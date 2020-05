119 osób zakażonych koronawirusem zmarło ostatniej doby we Włoszech - podała Obrona Cywilna. Łączny bilans zmarłych wzrósł do 32 735. Zanotowano w kraju 669 nowych zakażeń.

Zdj. ilustracyjne / PAP/EPA/ANGELO CARCONI /

Liczba zgonów spadła w porównaniu z piątkiem o 11, gdy było ich 130.

Obecnie zakażonych we Włoszech jest 57,7 tys. osób, o około 1 500 mniej niż poprzedniego dnia. Dotychczas oficjalnie potwierdzono ponad 229 tys. przypadków koronawirusa.



Wyzdrowiało już 138,8 tys. osób; w ciągu jednego dnia ok. 2 100.



Na Sycylii po raz pierwszy nie zanotowano żadnego nowego zakażenia.



Jednym z regionów, w których sytuacja znacznie się poprawiła, jest także stołeczne Lacjum. Zanotowano tam 18 nowych zakażeń, czyli najmniej od początku epidemii.



W Lombardii na oddziałach intensywnej terapii przebywa 199 najciężej chorych na Covid-19. To najniższa liczba od 4 marca, pierwszych dni kryzysu. Przybyło tam 441 nowych infekcji.