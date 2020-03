Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób podniosło ocenę ryzyka dla koronawirusa w UE z poziomu umiarkowanego do wysokiego - taką informację przekazała szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Na terytorium Unii z powodu koronawirusa zmarło dotąd 38 chorych. Zakażenie potwierdzono u ponad 2 tysięcy ludzi. We wszystkich laboratoriach w kraju pod kątem koronawirusa przebadano dotychczas 559 próbek, wszystkie wyniki są negatywne - przekazało polskie Ministerstwo Zdrowia.

15:00

Trójka pacjentów hospitalizowana na oddziale zakaźnym w Busku Zdroju nie jest zakażona koronawirusem. Potwierdziły to badania Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie. Oznacza to, że w świętokrzyskich szpitalach nie ma już pacjentów z podejrzeniem zakażenia wirusem.

Dostaliśmy informacje od Państwowego Zakład Higieny w Warszawie, że nasi pacjenci nie są zakażeni. Zarówno pierwsza pacjentka, jak i małżeństwo niedawno wrócili z Włoch. Mieli objawy mogące sugerować zakażenie koronawirusem - między innymi wysoką temperaturę i duszności. Okazało się, że jest to silna infekcja górnych dróg oddechowych. Pacjenci nadal przebywają na naszym oddziale zakaźnym - mówi Grzegorz Lasak, dyrektor szpitala powiatowego w Busku Zdroju.



W ciągu ostatnich dwóch tygodni na oddziały zakaźne w trzech świętokrzyskich szpitalach trafiło 10 osób. Wszyscy pacjenci przebywali w miejscach zagrożonych obecnością koronawirusa.

14:50

We wszystkich laboratoriach w kraju pod kątem koronawirusa przebadano dotychczas 559 próbek, wszystkie wyniki są negatywne - przekazało Ministerstwo Zdrowia.

14:27

Cztery osoby przebywają na obserwacji w szpitalach w woj. lubelskim z powodu podejrzenia zakażenia koronawirusem - informuje sanepid. Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Maria Korniszuk poinformowała, że od początku monitorowania sytuacji na Lubelszczyźnie było dotychczas 15 przypadków podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Osoby te były hospitalizowane. Z tych 15 osób, cztery pozostają w warunkach szpitalnych nadal. 11 osób po wykonanych badaniach i uzyskanych negatywnych wynikach zostały zwolnione do domu - powiedziała Korniszuk.



Obecnie cztery osoby w woj. lubelskim pozostają w tzw. kwarantannie domowej. To są osoby, u których nie ma żadnych objawów podejrzenia zakażenia, ale są to osoby, które wróciły ze stref zagrożenia - wyjaśniła.



Nadzorem epidemiologicznym na terenie woj. lubelskiego są objęte 154 osoby. Są to osoby, które wróciły z Włoch, z terenów zagrożonych, ale nie miały bezpośredniego kontaktu z osobami zakażonymi, czy z osobami, u których było podejrzenie zakażenia. Nie mają żadnych objawów, są w pełni aktywne zawodowo i społecznie - dodała Korniszuk.



Jeszcze w tym tygodniu zaplanowane jest uruchomienie w wojewódzkiej stacji sanitarno- epidemiologicznej w Lublinie laboratorium, w którym będą wykonywane badania w kierunku koronawirusa.

14:24

Na Warmii i Mazurach z podejrzeniem koronawirusa hospitalizowanych jest pięć osób - poinformował rzecznik warmińsko-mazurskiego wojewody Krzysztof Guzek. Jak wyjaśnił, osoby zostały hospitalizowane i czekają na wyniki badań w kierunku koronawirusa. Nie podał w jakich szpitalach się znajdują i co to są za osoby. Nie podajemy ani wieku pacjentów, ani dlaczego trafiły do szpitala. Musiały zaistnieć przesłanki, które spowodowały, że zostały hospitalizowane - dodał. Podkreślił, że obecnie nie ma decyzji o odwołaniu imprez czy wydarzeń na Warmii i Mazurach.

14:20

Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa zdecydowało o natychmiastowym wstrzymaniu wszelkich wyjazdów i przyjazdów studentów, pracowników oraz naukowców do i z państw objętych epidemią choroby wywołanej przez koronawirusa.

