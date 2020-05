20 931 zakażeń i 993 zgony - taki jest najnowszy bilans epidemii koronawirusa w Polsce. Jak informuje Ministerstwo Zdrowia w kraju do tej pory wyzdrowiało 8 977 osób. Na całym świecie wykryto jak dotąd 5,25 mln przypadków zakażenia koronawirusem. Ponad dwie trzecie infekcji zdiagnozowano w Europie i USA - poinformowała agencja AFP.

- Aktualny bilans zakażeń koronawirusem w Polsce to 20 931 zakażonych i 993 ofiary śmiertelne. Wyzdrowiało już 8 977 osób.

- Na całym świecie zanotowano 5,3 mln zakażeń. Ponad 340 tys. osób zmarło.

- Największą liczbę zakażeń stwierdzono dotąd w Stanach Zjednoczonych, Brazylii i Rosji.

21:19

Na całym świecie wykryto jak dotąd 5,25 mln przypadków zakażenia koronawirusem. Ponad dwie trzecie infekcji zdiagnozowano w Europie i USA - poinformowała agencja AFP.



Na świecie potwierdzono do soboty co najmniej 5 250 658 przypadków zakażenia, zmarło 339 172 chorych na Covid-19.



Europa jest nadal kontynentem najbardziej dotkniętym przez pandemię; liczba zakażonych wynosi 2 003 510, a ofiar śmiertelnych 173 186.



W Stanach Zjednoczonych wykryto dotąd 1 604 879 przypadków koronawirusa, zmarło 96 125 osób.

21:07 NIEMCY

Policja aresztowała w Berlinie około 60 osób podczas protestów przeciw restrykcjom związanym z pandemią koronawirusa. Demonstranci nie respektowali dystansu społecznego, a niektórzy atakowali policję. Dwóch policjantów zostało lekko rannych.



Był to trzeci z rzędu weekendowy protest przeciw kwarantannie. Policja na razie nie skomentowała zatrzymań ani ataków na funkcjonariuszy.



20:44 WŁOCHY

Movida - to słowo oznaczające nocne życie towarzyskie w klubach i pod gołym niebem budzi w weekend strach we Włoszech. Istnieją obawy, że w po niedawnym otwarciu barów i innych lokali, uczęszczanych przez młodzież, sytuacja wymknie się spod kontroli.





20:06 FRANCJA

Liczba osób leczonych w szpitalach we Francji na Covid-19 spadła o 205 w ciągu ostatniej doby, a liczba pacjentów na oddziałach intensywnej terapii o 36 - poinformowało francuskie ministerstwo zdrowia.



Nie podano danych dotyczących ofiar śmiertelnych i nowych przypadków koronawirusa. Zostaną one przedstawione dopiero w poniedziałek.



W sumie na Covid-19 we Francji zmarło od początku epidemii 28 289 osób.



Liczba przypadków wymagających intensywnej terapii wynosi 1 665. W szczytowym okresie pandemii we Francji, 9 kwietnia, liczba osób na intensywnej terapii wynosiła 7 148.



20:00 IRLANDIA

W Irlandii w ciągu ostatniej doby z powodu Covid-19 zmarło kolejnych 13 osób, w efekcie czego łączna liczba zgonów wzrosła do 1 604 - podało tamtejsze ministerstwo zdrowia.



Od dwóch tygodni dobowa liczba zgonów utrzymuje się na dość zbliżonym poziomie - poza dwoma dniami było to między 10 a 16, co jest wyraźnym spadkiem w stosunku do bilansów z drugiej połowy kwietnia czy początku maja.

19:42 KALISZ

Oddział chorób zakaźnych kaliskiego szpitala od niedzieli zostanie wykreślony z listy placówek leczących wyłącznie pacjentów z koronawirusem - poinformował dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu Radosław Kołaciński.



Od niedzieli pacjenci zakażeni koronawirusem nie będą już trafiali na oddział chorób zakaźnych przy ul. Toruńskej w Kaliszu. Narodowy Fundusz Zdrowia w porozumieniu z wojewodą wielkopolskim podjęli decyzję o wykreśleniu kaliskiego oddziału z listy leczących wyłącznie pacjentów z Covid-19.



19:25 HISZPANIA

Od piątku w Hiszpanii na Covid-19 zmarło 48 pacjentów. Łączna liczba zgonów z powodu tej choroby wynosi 28 678 - podał resort zdrowia tego kraju. Jego dane odbiegają jednak od statystyk podawanych przez służby medyczne Katalonii.



