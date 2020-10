"Amerykanie mogą być pewni, że mamy prezydenta, który nie tylko jest na stanowisku, ale i pozostanie na nim. Jestem optymistą, szybko powróci do zdrowia" - powiedział dziennikarzom w Białym Domu Meadows. Według doniesień amerykańskiego dziennika "New York Times", zarażony koronawirusem Donald Trump ma "łagodne symptomy" Covid-19, które podobne są do przeziębienia. Zakażenia Covid-19 nie wykryto natomiast u córki prezydenta USA Ivanki Trump oraz jej męża Jareda Kushnera. Zdrowy jest również wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Mike Pence.

