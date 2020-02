W Chinach kontynentalnych zanotowano 427 nowych przypadków koronawirusa, z czego 423 w prowincji Hubei będącej centrum epidemii - poinformowały służby sanitarne. W Korei Południowej natomiast zanotowano rekordowy dzienny wzrost zachorowań - 594.

06:41

Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un wezwał do nasilenia działań przeciwko koronawirusowi oświadczając, że jeśli epidemia rozszerzy się w kraju to będą "poważne konsekwencje" - poinformowała w sobotę oficjalna agencja KCNA.

Podczas narady kierownictw rządzącej Partii Pracy Korei (WPK), Kim wezwał służbę sanitarno-epidemiologiczną do zintensyfikowania badań i testów "tak aby zamknąć wszystkie kanały i możliwości, przez które ta choroba zakaźna mogłaby się przedostać".

Podkreślił, że wszystkie jednostki i szczeble władzy państwowej powinny "bezwarunkowo" przestrzegać instrukcji o kwarantannie wydawanych przez służby sanitarno-epidemiologiczne.

06:31

W Stanach Zjednoczonych wykryto kolejne przypadki koronawirusa “nieznanego pochodzenia". Wykryto je w Oregonie oraz Kalifornii u osób, które nie były za granicą ani nie miały kontaktu z osobami chorymi.

06:23

W Chinach, poza prowincją Hubei i jej stolicą Wuhan, zanotowano zaledwie 4 nowe przypadki zachorowań, co jest najniższą liczbą od czasu rozpoczęcia notowań w styczniu.

W samej prowincji Hubei przytłaczającą większość nowych przypadków wykryto w najciężej dotkniętym przez epidemię mieście Wuhan - 420.

Po uwzględnieniu danych z piątku łączna liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa w Chinach wzrosła do 79 251 a liczba ofiar śmiertelnych do 2 835, o 47 więcej niż w dniu poprzednim (z czego 45 w Hubei).

Zdaniem części ekspertów apogeum nowych zachorowań w Chinach może już mijać. Wskazuje się, że Chiny zastosowały radykalne środki aby powstrzymać rozprzestrzenianie się patogenu - ścisłą kwarantannę domową, znaczne ograniczenia przemieszczania się i ruchu pojazdów oraz przedłużenie przerwy świątecznej związanej z Nowym Rokiem Księżycowym.

Epidemia wywarła już i wywrze w przyszłości znaczny negatywny wpływ na chińską gospodarkę. Międzynarodowy Fundusz Walutowy ocenia, że wzrost gospodarczy Chin zmniejszy się w tym roku o 0,4 proc. do 5,6 proc. Wzrost gospodarki światowej może zmniejszyć się o 0,1 proc.

06:00

Koreańskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (KCDC) poinformowało w sobotę o rekordowo wysokim dziennym wzroście zachorowań - do 594. To największy wzrost od wykrycia pierwszego potwierdzonego przypadku 20 stycznia. Łączna liczba zachorowań wzrosła do 2.931. Liczba ofiar śmiertelnych nie zmieniła się i wynosi 16.



Większość nowych przypadków (476) wykryto w mieście Daegu znajdującym się w południowo wschodniej części kraju. 60 przypadków wykryto w pobliskiej prowincji Gyeongsang.