Jak sprecyzowały hiszpańskie służby medyczne, w ciągu ostatniej doby zanotowano w całym kraju 361 zakażeń koronawirusem, a łączna liczba infekcji wynosi 235 290.



18:55

W ramach odmrażania gospodarki i usług medycznych przymierzamy się do otwarcia sanatoriów i uzdrowisk w połowie czerwca - poinformował wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski.



Wiceminister zdrowia zaznaczył, że jest to ważne nie tylko dla seniorów, ale też osób po wypadkach i urazach, które właśnie w sanatoriach i uzdrowiskach mają szansę na rehabilitację i podreperowanie swojego zdrowia.

18:20 WŁOCHY

119 osób zakażonych koronawirusem zmarło ostatniej doby we Włoszech - podała Obrona Cywilna. Łączny bilans zmarłych wzrósł do 32 735. Zanotowano w kraju 669 nowych zakażeń.



Liczba zgonów spadła w porównaniu z piątkiem o 11, gdy było ich 130.



Obecnie zakażonych we Włoszech jest 57,7 tys. osób, o około 1 500 mniej niż poprzedniego dnia. Dotychczas oficjalnie potwierdzono ponad 229 tys. przypadków koronawirusa.



Wyzdrowiało już 138,8 tys. osób; w ciągu jednego dnia ok. 2 100.



Na Sycylii po raz pierwszy nie zanotowano żadnego nowego zakażenia.

17:37 POLSKA - NOWE DANE

Badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u dalszych 97 osób - podało Ministerstwo Zdrowia. Łącznie odnotowano dotąd 20 tys. 931 przypadków. Resort przekazał też, że zmarły kolejne 3 osoby; w sumie były 993 zgony.



Nowe zakażenia dotyczą osób z województw: mazowieckiego (40), dolnośląskiego (21), śląskiego (17), łódzkiego (12), podlaskiego (2), pomorskiego (2), kujawsko-pomorskiego (1), podkarpackiego (1) i małopolskiego (1).



MZ podaje, że ze względu na 4 zdublowane przypadki zakażeń przez WSSE w Łodzi, odjęto je z wykazu.



Ministerstwo podało, że zmarły kolejne 3 osoby zakażone koronawirusem: 78-letni mężczyzna w Gdańsku, 55-letnia kobieta oraz 69-letni mężczyzna w Raciborzu. Wszystkie te osoby miały choroby współistniejące.

17:27 WIELKA BRYTANIA

O 282 wzrosła w ciągu doby liczba zgonów z powodu koronawirusa w Wielkiej Brytanii, co oznacza, że łączna liczba ofiar śmiertelnych epidemii w tym kraju wynosi 36 675 - podał po południu brytyjski rząd.





17:20 WŁOCHY

"Opłata Covid" - taki dodatek w wysokości od 2 do 4 euro doliczany jest do rachunków we Włoszech w niektórych sklepach i punktach usługowych. Przypadki te ujawniła organizacja obrony praw konsumentów, która mówi, że trzeba skończyć z takim "Dzikim Zachodem".



16:50 STREFA GAZY

Zakażona koronawirusem 77-letnia kobieta jest pierwszą ofiarą śmiertelną pandemii w Strefie Gazy - poinformował resort zdrowia tej palestyńskiej enklawy.



W zarządzanej przez Hamas Strefie Gazy zdiagnozowano tylko 55 przypadków zakażenia koronawirusem wśród liczącej 2 mln populacji zamieszkującej przeludnioną enklawę.



16:16 HISZPANIA

Hiszpania 1 lipca przywróci swobodny ruch turystyczny dla obcokrajowców. Od połowy marca był on ograniczony z powodu licznych w tym kraju zgonów i zakażeń wywołanych koronawirusem - przypomniał na konferencji prasowej w Madrycie premier Pedro Sanchez.





15:59 NIEMCY

Około 40 osób zakaziło się koronawirusem podczas nabożeństwa w kościele baptystów we Frankfurcie 10 maja; sześciu zainfekowanych hospitalizowano - podały niemieckie media.





15:33 PORTUGALIA

W Portugalii w ciągu ostatniej doby z powodu Covid-19 zmarło 13 osób. W sumie liczba ofiar śmiertelnych tej choroby wynosi 1 302 - wynika z sobotnich szacunków rządu.



