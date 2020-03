"Nie można mówić, że za epidemiami stoi jakiś rozgniewany Pan Bóg" – stwierdził w Polsat News prymas Polski abp Wojciech Polak. Odniósł się w ten sposób do słów jednego z wrocławskich księży, który powiedział, że "koronawirus to kara za homoseksualizm i aborcję". "To dziwna teologia" – ocenił hierarcha.

Arcybiskup Wojciech Polak /Michał Dukaczewski /Archiwum RMF FM

