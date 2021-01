Masowy program szczepień daje w tej chwili największą szanse na opanowanie pandemii i zniesienie nakazów dla osób starszych, by w miarę możliwości nie opuszczały domów. Taki przymus z jednej strony owszem zmniejsza ryzyko zakażenia, z drugiej strony ma jednak konkretne, niekorzystne skutki dla ich stanu zdrowia, tak fizycznego, jak i psychicznego. Piszą o tym w najnowszym numerze czasopisma "Quarterly Journal of Medicine" naukowcy Trinity College Dublin i St James's Hospital.

