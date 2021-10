Na Ukrainie poprzedniej doby zarejestrowano ponad 22 tys. zakażeń koronawirusem. Z powodu Covid-19 zmarło 546 osób - poinformowało ministerstwo ochrony zdrowia tego kraju. To najwyższe dobowe bilanse infekcji i zgonów od początku pandemii.

W środę potwierdzono 22 415 zakażeń koronawirusem, 546 osób zmarło. W szpitalach przebywało 4892 chorych na Covid-19. Wykonano ok. 136 tys. testów.

Poprzednio dobowy rekord pod względem liczby zakażeń padł na początku kwietnia i było to ok. 20,3 tys. przypadków. Dotychczas o najwyższej liczbie zgonów poinformowano zaś 19 października - 538.



Od początku pandemii zarejestrowano na Ukrainie 2,7 mln zakażeń. Zmarło 62,4 tys. chorych. W pełni zaszczepionych jest ok. 6,7 mln z ok. 41 mln mieszkańców kraju.



Wczoraj premier Denys Szmyhal podkreślił, że Ukraina mierzy się z największymi wyzwaniami od początku pandemii Covid-19. Zaznaczył przy tym, że nie będzie ogólnokrajowego lockdownu.