Jak wyjaśniła na konferencji prasowej w Lizbonie szefowa resortu zdrowia Marta Temido, w dalszym ciągu w Portugalii utrzymuje się od połowy maja zbliżona liczba zgonów oraz zakażeń SARS-CoV-2. Pierwsze oscylują na poziomie kilkunastu przypadków, a drugie powyżej 200.

14:56 Koronawirus w Holandii

W Holandii na Covid-19 zmarły kolejne 23 osoby, stwierdzono też 176 nowych zakażeń koronawirusem - poinformował w sobotę Krajowy Instytut Zdrowia Publicznego i Środowiska (RIVM). Łącznie epidemia pochłonęła w kraju 5811 ofiar śmiertelnych.



Według najnowszych danych RIVM hospitalizowano 10 kolejnych chorych. Jak dotąd do szpitali ogółem trafiło 11 659 zakażonych pacjentów. Koronawirusa w Holandii stwierdzono łącznie u 45 064 ludzi.

14:45 Białoruś. Najnowszy bilans pandemii koronawirusa

Już 18. dobę z rzędu dzienny przyrost potwierdzonych laboratoryjnie infekcji koronawirusem sięga powyżej 900 przypadków. Z piątku na sobotę wykryto 941 nowych infekcji - wynika z komunikatu resortu zdrowia.



"Odnotowano 35 244 osób z pozytywnym testem na Covid-19" - podało ministerstwo zdrowia, co oznacza, że w ciągu doby liczba oficjalnych zakażeń wyniosła 941.



Od 6 maja dzienne liczby zakażeń potwierdzonych testami utrzymują się na poziomie powyżej 900 przypadków. Zmarły w sumie 194 osoby, w tym cztery w ciągu ostatniej doby.

14:32 Wojsko uruchomi kolejne punkty testów na koronawirusa

Wojska Obrony Terytorialnej uruchomią kolejne mobilne punkty pobierania testów na koronawirusa. Punkty Test&Go dla pracowników sezonowych powstaną w Czerwińsku nad Wisłą i w Grójcu - zapowiedziało MON.





14:17 Pandemia koronawirusa w Singapurze

Ministerstwo zdrowia Singapuru potwierdziło w sobotę 642 kolejne przypadki zakażenia koronawirusem, co zwiększa bilans zainfekowanych w tym mieście państwie od początku epidemii Covid-19 do 31 068. W Indonezji potwierdzono 949 nowych infekcji, 25 osób zmarło.



W 5-milionowym Singapurze odnotowano do tej pory najwięcej zakażeń SARS-CoV-2 w regionie Azji Południowo-Wschodniej, ale zmarły dotąd jedynie 22 osoby; w Singapurze przeprowadza się bowiem więcej testów niż w sąsiednich krajach.

13:58 Słuchanie radia poprawia samopoczucie w pandemicznej izolacji

Zmartwienia, lęki i obawy to dla wielu dziś smutna norma i codzienność. Martwimy się o przyszłość, ale narzekamy też na nudę, uskarżamy się na obniżony nastrój oraz uwiąd kontaktów towarzyskich. Okazuje się, że na wiele utrapień życia w pandemicznej izolacji skutecznie pomaga... słuchanie radia.



Nieprzypadkowo w najnowszej edycji ogólnopolskich badań słuchalności stacji radiowych realizowanych przez firmę Kantar, radio RMF FM właśnie zanotowało rekord słuchalności.

13:43 Koronawirus w Polsce

Na koronawirusa przebadano dotąd 750 939 próbek pobranych od 687 080 osób - poinformowało w sobotę Ministerstwo Zdrowia. Ostatniej doby wykonano ponad 31,3 tys. testów.



Od wybuchu epidemii przebadano 687 080 osób, a u 20 838 z nich wykryto wirusa SARS-CoV-2.

13:34 Podróże w czasie pandemii

Lot z Rzymu na Sycylię jak za Ocean, na pokładzie największych samolotów - tak wyglądają podróże podczas pandemii koronawirusa. Włoskie linie lotnicze Alitalia, aby zapewnić pasażerom bezpieczną odległość, używają na tej trasie maszyn do lotów międzykontynentalnych.



W związku z blokadą międzynarodowego ruchu lotniczego, która we Włoszech potrwa do 3 czerwca, linie Alitalia na trwające ok. godziny loty z Rzymu do Palermo wykorzystują także Airbusy 330, które mogą pomieścić ponad 400 osób.



