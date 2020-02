Do kościołów w całej Polsce trafią dwa listy. „Jeden od ministra zdrowia, pokazujący od strony medycznej i fachowej, jak postępować w przypadku podejrzeń infekcji wirusowej i jak rozróżniać, czy jesteśmy podatni na koronawirus czy wirusy, które nas w tym czasie dotykają (…) Drugi komunikat jest od przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, w którym ksiądz arcybiskup pisze, żeby zachować zwiększoną ostrożność jeśli chodzi o duchownych i wiernych, zwłaszcza wówczas, gdy gromadzimy się razem w kościołach i innych miejscach” – mówił w rozmowie z Krzysztofem Ziemcem arcybiskup Wojciech Polak. Oba komunikaty zostaną przeczytane w niedzielę podczas mszy św.

Gdyby pojawiło się zagrożenie (koronawirusem), to księża biskupi na pewno będą rozważać bardzo konkretnie środki, podobne być może do tych, które były podejmowane na północy Włoch - dodał arcybiskup. Przypomniał też, że już dziś osoby mające obawy związane z epidemią, mogą przyjmować komunię świętą "na rękę" zamiast do ust.

Krzysztof Ziemiec pytał także gościa o znak pokoju - czy powinniśmy podawać sobie ręce w obliczu epidemii? Na pewno nie radziłbym przesadzać: podajmy sobie dłoń. Przecież wiemy i słyszymy z tych komunikatów, że nie ma dzisiaj żadnych potwierdzonych przypadków koronawirusa w naszej ojczyźnie - powiedział abp Wojciech Polak.

Pytany o przypadający wczoraj dzień modlitwy i pokuty za grzech wykorzystania seksualnego, abp Polak powiedział, że na stronach m.in. KEP zebrano wszystkie inicjatywy w tej sprawie, które miały miejsce w parafiach na terenie całej Polski. Jak one w praktyce przebiegały, to takiego monitoringu nie mam - mówił rozmówca RMF FM.



Krzysztof Ziemiec: Minister zdrowia zapewnia, że w Polsce cały czas nie ma potwierdzonego przypadku koronawirusa, ale przyznaje, że to kwestia czasu. Naczelna Rada Lekarska apeluje do premiera o zakaz imprez masowych, by ograniczyć możliwość rozprzestrzeniania się wirusa. Tuż przed północą Episkopat wydał komunikat, który też będzie wzywał wiernych do pewnych ograniczeń. Proszę powiedzieć naszym Słuchaczom, o co dokładnie chodzi.

Abp Wojciech Polak: Wczoraj otrzymaliśmy z sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski dwa listy, krótkie, z prośbą, aby przesłać je do parafii - jutro jest niedziela, więc jutro one zostaną podane do wiadomości wiernych. Jeden list jest listem pana ministra zdrowia, pokazującym od strony bardziej medycznej, fachowej, jak postępować w wypadku, gdybyśmy mieli jakieś podejrzenia dotyczące infekcji wirusowej, i jak rozróżniać troszeczkę, czy jesteśmy rzeczywiście podatni na koronawirusa, czy raczej na te wirusy, które w tym czasie nas dotykają. Natomiast drugi komunikat to komunikat przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, w którym ksiądz arcybiskup z jednej strony pokazuje, by zachować również zwiększoną ostrożność, jeżeli chodzi o duchownych i wiernych, zwłaszcza wówczas, gdy gromadzimy się razem w kościołach czy w innych miejscach, ale potem także bardzo jasno przypomina, że to przygotowanie na ewentualne sytuacje będzie bardzo konkretne, jeżeli one już by się wydarzyły, nie daj Boże, w konkretnych miejscach - i wówczas biskupi, tak jak to widzimy również chociażby na północy Włoch, podejmują w swoich diecezjach konkretne wskazania.

To konkretnie spytam: czy Kościół w Polsce rozważa - tak jak miało to miejsce choćby w ubiegłą niedzielę we Włoszech - ograniczenie w postaci np. zamykania czasowo niektórych kościołów, ograniczenie w udzielaniu komunii świętej czy np. korzystaniu z wody święconej?

W bardzo konkretny sposób ten komunikat księdza arcybiskupa mówi, że gdyby pojawiło się takie zagrożenie, księża biskupi na pewno będą rozważać bardzo konkretne środki, podobne być może do tych, które były podejmowane na północy Włoch. Natomiast dzisiaj myślę, że warto sobie przypomnieć, że w Kościele w Polsce istnieje pełnoprawna forma przyjmowania komunii świętej na rękę - oprócz komunii świętej do ust. Już dziś zwłaszcza osoby, które mają pewien lęk czy pewne obawy związane z koronawirusem, z możliwością pojawienia się takiego wirusa, mogą przecież w ten sposób komunię świętą przyjmować. To nie jest tylko zasada na ten czas, dzisiaj, wprowadzana. Natomiast jeżeli będą jakieś sytuacje - jak to ksiądz arcybiskup mówi, że gdyby pojawiły się takie ogniska zagrożenia - to oczywiście wówczas księża biskupi w swoich diecezjach podejmą już pewnie podobne środki jak te, o których słyszeliśmy na północy Włoch. Dzisiaj także, nie tylko, jeżeli ktoś się obawia koronawirusa, ale ewentualnie sam wie, że ma jakieś wirusowe przeziębienie, nie musi żegnać się wodą święconą, wchodząc do kościoła - wystarczy, że przyklęknie przed Najświętszym Sakramentem.

A znak pokoju, księże arcybiskupie?

W przypadku znaku pokoju jesteśmy trochę w takiej sytuacji, że my w zasadzie tak powszechnie w Polsce jednak nie podajemy sobie rąk, tylko skłaniamy głowę. Ale myślę, że tutaj chyba za bardzo na dziś na pewno nie radziłbym przesadzać: podajmy sobie dłoń. Przecież wiemy i słyszymy z tych komunikatów, że nie ma dzisiaj żadnych potwierdzonych przypadków koronawirusa w naszej ojczyźnie.