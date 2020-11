Odstępy między klientami, wyznaczanie tuneli dojścia czy punktów, w których mogą przebywać narciarze - to tylko niektóre wytyczne dotyczące działań stoków narciarskich w reżimie sanitarnym. Opublikowało je ministerstwo rozwoju po uzgodnieniach z Głównym Inspektoratem Sanitarnym.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Według wytycznych, na jednym krześle lub w jednej gondoli miejsca obok siebie mogą zajmować tylko osoby, które razem mieszkają - chodzi o rodzinę czy współlokatorów. Nie będziemy musieli się też izolować od osób, z którymi podróżujemy na stok - nawet jeśli to tylko znajomi.

Od wszystkich innych narciarzy - będziemy musieli utrzymać odstęp.



Noclegownie będą jednak zamnięte - nie tylko hotele i pensjonaty. Obowiązuje zakaz krótkoterminowego wynajmu mieszkań czy pokojów, a nawet miejsc na kempingi. Takie zasady mają obowiązywać w zapowiedzianym przez rząd, najnowszym rozporządzeniu covidowym.



Zasady - według projektu - mają obowiązywać do 27 grudnia, ale minister zdrowia zapowiedział wczoraj na naszej antenie, że restrykcje dotyczące bazy noclegowej zostaną przedłużone do końca ferii, czyli do 17 stycznia.



Według rządu rozporządzenie ma zostać opublikowane jutro. Dzisiaj kończymy rozpatrywanie uwag z konsultacji, jutro roporządzenie zostanie przyjęte i opublikowane - zapewnia Piotr Müller.



Zmiana decyzji: Stoki jednak otwarte

O tym, że stoki narciarskie będą otwarte, poinformował dziś wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.



"Protokół sanitarny dotyczący korzystania ze stacji narciarskich został dopracowany, stoki będą zimą otwarte" - napisał na Twitterze.



To zmiana wobec decyzji z soboty. Jak zaznaczył wówczas Gowin, miało to związek z decyzją premiera Mateusza Morawieckiego o "skumulowaniu" ferii zimowych w terminie od 4 do 17 stycznia.

Właściciele firm byli zaszokowani decyzją ogłoszoną Gowina, tym bardziej, że od ponad miesiąca prowadzili rozmowy i ustalenia z rządem. W ich opinii decyzja rządu nie miała racjonalnego uzasadnienia, a przede wszystkim oznaczała bankructwo w tym sektorze gospodarki. Wiele samorządów wystosowało specjalne apele do rządu.