W samolotach tych pasażerowie otrzymują miejsca w znacznej odległości od innych; dzielą ich trzy-cztery fotele. W takich niecodziennych warunkach odbył się lot w sobotę rano - podał dziennik "La Repubblica".



Obowiązuje wymóg noszenia maseczki podczas całego lotu.

13:22 Pierwsza otwarta wystawa w czasie pandemii

13:06 Turyści wrócą do Muzeów Watykańskich

12:53 Ponowne otwarcie gorzowskiej giełdy

Jutro ponownie zostanie otwarta gorzowska giełda - największe targowisko w Gorzowie Wielkopolskim.

Decyzję o jej otwarciu - na razie na próbę i w niepełnym jeszcze zakresie - podjęły władze miasta.

Zarządzający giełdą szacują, że jednorazowo będzie mogło bezpiecznie przebywać na niej około trzystu osób.

12:48 Białystok: Od czerwca otwarta część miejskich instytucji kultury

Muzeum Wojska, Galeria Arsenał i Galeria im. Sleńdzińskich od 2 czerwca zostaną otwarte ponownie dla zwiedzających - informuje miasto. Będą obowiązywały nowe zasady wstępu. Pozostałe instytucje, jak Białostocki Ośrodek Kultury czy Białostocki Teatr Lalek, będą wciąż nieczynne.

"Służby sanitarne zaakceptowały przedstawione przez placówki zasady bezpieczeństwa" - informuje miasto na swojej stronie internetowej i dlatego - jak dodano - możliwe jest ich otwarcie od 2 czerwca.



12:35 Unijne środki przesunięte na walkę z koronawirusem

Z programów unijnych na walkę z COVID przesunęliśmy kilkanaście miliardów złotych - powiedziała PAP minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.





12:23 Koronawirus w Śląskiem

Kilkadziesiąt nowych przypadków koronawirusa potwierdzono minionej doby wśród górników dwóch spółek węglowych. Wzrost liczby zachorowań był mniejszy niż w poprzednich dniach. Ogółem w sobotę rano zakażonych było 3273 górników z kilkunastu kopalń, wobec 3207 osób raportowanych w piątek rano.



Górnicy to niespełna połowa spośród prawie 6,8 tys. wszystkich osób zakażonych w woj. śląskim. W sobotę rano śląski sanepid poinformował o potwierdzeniu w regionie (nie tylko w kopalniach) 162 nowych przypadków Sars-CoV-2.



Wśród górników największy minionej doby wzrost zachorowań (o 57) potwierdzono w Jastrzębskiej Spółce Węglowej (JSW), gdzie chorują łącznie 1353 osoby, wobec 1296 dobę wcześniej.

12:01 Nowoczesna aparatura we wrocławskim laboratorium

Laboratorium Politechniki Wrocławskie otrzymało nowoczesny sprzęt - moduł do obrazowania z wykorzystaniem cytometrii masowej zwany Hyperion. To jedyne takie urządzenie w Polsce; będzie ono wykorzystywane m.in. do prac nad testami na koronawirusa.

Moduł do obrazowania z wykorzystaniem cytometrii masowej zwany Hyperion to kolejny unikalny na skalę kraju sprzęt, który trafił na wyposażenie kierowanego przez prof. Marcina Drąga laboratorium Politechnik Wrocławskiej.

Kierowane przez prof. Marcina Drąga laboratorium otrzymało nowoczesny sprzęt do analizy i diagnostyki próbek komórkowych. Pozwoli to naszym naukowcom m.in. na lepsze badania tkanek nowotworowych oraz prace nad projektami przeciwdziałania COVID-19

W listopadzie 2018 r. laboratorium to zakupiło pierwszy w Polsce cytometr masowy Helios służący do analizy próbek, w których komórki znajdują się w zawiesinie - np. komórki krwi czy próbki hematologiczne od pacjentów z białaczką. Dzięki dużej muliparametrowości, możliwa jest bardzo dokładna analiza takich próbek, pod kątem znajdujących się w nich białek - podkreślił Michał Ciepielski z biura prasowego Politechnik Wrocławskiej.



Nowy sprzęt - moduł do obrazowania z wykorzystaniem cytometrii masowej zwany Hyperion - stanowi niejako rozbudowę cytometru masowego.