Decyzja obowiązuje do odwołania. Chodzi o państwa wymienione przez Głównego Inspektora Sanitarnego - Chiny i Hong Kong, Koreę Południową, Włochy, Iran, Japonię, Taiwan, Tajlandię, Wietnam i Singapur.

Uczelnie krakowskie dodatkowo zwalniają studentów i pracowników, którzy w ostatnim tygodniu powrócili z tych krajów, z osobistego udziału w zajęciach przez 14 dni od powrotu do Polski. Realizacja programu powinna odbywać się formie pracy zdalnej, a ewentualne zaległości zostaną odrobione później w formie określonej przez dziekanów wydziałów.

Kolegium zaleca, aby wszelkie uroczystości o charakterze ogólnouczelnianym, wydziałowym oraz konferencje naukowe zostały - w miarę możliwości - odwołane lub przeniesione na inny termin.

13:30

W piątek o godz. 15.00 rozpocznie się dodatkowe posiedzenie Senatu, który zajmie się ustawą w sprawie szczególnych rozwiązań związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa - poinformował wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz (KO).

Na tym posiedzeniu będzie tylko jeden punkt - ustawa, która przyjdzie do nas z Sejmu, a dotyczy ona zachorowań na koronawirusa - zapowiedział wicemarszałek. Dodał, iż przewiduje zakończenie prac nad tą ustawą w "bardzo szybkim trybie".



Sejm w poniedziałek uchwalił ustawę dotyczącą szczególnych rozwiązań związanych z rozprzestrzenianiem się nowego koronawirusa. Za głosowało 400 posłów, 11 było przeciw, 7 wstrzymało się od głosu.



Ustawa zakłada m.in., że pracodawca, by przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, będzie mógł polecić pracownikowi wykonywanie obowiązków zdalnie z domu. Wprowadza też rozwiązania zapewniające prawo otrzymania dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla rodziców zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem. Określa także m.in. zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w związku z rozprzestrzenianiem COVID-19 oraz zasady finansowania tych świadczeń.



W ustawie zapisano też, że w przypadku zagrożenia zdrowia pacjenta związanego z COVID-19, farmaceuta posiadający prawo wykonywania zawodu może wystawić receptę farmaceutyczną.



Zgodnie z ustawą, w skrajnym przypadku, gdy stan epidemii i zagrożenia przekroczy możliwość działania administracji rządowej i samorządów, rząd może rozporządzeniem określić zagrożony obszar wraz ze wskazaniem rodzaju strefy, na którym wystąpił stan epidemii lub stan zagrożenia epidemicznego oraz rodzaj stosowanych na tym terenie rozwiązań.

13:27

71-letni zakażony koronawirusem mężczyzna uciekł z izolatki w szpitalu w Como na północy Włoch. Wrócił taksówką do domu w rejonie miasta Bergamo - podały media z Lombardii. Uciekinierowi postawiono zarzuty.

12:48

Prawdopodobnie w piątek odbędzie się posiedzenie Senatu, podczas którego izba zajmie się specustawą związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.



Senat zająłby się uchwaloną w poniedziałek przez Sejm ustawą dotyczącą szczególnych rozwiązań związanych z rozprzestrzenianiem się nowego koronawirusa. Jeśli nie wprowadziłby do ustawy poprawek, trafiłaby ona do prezydenta. W przypadku przyjęcia poprawek ustawa wróci do Sejmu.



W poniedziałek w Sejmie za uchwaleniem ustawy głosowało 400 posłów, 11 było przeciw, 7 wstrzymało się od głosu.



Ustawa zakłada m.in., że pracodawca, by przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, będzie mógł polecić pracownikowi wykonywanie obowiązków zdalnie z domu.

12:24

Europejska Unia Piłkarska wraz ze Stowarzyszeniem Lig Europejskich utworzyły grupę roboczą, która będzie pracować nad ewentualnymi zmianami w kalendarzu wynikającymi z epidemii koronawirusa - poinformował sekretarz generalny UEFA Theodore Theodoridis.



Obradujący w Amsterdamie kongres UEFA ma ocenić zagrożenie m.in. dla piłkarskich mistrzostw Europy, jakie powstało w związku z epidemią koronawirusa.



