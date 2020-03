Europejska Unia Piłkarska wraz ze Stowarzyszeniem Lig Europejskich utworzyły grupę roboczą, która będzie pracować nad ewentualnymi zmianami w kalendarzu wynikającymi z epidemii koronawirusa - poinformował sekretarz generalny UEFA Theodore Theodoridis.

Szef UEFA Gianni Infantino / ROBIN VAN LONKHUIJSEN / PAP

Obradujący w Amsterdamie kongres UEFA ma ocenić zagrożenie m.in. dla piłkarskich mistrzostw Europy, jakie powstało w związku z epidemią koronawirusa.

Grupa robocza została powołana w poniedziałek, jej zadaniem będzie ciągła praca nad kwestiami kalendarza. UEFA musi na bieżąco reagować na wszelkie zagrożenia - przyznał Theodoridis.



Szef Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej (FIFA) Gianni Infantino zaapelował o spokojne podejście do problemów związanych z epidemią. Ważne jest, aby współpracować z władzami, ale nie panikować - powiedział Infantino.



Mniej optymistycznie wypowiadał się obecny na kongresie prezes Szwajcarskiego Związku Piłki Nożnej (SFV) Dominique Blanc.



Z powodu koronawirusa znajdujemy się w sytuacji, która może wstrząsnąć profesjonalną piłką nożną do fundamentów - powiedział Blanc. Dodał, że w jego kraju, gdzie stwierdzono kilkanaście przypadków zarażenia koronawirusem, już odwołane zostały do końca marca wszystkie mecze 1 i 2 ligi, które mogły zgromadzić ponad tysiąc osób.



Blanc zaznaczył, że jeżeli kryzysowa sytuacja będzie się przedłużać, konieczne będzie rozważenie pomocy finansowej dla federacji narodowych, które poniosą najwyższe straty.