Mówiąc obrazowo, Hyperion to moduł do robienia zdjęć, który nie posiada aparatu. Istotą jego działania jest laser UV o dużej mocy. W module umieszcza się slajd, na którym znajduje się preparat tkankowy, który wcześniej był wyznakowany przeciwciałami skoniugowanymi z metalami (w celu detekcji białek). Pod wpływem lasera UV następuje ablacja, czyli odparowanie materiału z powierzchni slajdu, fragmentu próbki o powierzchni 1 mikrometra kwadratowego - wyjaśnił prof. Drąg.



Urządzenie jest wykorzystywane w ośrodkach badawczych na świecie m.in. do analizy tkanek nowotworowych. Dzięki takiej analizie dokładniej określane są zależności pomiędzy poszczególnymi białkami podczas rozwoju nowotworu. Również na Politechnice Wrocławskiej Hyperion będzie wykorzystywany w badaniach nad nowotworami.

11:49 Apel pielęgniarek w Łódzkiem

Pielęganiarki i położne w Łódzkiem apelują o środki ochrony osobistej.

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łodzi z własnych pieniędzy kupiła takie środki za ponad 600 tysięcy złotych, ale zużywają się one błyskawicznie i potrzebne są kolejne. Teraz izba - wspólnie z Caritas Polska - prowadzi zbiórkę.

Żeby móc państwu nieść pomoc, udzielać świadczeń medycznych musimy być zdrowi. Musimy być zabezpieczeni w środki ochrony osobistej - mówiła reporterce RMF FM Magdalenie Grajnert Agnieszka Kałużna, przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi.

11:26 Przywracanie lotów będzie w trzech fazach. Najpierw ruszą loty krajowe

11:18 Koronawirus w Rosji

W Rosji odnotowano w ciągu ostatniej doby 9 434 nowe przypadki zakażenia koronawirusem, o ponad 540 więcej niż dzień wcześniej - podał w sobotę sztab ds. walki z pandemią. Zmarło od piątku 139 osób i tym samym bilans ofiar śmiertelnych Covid-19 wzrósł do 3 388.



Łączna liczba zakażeń w Rosji sięga teraz 336 882. Od początku pandemii wyzdrowiało 107 936 osób, z których 8 111 opuściło szpitale w ciągu minionej doby.

11:00 Branża beauty po otwarciu odzyskuje klientów

10:25 Luzowanie obostrzeń w Iranie

W związku z poluzowaniem ograniczeń, nałożonych w celu powstrzymania koronawirusa, w Iranie w sobotę ludzie wracają do pracy. W ten weekend zaczynają otwierać się firmy, a także miejsca kultu religijnego i obiekty kultury - informuje agencja Reutera.



Prezydent Hasan Rowhani powiedział w telewizji państwowej, że muzea i miejsca historyczne zostaną ponownie otwarte w niedzielę i zbiegną się ze świętem Eid al-Fitr (ID al-Fitr), które kończy ramadan, muzułmański miesiąc postu. Święte sanktuaria islamu, z których część stała się w Iranie siedliskiem zakażeń SARS-CoV-2 - zostaną ponownie otwarte w poniedziałek.



W zeszłym tygodniu Rowhani mówił, że świątynie te będą otwarte przez trzy godziny rano i trzy godziny po południu. Niektóre miejsca na ich terenie, jak wąskie korytarze, pozostaną zamknięte.

10:05 Nowe przypadki zakażenia koronawirusem w Polsce

Mamy kolejnych 219 zachorowań, w tym aż 162 w województwie śląskim oraz 8 zgonów - takie są dane z opublikowanego przez Ministerstwo Zdrowia najnowszego raportu na temat epidemii koronawirusa.



09:56 Koronawirus w Niemczech. "Kryzysy łączą ludzi"

Niemcy zezwoliły na wznowienie nabożeństw w dniu 4 maja, ale wierni w świątyniach muszą zachować odległość 1,5 m między sobą. W rezultacie meczet Dar Assalam w dzielnicy Neukölln mógł pomieścić tylko niewielką część muzułmańskiej społeczności. Kościół luterański Martha w Kreuzbergu zaoferował pomoc, pozwalając zorganizować piątkowe modlitwy pod koniec Ramadanu w swoich wnętrzach.



09:29 Dolnośląskie

Od początku kwietnia ZUS na Dolnym Śląsku wypłacił niemal 100 mln zł tzw. postojowego. Pieniądze trafiły do prawie 50 tys. osób samozatrudnionych i pracujących na umowach cywilno-prawnych.



Regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku Iwona Kowalska-Matis wskazała, że jeżeli wniosek jest wypełniony poprawnie, postojowe jest przelewane od razu na konto wnioskującego.