"Grupa robocza została powołana w poniedziałek, jej zadaniem będzie ciągła praca nad kwestiami kalendarza. UEFA musi na bieżąco reagować na wszelkie zagrożenia" - przyznał Theodoridis.

12:14

W Niemczech do wtorku wykryto 188 przypadków zainfekowania koronawirusem - poinformował Instytut im. Roberta Kocha w Berlinie. Nie odnotowano wśród nich przypadków śmiertelnych. W poniedziałek po południu liczba zakażonych wynosiła 157.



Rządowa instytucja przekazała, że zachorowania na Covid-19 potwierdzono w 13 spośród 16 krajów związkowych. Najwięcej, bo 101 przypadków, odnotowano w Nadrenii Północnej-Westfalii na zachodzie Niemiec, w Bawarii na południowym wschodzie stwierdzono 35 infekcji, w Badenii-Wirtembergii na południowym zachodzie - 26, w Hesji w środkowej części kraju - 10, w pozostałych landach wykryto od jednego do trzech zakażeń.

11:59

Fakt, że temat koronawirusa wzbudza wiele emocji, mogą chcieć wykorzystać cyberprzestępcy. Policjanci ostrzegają, aby uważać na podejrzane oferty sprzedaży maseczek osobistych, czy środków dezynfekujących.



11:41

Dyrektor Instytutu "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie wydał polecenie ograniczenia odwiedzin w placówce z powodu zachorowań na grypę i potencjalnego zagrożenia koronawirusem.



W opublikowanej na stronie Instytutu decyzji wskazano, że ze względu na sytuację epidemiologiczną - zachorowania na grypę oraz potencjalne zagrożenie wirusem SARS-CoV-2 - od poniedziałku wprowadzono ograniczenie dostępu dorosłych osób odwiedzających IPZCD.



Dyrektor placówki dr Marek Migdał przekazał, że w przypadku hospitalizacji dziecka wraz z nim może przebywać tylko jeden opiekun faktyczny, bez objawów infekcji wirusowej.



10:52

Z względu na ryzyko związane z koronowirusem rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. Mirosław Wielgoś zarekomendował odwołanie konferencji i imprez o charakterze masowym. Dodał, że wstrzymuje również wydawanie zezwoleń na ich organizację w najbliższym czasie.



"Mając na względzie bezpieczeństwo i dynamikę sytuacji epidemiologicznej rekomenduję społeczności akademickiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odwołanie konferencji i imprez o charakterze masowym, jednocześnie wstrzymując wydawanie zezwoleń na ich organizację w najbliższym czasie" - napisał rektor WUM prof. Mirosław Wielgoś w komunikacie przekazanym we wtorek PAP.





10:25

Na Ukrainie wykryto pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem - poinformował we wtorek tymczasowy szef centrum zdrowia społecznego Ihor Kuzin. Zakażony mężczyzna przyjechał na Ukrainę z Włoch przez Rumunię.



Kuzin powiedział agencji Reutera, że mężczyzna został hospitalizowany w sobotę w mieście Czerniowce na wschodzie kraju.





08:40

Sanepid podjął decyzję o wprowadzeniu kwarantanny w dwóch internatach w Policach pod Szczecinem. Zamknięto także obiekty szkolne. Wszystko z powodu podejrzenia koronawirusa.

Kwarantanna dotyczy ponad 200 osób i ma obowiązywać do odwołania, a dokładniej do momentu, kiedy specjalistom uda się wykluczyć obecność koronawirusa wśród wychowanków.



08:14

W Czechach wystąpiły dwa nowe przypadki zakażenia groźnym wirusem Covid-19 - poinformował na porannej konferencji prasowej we wtorek minister zdrowia Adam Vojtiech. Oznacza, że w kraju jest już pięć potwierdzonych przypadków.





07:50

Kryzys we Włoszech związany z szerzeniem się koronawirusa doprowadził do znacznego spadku wpływów z biletów do kin. W ciągu ostatniego weekendu były one niższe o ponad 2 miliony euro - podała branża kinowa.



