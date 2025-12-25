W Boże Narodzenie około 1:00 w nocy w Warszawie doszło do poważnego wypadku. Na alei Prymasa Tysiąclecia zderzyły się dwa samochody - dwie ciężko ranne osoby trafiły do szpitali.

W wypadku ciężko ranne zostały dwie osoby / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Informacje z Twojego regionu znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Około godziny 1 w nocy na warszawskiej Woli doszło do zderzenia dwóch pojazdów. Jedno z aut z impetem uderzyło w bariery energochłonne - dowiedział się reporter RMF FM Kacper Wróblewski. Osoby podróżujące tym pojazdem zostały zakleszczone.

Strażacy, przy użyciu specjalistycznego sprzętu, umożliwili dostęp do poszkodowanych, którzy w ciężkim stanie trafili do szpitala.

Policja ustala przyczyny wypadku.