Gdy są błędy, opłata się opóźnia, gdyż musimy poprosić o ich usunięcie lub złożenie ponownie poprawnego wniosku - powiedziała. Kowalska-Matis podkreśliła, że osoby, które już dostały pierwsze postojowe, mogą składać wniosek o kolejną wypłatę.

09:15 Ukraina. Bilans epidemii koronawirusa

Na Ukrainie w ciągu ostatniej doby potwierdzono 432 przypadki zakażenia koronawirusem, 17 chorych na Covid-19 zmarło, a 344 pacjentów wyzdrowiało - podał w sobotę resort zdrowia tego kraju. Bilans zainfekowanych wzrósł do 20 580, a ofiar śmiertelnych do 605. Od początku epidemii koronawirusa na Ukrainie wyzdrowiało 6929 osób.

Ogółem na Covid-19 na Ukrainie zachorowało 1494 dzieci i 4000 pracowników służby zdrowia; 28 pracowników medycznych zmarło.



Łącznie największą liczbę infekcji SARS-CoV-2 potwierdzono dotąd w obwodzie czerniowieckim (2964) i w Kijowie (2569).

09:03 Dzienny raport o koronawirusie w Polsce

08:55 W Pyrzowicach przygotowują się do wznowienia lotów

08:38 Trwają poszukiwania leków na koronawirusa

Znane często od dawna i zarejestrowane do leczenia innych chorób leki mogą się okazać skuteczne w przypadku zakażenia koronawirusem. Wśród kandydatów znajdują się m.in. środki przeciwlękowe, antyalergiczne czy stosowane w leczeniu trzustki.

Oprócz SARS-CoV-2 znanych jest siedem koronawirusów - jednoniciowych wirusów RNA, które infekują ludzi. Cztery odpowiadają za 30 proc. przypadków przeziębienia. Dwa okazały się sprawcami groźnych epidemii - SARS-CoV-1 (lata 2002-2003, śmiertelność około 10 proc.), oraz MERS-CoV powodujący bliskowschodni zespół niewydolności oddechowej MERS, który zabija w około 35 proc. przypadków.

08:25 Liczba upadłości firm na świecie wzrośnie o 25 proc.

Spadek wzrostu gospodarczego na skutek pandemii dotknie 68 państw, a liczba upadłości firm wzrośnie o jedną czwartą na świecie w porównaniu z 2019 r. - wskazuje Polski Instytut Ekonomiczny. Najwięcej bankrutujących firm przybędzie w USA i Europie Zachodniej.



Jak podkreślili eksperci PIE, następstwem pandemii COVID-19 jest wstrząs zarówno po stronie podażowej, jak i popytowej, który dotyka dużej liczby branż na całym świecie.

08:15 W Czechach luzowanie obostrzeń bez wpływu na rozprzestrzenainie się koronawirusa

Luzowanie obostrzeń bez wpływu na występowanie koronawirusa - tak jest w Czechach. Minister zdrowia tego kraju Adam Vojtiech zapowiedział, że epidemiolodzy skupią się teraz na ogniskach lokalnych.

Najpoważniejszym ogniskiem zakażeń koronawirusa u naszych południowych sąsiadów jest kopania Darków koło Karwiny w pobliżu granicy z Polską.

W zakładzie trwają badania przesiewowe. Wiadomo już, że wśród stu dwudziestu zakażonych górników jest dziesięciu Polaków.

08:02 Sądy przygotowują się do "odmrożenia"

W sądach trwają przygotowania do powrotu spraw na wokandy po okresie "zamrożenia" w związku z zagrożeniem epidemicznym, w niektórych już się odbywają rozprawy z udziałem stron. Zachowany pozostaje reżim sanitarny, który ma zapobiec zawleczeniu koronawirusa do sal sądowych. Są w nich zakładane pleksiglasowe ekrany, sędziowie zostali wyposażeni w przyłbice ochronne, a przed wejściem do budynków układa się nawet maty dezynfekujące.

Obowiązkowe jest: mierzenie temperatury wchodzącym do sądów, zakrywanie ust i nosa, dezynfekcja rąk i zachowanie dystansu społecznego.



07:48 Publiczne plaże w Nowym Jorku ponownie otwarte

Weekend Dnia Pamięci (Memorial Day), gdy Ameryka czci ludzi, którzy oddali życie za Ojczyznę, łączy się w stanie Nowy Jork z ponownym otwarciem publicznych plaż. Z powodu epidemii koronawirusa nie będą z nich jednak korzystać w równej mierze wszyscy.



