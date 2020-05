Pogrążone w bezprecedensowym kryzysie amerykańskie porty lotnicze chcą zapewnić bezpieczeństwo podróżującym w czasie pandemii koronawirusa. Na lotniskach trwają m.in. testy kamer termowizyjnych oraz bezdotykowych stanowisk do odpraw.

Zdjęcie ilustracyjne / pixabay.com / Pixabay

Epidemia koronawirusa drastycznie obniżyła popyt na podróże lotnicze w USA. Ruch spadł nawet o 95 proc. Operatorzy portów lotniczych mają nadzieję, że nowe technologie kontroli bezpieczeństwa przyczynią się do powrotu pasażerów.



Jednym z rozwiązań są kamery termowizyjne, które testowane są m.in. na lotnisku w Los Angeles. Pasażer, u którego wykryje się podwyższoną temperaturę, nie będzie mógł wejść na lotnisko i zostanie skierowany do odpowiednich służb medycznych.



"To będzie część naszego normalnego systemu podróży" - twierdzi cytowany przez dziennik "Los Angeles Times" Richard Salisbury, założyciel brytyjskiej firmy Thermoteknix Systems, która opracowała kamery termowizyjne dla lotnisk.

Bezdotykowe odprawy na lotniskach

Podobne testy przeprowadzane są na innych lotniskach w USA, m.in. w Waszyngtonie oraz w Tampie na Florydzie. Amerykańskie porty lotnicze rozważają też kupno innych urządzeń m.in. badających tętno. Prowadzone są też testy bezdotykowych elektronicznych stoisk do odpraw.



Podwyższone środki bezpieczeństwa, w tym kamery termowizyjne, wprowadzono na niektórych lotniskach podczas epidemii SARS na początku XXI wieku - przypominają amerykańskie media. Obecnie w ten sposób temperatura ciała sprawdzana jest w USA pracownikom koncernu motoryzacyjnego General Motors przed przystąpieniem do pracy.



Eksperci - jak pisze "Washington Post" - studzą optymizm i wskazują, że kamery termowizyjne nie zapewniają całkowitego bezpieczeństwa podróżnym. Urządzenia te są co prawda skuteczne w wykrywaniu podwyższonej temperatury, ale gorączka nie oznacza koniecznie, że chory ma koronawirusa. Ponadto - jak wykazują badania - wielu zakażonych przechodzi chorobę bezobjawowo.