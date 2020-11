Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała, że KE w środę zatwierdzi kontrakt z amerykańską firmą Moderna na dostawę 160 mln dawek szczepionki przeciw Covid-19. Będzie to szósty kontrakt podpisany przez Komisję z firmami farmaceutycznymi.

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen / OLIVIER MATTHYS / POOL / PAP/EPA

Tworzymy jedno z najbardziej wszechstronnych portfolio szczepionek przeciw Covid-19 na świecie. Bezpieczne i skuteczne szczepionki mogą pomóc nam zakończyć pandemię - poinformowała von der Leyen we wtorkowym oświadczeniu.

W zeszłym tygodniu Moderna poinformowała, że jej eksperymentalna szczepionka przeciw Covid-19 ma skuteczność 94,5 proc.



W sprawie zakupu szczepionek przeciw koronawirusowi UE rozmawia z kilkoma innymi producentami: Pfizer/BioNTech, CureVac, Sanofi-GSK, Johnson & Johnson oraz AstraZenecą. Z tymi firmami KE zawarła wstępne rozmowy na dostawy.



Szczepionki mają zostać rozdzielone między wszystkie kraje członkowskie według kryterium liczby ludności.

Europejska Agencja może zatwierdzić pierwsze szczepionki nawet do końca roku

Europejska Agencja Leków (EMA) poinformowała w poniedziałek, że może zatwierdzić pierwsze szczepionki przeciw Covid-19 do końca obecnego lub na początku przyszłego roku. Komisja Europejska zapewniła, że z jej strony procedury zostaną przeprowadzone bezzwłocznie.



Jak zaznaczył rzecznik KE Stefan de Keersmaecker, termin, w którym szczepionki trafią na rynek i będą dostępne, będzie zależał od umów z producentami, jednak Komisja chce, żeby stało się to tak szybko, jak to tylko możliwe.



EMA zajmuje się dopuszczaniem do obrotu produktów leczniczych w UE i ich kontrolowaniem. Po zielonym świetle z jej strony Komisja Europejska wydaje decyzje pozwalające przedsiębiorstwom farmaceutycznym na sprzedaż leków w całej UE.



Von der Leyen przekazała w zeszłym tygodniu, że EMA może zatwierdzić szczepionki przetestowane przez koncerny Pfizer i BioNTech oraz Modernę w "drugiej połowie grudnia".



Przedstawiciele EMA zastrzegają, że obecnie trudno dokładnie przewidzieć terminy wydania pozwolenia na szczepienia, ponieważ nie ma jeszcze wszystkich danych, a ich ocena jest w toku.



EMA ustanowiła przyspieszoną procedurę, która pozwala jej zbadać dane dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności szczepionek, gdy tylko staną się dostępne, nawet przed złożeniem formalnego wniosku o zezwolenie ze strony producenta.