Decyzją gubernatora Andrew Cuomo w weekend zostaną otwarte plaże stanowe. Ze względu na wciąż wysokie ryzyko zakażenia koronawirusem korzystających z nich obowiązuje cały szereg ograniczeń, przed wszystkim - zasada dystansowania społecznego. Plaże będą mogły przyjmować jedynie połowę gości w porównaniu do sytuacji sprzed epidemii.



Niektóre miejscowości zastrzegły prawo do wejście na plażę tylko dla miejscowych. Motywują to koniecznością stosowania się do narzuconych zasad dystansowania społecznego oraz obawą, że "obcy" mogą przyczynić się do zwiększenia liczby zakażeń.

07:32 Co zrobić, kiedy podejrzewasz koronawirusa?

07:21 Lotnsika czekają na wznowienie działaności

Jesteśmy za tym, aby ruch lotniczy odbudować możliwie jak najszybciej, ale cel nadrzędny jest taki, by się to odbyło w sposób absolutnie bezpieczny - mówi w weekendowym wydaniu "Gazety Polskiej Codziennie" dyrektor Lotniska Chopina Mariusz Szpikowski.



Jak podkreśliła "GPC", stołeczne Lotnisko Chopina, które w kwietniu b.r. obsłużyło o ponad 99 proc. mniej pasażerów niż w analogicznym okresie ub.r., liczy na wsparcie z tarczy antykryzysowej. Jesteśmy za tym, aby ruch lotniczy odbudować możliwie jak najszybciej, ale cel nadrzędny jest taki, by się to odbyło w sposób absolutnie bezpieczny - powiedział w rozmowie z "Codzienną" dyrektor warszawskiego portu Mariusz Szpikowski.

07:00 Bilans pandemii w USA

O 1260 wzrósł w ciągu doby bilans ofiar śmiertelnych epidemii w Stanach Zjednoczonych; łączna liczba zgonów z powodu koronawirusa w tym kraju wynosi już 95 921 - wynika z najnowszych danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore. To czwarta doba z rzędu w USA z ponad tysiącem zgonów spowodowanych Covid-19.



Na Stany Zjednoczone przypada ponad jedna czwarta ofiar śmiertelnych epidemii na świecie. W USA blisko jedną trzecią zgonów odnotowano w stanie Nowy Jork - 28 853, a ponad jedną dziesiątą w sąsiadującym z nim New Jersey - 10 985.





W USA przeprowadzono do czwartku blisko 13,4 mln testów na obecność koronawirusa. Ok. 1 mln 600 tys. z nich dało wynik pozytywny. W ciągu minionych 24 godzin liczba wykrytych w USA zakażeń zwiększyła się o ok. 24 tys.

06:43 Niemcy

W ciągu ostatniej doby w RFN stwierdzono 638 przypadków zakażenia koronawirusem - podał Instytut im. Roberta Kocha w Berlinie. Tym samym liczba zakażonych w tym kraju od początku epidemii wzrosła do 177 850. Zmarły kolejne 42 osoby zainfekowane SARS-CoV-2.

Łączny bilans ofiar śmiertelnych w RFN od wybuchu epidemii wynosi 8216.

Dobę wcześniej w Niemczech na Covid-19 zmarło 27 zakażonych osób i odnotowano 460 infekcji.

06:39 Nowy Jork spełnia dwa z trzech wymogów niezbędnych do odmrożenia gospodarki

Burmistrz Nowego Jorku Bill de Blasio ogłosił, że miasto spełnia dwa z trzech kryteriów pozwalających podjąć decyzję o przystąpieniu do pierwszej fazy odmrażania gospodarki sparaliżowanej po wybuchu epidemii koronawirusa.

Wskaźniki stanowe i miejskie dowodzą, że odnotowaliśmy wyraźny postęp - powiedział de Blasio na konferencji prasowej w piątek.

Zgodnie z pierwszym kryterium do szpitali nie może być przyjmowanych więcej niż 200 pacjentów dziennie. Z powodu wszystkich infekcji dróg oddechowych w piątek do nowojorskich klinik przyjęto 76 pacjentów - podkreślił de Blasio. Po drugie - odsetek osób z pozytywnym wynikiem testu wśród badanych na obecność koronawirusa nie może być wyższy niż 15 proc., a w Nowym Jorku w piątek ich udział nie przekraczał 11 proc. - poinformował.

