W Boże Narodzenie około 1:00 w nocy w Warszawie doszło do poważnego wypadku. Na alei Prymasa Tysiąclecia zderzyły się dwa samochody - dwie ciężko ranne osoby trafiły do szpitali.
Około godziny 1 w nocy na warszawskiej Woli doszło do zderzenia dwóch pojazdów. Jedno z aut z impetem uderzyło w bariery energochłonne - dowiedział się reporter RMF FM Kacper Wróblewski. Osoby podróżujące tym pojazdem zostały zakleszczone.
Strażacy, przy użyciu specjalistycznego sprzętu, umożliwili dostęp do poszkodowanych, którzy w ciężkim stanie trafili do szpitala.
Policja ustala przyczyny wypadku.