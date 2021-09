Naukowcy bliżej rozwiązania zagadki PIMS, pediatrycznego wieloukładowego zespołu zapalnego, które bywa u dzieci groźnym powikłaniem zakażenia koronawirusem. Badacze z Smidt Heart Institute at Cedars-Sinai i Martin Luther University Halle-Wittenberg potwierdzają na łamach czasopisma "Journal of Clinical Investigation", że choroba ma podłoże autoimmunologiczne i informują o znalezieniu biomerkerów, których obecność we krwi może pomóc przewidzieć, u którego dziecka PIMS się pojawi.

REKLAMA