Kryterium trzecie wiąże się z liczbą wszystkich chorych znajdujących się danego dnia na oddziałach intensywnej terapii. Nie powinno być ich więcej niż 375. To jest jedyne kryterium, którego nie spełniamy - powiedział burmistrz. W piątek na oddziałach intensywnej opieki medycznej przebywało łącznie 451 pacjentów.

06:15 Włoska Emilia-Romania otwiera plaże

Sobota jest dniem otwarcia plaż we włoskim regionie Emilia-Romania i inauguracji sezonu letniego. Tamtejszą Riwierę nad Adriatykiem odwiedzały zawsze setki tysięcy turystów z całej Europy. Na plażach, gdzie był ścisk, każdy będzie miał teraz dużo miejsca.

Rimini, Riccione, Cattolica, Cervia - to najpopularniejsze miejscowości na 107-kilometrowym pasie wybrzeża, które dotąd słynęło z masowej turystyki. Parasole i leżaki do opalania ustawione blisko siebie, nawet w ponad dwudziestu rzędach na szerokich plażach, tłok w wodzie i na deptakach, tłumy w hotelach. Tak co roku w lipcu i sierpniu wyglądały te nadmorskie kurorty, odwiedzane zarówno przez Włochów, jak i Rosjan, Niemców oraz turystów z wielu innych krajów.

W roku epidemii koronawirusa Emilia-Romania przyspiesza otwarcie plaż, które początkowo planowano na poniedziałek 25 maja.

06:11 Brazylijscy związkowcy domagają się ujawnienia danych

Brazylijska Federacja Pracowników Przemysłu Naftowego i Ministerstwo Pracy złożyły do Sądu Federalnego wniosek o wszczęcie postępowania wobec państwowego koncernu Petrobras. Związkowcy oskarżają go o zostawienie bez ochrony tysięcy pracowników podczas epidemii.

Prawdziwe dane dotyczące mechanizmów szerzenia się koronawirusa na platformach wiertniczych i w rafineriach naftowych Brazylii mogły być ukrywane lub zaniżane - twierdzą brazylijscy związkowcy i Ministerstwo Pracy.

Już od 19 marca na skutek niepokojących sygnałów otrzymywanych od załóg platform wiertniczych off shore i rafinerii naftowych należących do państwowego koncernu Petrobras ich organizacje związkowe zaalarmowały rząd prezydenta Jaira Bolsonaro o szczególnym zagrożeniu koronawirusem, w obliczu którego stanęli pracownicy koncernu i członkowie ich rodzin - przypomniały w piątek brazylijskie media.

06:06 Meksyk

Ministerstwo zdrowia Meksyku poinformowało, że w ciągu ostatniej doby odnotowano tam rekordową liczbę zgonów. W kraju zmarło 479 osób - o 59 więcej niż w przeddzień. Mniejsza była natomiast dobowa liczba nowych zakażeń, która wyniosła 2960.

W czwartek wiceminister zdrowia Hugo Lopez-Gatell informował, że obecność koronawirusa potwierdzono 2973 osób.

Tak wysoka liczba zmarłych z powodu Covid-19 w Meksyku stanowi swoisty rekord. Poprzedni odnotowano 20 maja, gdy zmarły tam 424 osoby - podkreślają agencje.

Od początku epidemii w Meksyku zmarło 6989 osób zakażonych koronawirusem. Ogółem zdiagnozowano 62 527 zakażeń SARS-CoV-2

06:00 Stany Zjednoczone

O 1260 wzrósł w ciągu doby bilans ofiar śmiertelnych epidemii w Stanach Zjednoczonych; łączna liczba zgonów z powodu koronawirusa w tym kraju wynosi już 95 921 - wynika z najnowszych danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore.

Na Stany Zjednoczone przypada ponad jedna czwarta ofiar śmiertelnych epidemii na świecie. Z tej liczby blisko jedną trzecią odnotowano w stanie Nowy Jork - 28 853, a ponad jedną dziesiątą w sąsiadującym z nim New Jersey - 10 985.

W USA przeprowadzono do czwartku blisko 13,4 mln testów na obecność koronawirusa. Ok. 1 mln 600 tys. z nich dało wynik pozytywny. W ciągu minionych 24 godzin liczba wykrytych w USA zakażeń zwiększyła się o ok. 24 tys.