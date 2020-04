„To była najtrudniejsza rzecz w moim życiu” – twierdzi John Griffin, Brytyjczyk, który zdecydował się „wspiąć” na wysokość 8850 metrów, wysokość Mount Everest, wchodząc po schodach we własnym domu. Stwierdził jednak, że to nic w porównaniu do wysiłku jego żony – lekarki walczącej na pierwszej linii frontu z koronawirusem.

