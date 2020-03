Sprzedaż „Dżumy” Alberta Camusa we Francji i Włoszech zdecydowanie wzrosła - informują wydawcy książki oraz internetowe serwisy sprzedaży. Francuska telewizja BFM TV łączy to zjawisko bezpośrednio z epidemią koronawirusa.

Zdjęcie ilustracyjne / pixabay.com / Pixabay

Sprzedaż "Dżumy" Camusa we Francji gwałtownie wzrosła w porównaniu z 2019 rokiem, osiągając najwyższy poziom pod koniec stycznia i m.in. 1,7 tys. sprzedanych w tym miesiącu egzemplarzy kieszonkowych we francuskim wydawnictwie Gallimard.



Również we Włoszech, według serwisu Actualitte.com, powieść Camusa cieszy się większym zainteresowaniem czytelników. Sprzedaż potroiła się, a "Dżuma" znalazła się na szóstej pozycji wśród bestsellerów we włoskiej internetowej księgarni Ibs.it, a także w grupie bestsellerów na włoskiej platformie Amazon.it.



O czym jest "Dżuma?"

Rozprzestrzenianie się zarazy w "Dżumie" Camusa dotyczy fikcyjnej epidemii w 1940 roku w mieście Oran w Algierii, która zarządzana była wówczas przez Francję. Telewizja BFM TV zauważa, że wzrost sprzedaży książki nastąpił w czasie epidemii koronawirusa.

Podobne zjawisko zaobserwowano w 2015 roku, po atakach terrorystycznych w Paryżu na klub Bataclan oraz Stade de France. Wzrosła wówczas sprzedaż powieści Ernesta Hemingwaya na temat Paryża "Ruchome święto".



Zainteresowanie historiami o epidemiach nie dotyczy jedynie powieści. Film "Epidemia strachu", thriller medyczny w reżyserii Stevena Soderbergha, zajmuje dziewiąte miejsce w rankingu iTunes dziewięć lat po premierze. Strategiczna gra wideo "Plague Inc.", w której gracz musi stworzyć wirusa i rozprzestrzenić go na cały świat, również przeżywa drugą młodość; liczba graczy wzrosła w styczniu o ponad 256 proc. - informuje francuska telewizja BFM TV.