyczących idei szczepień jako takich i ulegania szkodliwym teoriom spiskowym, które szerzą się na niespotykaną wcześniej skalę - podkreślił w rozmowie ekspert w dziedzinie biologii medycznej i badań naukowych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu dr hab. Piotr Rzymski.



Niektóre badania wskazują, że 44 proc. Polaków nie chce się szczepić przeciwko COVID-19. To nie napawa optymizmem, ponieważ na tę chwilę ciężko jest wskazać inne sensowne rozwiązanie. Niektórzy mówią: najlepiej jakbyśmy wszyscy to przechorowali i mieli z tym spokój - ale to jest uprawianie darwinizmu społecznego. Ci silniejsi przetrwają.

06:20 siedmioosobowa rodzina zakażona we Włoszech

Cała siedmioosobowa rodzina z okolic Padwy na północy Włoch - rodzice i ich pięciu dorosłych synów - zakaziła się koronawirusem. Wszystkich skierowano na izolację, którą każdy z członków tej rodziny odbywa w osobnym pokoju.



Rodzice i ich synowie w wieku od 19 do 27 lat zarażali się w ciągu 9 dni - podała włoska prasa.



Ich dom w miejscowości Terrassa Padovana z każdym potwierdzanym przypadkiem zakażenia zamieniał się stopniowo od końca października w miejsce izolacji kolejnych osób. W krótkim czasie koronawirusa potwierdzono u wszystkich. W siedmiu pokojach zamknęła się cała siódemka, co uznano za swoisty rekord epidemii. Po raz pierwszy poinformowano o tak licznej jednocześnie zakażonej rodzinie.



"Na szczęście mamy duży dom" - powiedział 27-letni Filippo, cytowany przez dziennik "Il Messaggero". Dodał: "Nasz dom stał się małą pustelnią, a życie rodzinne uległo kompletnej rewolucji".

06:15 Sezon narciarski w Europie

Jakie obostrzenia na stokach wprowadzono w innych krajach europejskich? Czy sezon w ogóle ruszył? Sprawdźcie w naszym artykule.









06:15 Sezon narciarski w Polsce

"Te działania zaskoczyły samorządowców równie mocno, jak przedsiębiorców" - zaznaczono we wspólnym oświadczeniu wszystkich samorządów leżących pod Tatrami. Dotyczy ono zapowiedzi rządu w sprawie między innymi ograniczenia okresu ferii zimowych i zamknięcia wyciągów narciarskich.



"Pracujemy nad stanowiskiem i alternatywnymi propozycjami dotyczącymi organizacji wypoczynku zimowego, funkcjonowania obiektów hotelarskich i stoków narciarskich, które przekażemy premierowi" - napisali przedstawiciele lokalnych władz...



Bez przedsiębiorców, bez wspólnej pracy samorządy nie będą w stanie realizować zadań publicznych - zaznaczała Zofia Kiełpińska z zakopiańskiego urzędu miasta.



Wczoraj o możliwym otwarciu stoków z przedstawicielami branży narciarskiej rozmawiał wicepremier Jarosław Gowin. Czekamy na stanowisko Głównego Inspektoratu Sanitarnego.





06:00 USA

Uniwersytet Johnsa Hopkinsa (UJH) w Baltimore poinformował w poniedziałek o 921 ofiarach śmiertelnych Covid-19 w ciągu ostatniej doby. Obecność koronawirusa zdiagnozowano u 142 732 kolejnych osób.



Placówka naukowa w Baltimore szacuje, że od wybuchu epidemii w USA zarejestrowano łącznie 12 mln 404 986 przypadków zakażenia wirusem. Liczba ofiar śmiertelnych doszła do 257 616.



Telewizja CNBC podała, że podczas poniedziałkowego wirtualnego spotkania Amerykańskich Centrów Kontroli Chorób (CDC) z lekarzami dr Sandra Fryhofer zaznaczyła, że zarówno szczepionki na koronawirusa Pfizer, jak i Moderna Covid-19 wymagają dwóch dawek. Martwiła się, czy jej pacjenci wrócą po drugą dawkę z powodu potencjalnie nieprzyjemnych skutków ubocznych, jakie wywołuje pierwszy zastrzyk.





05:47 Meksyk

W ciągu ostatniej doby zmalała liczba zakażeń koronawirusem i zgonów spowodowanych Covid-19 w Meksyku - podało ministerstwo zdrowia tego kraju. Zarejestrowano 7483 nowe zakażenia, podczas gdy w przeddzień informowano o 9187 infekcjach. Liczba zgonów sięga 250.



W niedzielę władze medyczne informowały o 303 przypadkach śmiertelnych spowodowanych Covid-19.



Całkowita liczba zakażeń SARS-CoV-2 od początku epidemii wynosi w Meksyku 1 mln 041 875, a bilans zgonów - 101,9 tys.





05:38 Brazylia

W ciągu ostatniej doby w Brazylii odnotowano 16 207 nowych zakażeń koronawirusem, o połowę mniej niż w przeddzień, gdy informowano o 34 822 przypadkach infekcji. Liczba zgonów była niższa o 194 i wyniosła 302 - podało w poniedziałek ministerstwo zdrowia.