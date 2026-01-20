Wtorkowa aukcja dotycząca sprzedaży 100 procent udziałów w spółce DME Holding, właściciela kluczowych aktywów lotniska Domodiedowo pod Moskwą, została uznana za nieważną. Do przetargu zgłosił się tylko jeden uczestnik, który nie został dopuszczony do licytacji. Inwestor wydaje się bardzo tajemniczy.

Aukcja sprzedaży lotniska Domodiedowo unieważniona. Kim jest Bogatyj? / Shutterstock

Rosjanie próbowali sprzedać 100 proc. udziałów w firmie zarządzającej lotniskiem Domodiedowo, ale licytacja została unieważniona.

Lotnisko Domodiedowo ma spore zadłużenie (ok. 70 mld rubli do 2025 roku).

Jedynego uczestnika licytacji, Jewgienija Bogatego, zarejestrowanego niedawno przedsiębiorcę, odrzucono z powodu braków formalnych.

Dzisiejsza licytacja sprzedaży 100 proc. udziałów w spółce "DME Holding" LLC, do której należą kluczowe aktywa lotniska Domodiedowo, została uznana za nieważną - podaje serwis The Bell.

Cena wywoławcza aktywa została ustalona na 132 mld rubli (ok. 1,7 mld dolarów), a wadium wynosiło 26,5 mld rubli.

Do aukcji zgłosił się tylko jeden uczestnik - przedsiębiorca Jewgienij Witaljewicz Bogatyj, który nie został dopuszczony do udziału w licytacji z powodu niedostarczenia wymaganych dokumentów.

Na początku stycznia źródła The Bell na rynku lotniczym informowały, że udziałem w prywatyzacji lotniska interesują się niemal wszyscy najwięksi gracze rosyjskiego rynku lotniskowego. Chodzi m.in. o udziałowców lotnisk Wnukowo i Szeremietiewo oraz holdingi związane z Wiktorem Wekselbergiem, Romanem Trocenko i Olegiem Deripaską.

Ostatecznie jednak żaden z nich nie zdecydował się na udział w aukcji. Eksperci wskazują, że główną przyczyną była zbyt wysoka cena wywoławcza, zwłaszcza w kontekście zadłużenia Domodiedowa, które latem 2025 roku szacowano na 70 miliardów rubli.

Jak informuje The Bell do lata 2025 roku właścicielami Domodiedowa byli Dmitrij Kamenszczik i Walerij Kogan. 17 czerwca Sąd Arbitrażowy nakazał zwrot aktywów państwu, oskarżając przedsiębiorców o nielegalne przekazanie firmy pod zagraniczną kontrolę. Kamenszczik w latach 2022-2023 był rezydentem Turcji i Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a Kogan posiada izraelski paszport.

Port lotniczy Domodiedowo to jedno z największych i najważniejszych lotnisk w Rosji, położone około 42 km na południe od centrum Moskwy. Obsługuje zarówno loty krajowe, jak i międzynarodowe, będąc jednym z głównych węzłów komunikacyjnych kraju.

Kim jest tajemniczy Bogatyj?

Właściciel jednoosobowej działalności gospodarczej Jewgienij Witalijewicz Bogaty został zarejestrowany jako przedsiębiorca w sierpniu 2023 roku. Według portalu "For Honest Business" Bogatyj figuruje w rejestrach w Republice Czeczeńskiej, ale jego numer identyfikacji podatkowej (NIP) został wydany w obwodzie moskiewskim.

Według informacji portalu Ink Bogatyj prowadzi działalność doradczą i techniczną w dziedzinie technologii informatycznych.

Od momentu rejestracji przedsiębiorca pozyskał już 46 kontraktów rządowych o łącznej wartości 57,5 miliona rubli. Wśród jego klientów znajdują się Moskiewski Państwowy Uniwersytet Techniczny im. Baumana, Ministerstwo Edukacji Obwodu Irkuckiego oraz Administracja Terytorialna Moskwy-Oki Federalnej Agencji Rybołówstwa.