​Zmartwienia, lęki i obawy to dla wielu dziś smutna norma i codzienność. Martwimy się o przyszłość, ale narzekamy też na nudę, uskarżamy się na obniżony nastrój oraz uwiąd kontaktów towarzyskich. Okazuje się, że na wiele utrapień życia w pandemicznej izolacji skutecznie pomaga... słuchanie radia.

Słuchanie radia poprawia samopoczucie / Michał Dukaczewski / RMF FM

Nieprzypadkowo w najnowszej edycji ogólnopolskich badań słuchalności stacji radiowych realizowanych przez firmę Kantar, radio RMF FM właśnie zanotowało rekord słuchalności.

Inne badania - przeprowadzone ze słuchaczami RMF FM, RMF MAXXX, RMF Classic i Radia GRA - wykazały, że aż 35 proc. osób twierdzi dziś, że słucha radia częściej niż miało to miejsce przed pandemią, a 55 proc. robi to tak samo jak dawniej. Tylko 10 proc. deklaruje, że zmieniło nawyki i teraz rzadziej włącza radioodbiornik. Z badań słuchalności Kantara wiemy, że to ci, którzy słuchali radia tylko w samochodzie a pracując zdalnie lub zostając w domu, rzadziej z niego korzystają.

Radio w czasach pandemii / RMF FM

Radio poprawia samopoczucie

Skąd tak wysoka popularność radia? Choć narzekanie to nasza narodowa przywara, to chyba mamy już dość uderzania w smutne, katastroficzne tony. Zaczynamy reagować awersyjnie na newsy o pandemii, maseczkach, koronawirusie i kwarantannach. Swoje dokładają politycy i niekończąca się wojenka polsko-polska, w której teraz do ostrzału przeciwnika wykorzystuje się temat koronawirusa.

Tęsknimy za normalnością i przewidywalnością. Powoli wypełnia się nasza wewnętrzna pojemność na trudne informacje. Potrzebujemy danych pozytywnych, wzmacniających, poprawiających samopoczucie. Często znajdujemy je właśnie w programie radiowym.

Potwierdzają to badania. Bardzo wielu (77 proc.) twierdzi dziś, że dzięki słuchaniu radia czas mija im przyjemniej. Inni dzięki radiu czują się lepiej poinformowani (64 proc.). I rzeczywiście, niektóre stacje, w tym RMF FM i RMF MAXXX, zwiększyły w czasie pandemii ilość serwisów informacyjnych. Co ważne, podawane są tam teraz nie tylko informacje negatywne - słyszymy wiele newsów i doniesień budzących optymizm i nadzieję.

Ci, którzy się dziś nudzą z powodu izolacji, twierdzą, że radio pomaga im zwalczyć nudę (59 proc.) i zainteresować się czymś nowym (43 proc.). Dla wielu słuchaczy prowadzący programy radiowe stają się kimś więcej, niż tylko głosem z odbiornika. 41 proc. przyznaje, że prowadzący są niczym dobrzy znajomi (46 proc.), a dzięki słuchaniu radia można dziś się poczuć mniej samotnym (41 proc.).

Co ważne - okazuje się, że w tych trudnych czasach radio pomaga zachować spokój i wewnętrzną równowagę. Słuchacze deklarują, że dzięki słuchaniu radia stają się mniej zestresowani i zaniepokojeni (44 proc.).

Czas mija przyjemniej przy słuchaniu radia / RMF FM

Popularność radia w czasach pandemii / RMF FM

Co zmieniło się w naszym życiu?

Dziś zdecydowanie częściej korzystamy z Internetu, oglądamy filmy i seriale na płatnych i darmowych serwisach, rozmawiamy przez telefon i komunikatory, oglądamy newsy w telewizji oraz słuchamy radia - tak dla muzyki, jak i serwisów informacyjnych.

Jak jeszcze radzimy sobie z pandemią? Czytamy prasę i magazyny online, słuchamy własnej muzyki, zajmujemy się swoim hobby, gramy w gry, oglądamy telewizję, czytamy książki, słuchamy podcastów. Rzadziej uprawiamy sport i ćwiczymy, choć równocześnie większość (77 proc.) rozsądnie uważa, że podczas narodowej kwarantanny warto dbać o swoją kondycję i regularnie ćwiczyć.

Wielu ma ambitniejsze przemyślenia - 71 proc. twierdzi, że czas kwarantanny sprzyja temu, by zadbać o siebie i nauczyć się czegoś nowego.

Jak wyglądało nasze życie codzienne? / RMF FM

Nowe zwyczaje zakupowe

Pandemia zmieniła też nasze oczekiwania wobec sklepów i samego procesu kupowania. Wszyscy widzimy, jak ważne stały się transakcje online. Wielu klientów zachęcają bezpłatne zwroty i opcja darmowej dostawy, a całkiem sporą grupę (23 proc.) także możliwość skorzystania podczas zakupów z pomocy eksperta (online lub przez telefon).

Dziś klienci chętniej wybierają też sklepy, które przestrzegają higieny i procedur sanitarnych (71 proc. chętniej odwiedzi takie miejsca) oraz wspierające walkę z pandemią (37 proc.). Wśród placówek oferujących zakupy online bardziej ufamy sklepom poznanym przed pandemią (40 proc. uznaje to za ważne). Wyraźnie zyskują też marki lokalne (wybiera je 47 proc.) oraz firmy postrzegane jako odpowiedzialne i aktywne społecznie. Aż 65 proc. badanych zgadza się z opinią, że firmy w swoich działaniach reklamowych powinny teraz wykazywać się większą odpowiedzialnością, 40 proc. chętniej wybiera te, które zaangażowały się w pomoc dla pracowników służby zdrowia.

Zakupy w okresie pandemii / RMF FM



Badania zostało przeprowadzone przez Grupę RMF metodą CAWI na próbie 504 słuchaczy stacji Grupy RMF w wieku 18-75 lat w dniach 28.04-6.05.2020.