W niektórych częściach kraju na północy, gdzie notuje się najwięcej przypadków wirusa, sale kinowe są zamknięte, a w wielu innych rejonach są one niemal całkowicie puste. Jest to, jak się zauważa, rezultat zmiany trybu życia milionów Włochów, którzy w dniach, gdy notuje się lawinowy wzrost przypadków zarażeń, unikają zatłoczonych miejsc i - jak wynika z sondaży - spędzają znacznie więcej czasu w domach.





07:00

W Polsce w związku z podejrzeniem choroby zakaźnej COVID-19 charakteryzującą się niewydolnością oddechową hospitalizowanych były w poniedziałek wieczorem 92 osoby. Tymczasem na świecie zmarło już ponad 3 tys. osób - wynika z najnowszych danych resortu zdrowia oraz zestawienia głównego inspektora sanitarnego.



Ministerstwo Zdrowia podało w poniedziałek wieczorem, że w Polsce 92 osoby przebywają w szpitalach, 101 poddano kwarantannie domowej, a nadzorem epidemiologicznym objęto 3 373 osoby. Natomiast GIS podał w poniedziałek wieczorem, że w okresie od 31 grudnia 2019 r. do 2 marca 2020 r. na świecie odnotowano 89 068 potwierdzonych przypadków COVID-19, w tym 3 046 zgonów. Śmiertelność wyniosła 3,4 proc.



Najwięcej przypadków śmiertelnych koronawirusa odnotowano w Chinach (2912), ale także w Hongkongu (2), Iranie (54), Korei Południowej (22), we Włoszech (35), na pokładzie międzynarodowego przewoźnika (Japonia) (6), w samej Japonii (5), Francji (2), Australii (1), Tajwanu (1), Tajlandii (1), Stanów Zjednoczonych Ameryki (2), San Marino (1) i Filipin (1).



GIS ze względu na zagrożenie epidemiologiczne nie zaleca podróżowania do Chin, Hongkongu oraz Korei Południowej, Włoch, Iranu, Japonii, Tajlandii, Singapuru i Tajwanu. Polskie Linie Lotnicze LOT zawiesiły rejsy do Chin do 28 marca 2020 r.





06:50

Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia zwróciło się w poniedziałek do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego z wnioskiem o doposażenie placówek podstawowej opieki zdrowotnej w środki ochrony osobistej, niezbędne w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem.





05:43

Franciszek został poddany testowi na obecność koronawirusa. Wynik był negatywny - taką nieoficjalną informację podaje rzymski dziennik "Il Messaggero". 83-letni papież jest przeziębiony od prawie tygodnia. Jeszcze w niedzielę podczas spotkania z wiernymi na modlitwie Anioł Pański miał silny kaszel.



05:20

Do 6 wzrosła liczba potwierdzonych zgonów spowodowanych zakażeniem koronawirusem w USA - wszystkie w stanie Waszyngton na północnym zachodzie - poinformował w Jeff Duchin z wydziału zdrowia hrabstwa King w Seattle. W USA zakażonych jest 100 osób.



W niedzielę informowano o 2 przypadkach śmiertelnych, które zarejestrowano w stanie Waszyngton, w niedzielę liczba zgonów wzrosła do 6.

05:05

Narodowa Komisja Zdrowia Chin poinformowała we wtorek o 125 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w ChRL i 31 zgonach, co podnosi liczbę zarejestrowanych zakażeń do 80 151 przypadków, a bilans ofiar śmiertelnych do 2943. Wyzdrowiało łącznie 47 tys. osób.



W porównaniu do szacunków przedstawionych w poniedziałek rano, gdy informowano o 42 przypadkach śmiertelnych i 202 przypadkach nowych zakażeń, można mówić o tendencji spadkowej - podkreślili we wtorek chińscy lekarze z Narodowej Komisji Zdrowia.

Wtorkowy bilans jest najniższy od 21 stycznia, gdy rozprzestrzenianie się koronawirusa w Chinach kontynentalnych jeszcze nie miało takiej dynamiki, jak w lutym. W drugiej połowie lutego dziennie umierało do 150 ludzi i rejestrowano nawet kilkaset nowych zakażeń.



W poniedziałek szpitale opuściło 2,8 tys. ludzi - poinformowano w Pekinie.