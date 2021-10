„Mamy do czynienia ze swoistą eksplozją pandemii. Z tygodnia na tydzień mamy podwojenie wyniku, jeśli ta sytuacja się utrzyma, to zaburzy wszelkie nasze prognozy” – powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski w czasie konferencji prasowej.

Adam Niedzielski / Paweł Supernak / PAP

Przypomnijmy, że dzisiaj Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 5559 nowych zakażeniach koronawirusem. Zmarło 75 osób, które chorowały na Covid-19.



Wzrosty mamy z tygodnia na tydzień 85- i ponad 100- procentowy, czyli to podwojenie wyniku. Jeśli sytuacja się utrzyma, to zaburzy wszystkie prognozy, które przedstawialiśmy - zaznaczył minister. To odejście od stabilnego wzrostu - sytuacja staje się bardzo poważna, również widać to na danych o nowych hospitalizacjach - dodał.



Minister zaznaczył, że w regionach, gdzie jest najwięcej zakażeń, będą wzmożone kontrole służb w środkach komunikacji miejskiej. Poprosiłem sanepid, aby w woj. lubelskim odbywały się kontrole inspektorów sanitarnych i policji; podobne rozmowy będą prowadzone z wojewodą podlaskim - wspomniał Niedzielski.

Czy czeka nas kolejny lockdown?

Minister zdrowia był pytany przez dziennikarzy o to, czy więcej przypadków koronawirusa nie spowoduje powrotu do obostrzeń. 1 listopada na pewno cmentarze będą otwarte. Sytuacja jest jednak dynamiczna, bo przyrost dobowy jest poza prognozą - powiedział.



Dodał jednak, że na razie w rządzie nie ma dyskusji o ponownym lockdownie. Dziś o 14:30 odbędzie się posiedzenie Rady Medycznej, na którym będziemy rozważać podjęcie kolejnych kroków - zapowiedział. Na pewno będziemy chcieli jeszcze kilka dni poobserwować. Jeżeli te trendy, które - można powiedzieć są zatrważające - się utrzymają, no to oczywiście będziemy musieli podejmować drastyczne kroki - przekazał.

Niedzielski ostrzega przed mandatami

Minister zdrowia poinformował, że ostatniej doby policja skontrolowała 2,5 tys. środków transportu. Zwracam szczególną uwagę na środki transportu i zachowanie tam odpowiedzialnej postawy: noszenie maseczek - mówił.



Zaznaczył, że policja wystawiła 4 tys., upomnień i 1200 mandatów. Mamy uzgodnienie z policją takie, że polityka upomnień czy zwracania uwagi zmienia się w politykę wystawiania mandatów, czyli ta proporcja mandatów do upomnień będzie rosła - stwierdził.



Dodał, że poprosił sanepid, żeby zorganizował wspólne patrole z policją w woj. lubelskim. One już tam mają miejsce. Tę samą praktykę uzgadniamy z wojewodą podlaskim, żeby również takie łączone patrole policji i inspektorów sanitarnych miały miejsce - mówił.

Niedzielski: Jedną trzecią zakażeń generują dwa województwa

Widzimy to już nie tylko na poziomie liczby zakażeń, ale również na nowych hospitalizacjach. Staramy się monitorować sytuację na poziomie każdego województwa. Warto tu powiedzieć, że ponad jedną trzecią zakażeń dobowych generują dwa województwa: podlaskie i lubelskie. Tam sytuacja jest najbardziej krytyczna - poinformował Niedzielski.

Zwrócił uwagę, że w woj. lubelskim jest więcej zajętych łóżek niż na Mazowszu, gdzie sytuacja również jest rozwojowa. Tych łóżek jest zajętych w Lubelskiem ponad 700. Nie ma takiego drugiego województwa, które przecież nie należy do największych w Polsce, gdzie byłaby taka liczba zajętych łóżek - wskazał.



Zaznaczył, że woj. lubelskie i podlaskie w poprzedniej fali nie zostały aż tak mocno dotknięte skalą zachorowań i dlatego - dodał - ona jest obecnie bardzo wysoka.

Najgorzej na Lubelszczyźnie i Mazowszu

Nowe przypadki dotyczą województw: lubelskiego (1249), mazowieckiego (1004), podlaskiego (587), zachodniopomorskiego (329), łódzkiego (293), śląskiego (277), wielkopolskiego (267), małopolskiego (260), podkarpackiego (259), pomorskiego (205), dolnośląskiego (204), kujawsko-pomorskiego (203), warmińsko-mazurskiego (179), świętokrzyskiego (94) i lubuskiego (63), opolskiego (56). 30 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Z powodu Covid-19 zmarło 21 osób, natomiast z powodu współistnienia Covid-19 z innymi schorzeniami - 54.