Komisja Europejska dopuściła do obrotu na unijnym rynku pierwszą szczepionkę przeciw Covid19. Szczepionka firmy Pfizer/BioNTech została wcześniej zatwierdzona przez Europejską Agencję Leków. Pierwsze dawki mają trafić do Polski już w tym tygodniu. Zapraszamy do obejrzenia - transmitowanej na stronach głównych rmf24.pl i Onetu - zapisu debaty eksperckiej dotyczącej samej szczepionki i programu szczepień przeciwko COVID-19. Specjaliści odpowiedzieli na kluczowe pytania w oparciu o naukowe ekspertyzy i dostępną wiedzę.

