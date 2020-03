Pacjent, który wyskoczył z okna budynku oddziału zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego jest w ciężkim stanie. Mężczyzna w średnim wieku trafił do szpitala z podejrzeniem zakażenia koronawirusem.

Zdj. ilustracyjne / Aleksander Koźmiński / PAP

Do zdarzenia doszło ok. godz. 15.30. Z pierwszego piętra budynku oddziału zakaźnego Wrocławskiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego wyskoczył pacjent, który trafił w środę do tego szpitala z podejrzeniem koronawirusa.

Mężczyzna krótko był na oddziale. Była u niego pielęgniarka i odłączyła kroplówkę. Wydawało się, że pacjent śpi. Chwilę po wyjściu pielęgniarki wyskoczył przez okno - powiedziała rzeczniczka Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego Urszula Małecka.



Mężczyzna trafił na OIOM. Ma wielonarządowe obrażenia, poważne obrażenia głowy i był stabilizowany na OIOM-iem. Jego stan jest bardzo poważny - powiedziała rzeczniczka.



Dodała, że z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego, który jest szpitalem zakaźnym - jedną z 19 jednoimiennych placówek w kraju przygotowanych do przyjmowania pacjentów z koronawirusem, pacjent został przewieziony do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu przy ulicy Borowskiej.