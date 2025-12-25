Boże Narodzenie to jedno z najważniejszych świąt w kalendarzu chrześcijańskim. Wierni, którzy nie mogą uczestniczyć w nabożeństwach osobiście, mają możliwość obejrzenia mszy świętych online lub w telewizji. Sprawdź, gdzie i o której godzinie będą transmitowane msze święte z okazji Narodzenia Pańskiego 25 grudnia 2025 roku.

zdj. ilustracyjne / Shutterstock

W Boże Narodzenie 2025 msze święte będą transmitowane zarówno online, jak i w telewizji.

Dostępne są transmisje z różnych kościołów w Polsce i za granicą, m.in. z Łagiewnik, Wilna i Warszawy.

Szczegółowy harmonogram transmisji pozwala wiernym uczestniczyć w uroczystościach bez wychodzenia z domu.

Tradycja Bożego Narodzenia w Polsce

Boże Narodzenie, czyli uroczystość Narodzenia Pańskiego, to wyjątkowy czas w tradycji chrześcijańskiej, upamiętniający narodziny Jezusa Chrystusa. W Polsce święto to obchodzone jest szczególnie uroczyście - w gronie rodzinnym, przy wspólnym stole, z dzieleniem się opłatkiem, śpiewaniem kolęd, dekorowaniem choinki i przygotowywaniem szopki bożonarodzeniowej. Okres poprzedzający święta, czyli adwent, to czas oczekiwania i duchowego przygotowania.

25 grudnia jest dniem wolnym od pracy oraz świętem nakazanym w Kościele katolickim. Oznacza to, że wierni są zobowiązani do uczestnictwa we mszy świętej. Jednak nie każdy ma możliwość osobistego udziału w nabożeństwie - szczególnie osoby starsze, chore lub przebywające za granicą. W takich przypadkach alternatywą są transmisje mszy świętych w mediach.

Msze święte w telewizji - harmonogram transmisji 25 grudnia 2025

W Boże Narodzenie 2025 roku wierni będą mogli uczestniczyć w mszy świętej za pośrednictwem telewizji. Oto szczegółowy harmonogram transmisji:

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach (TVP1): godzina 07:00

Kościół pw. św. Rafała Archanioła w Wilnie (TVP Polonia): godzina 07:55

Świątynia Opatrzności Bożej w Warszawie (Polsat News): godzina 09:00

Msza Święta w TV Trwam: godzina 10:00

Msza święta dla dzieci (Polsat Rodzina): godzina 10:30

Dzięki różnorodnym transmisjom, każdy może znaleźć odpowiednią godzinę i miejsce, z którego transmitowana będzie msza święta.

Msze święte online - jak i gdzie oglądać?

Oprócz transmisji telewizyjnych, wiele parafii i sanktuariów udostępnia msze święte online - najczęściej za pośrednictwem serwisów takich jak YouTube. Wystarczy wejść na stronę wybranej parafii lub odnaleźć transmisję na oficjalnych kanałach kościelnych. To wygodne rozwiązanie dla osób, które nie mają dostępu do telewizji lub preferują uczestnictwo w nabożeństwie w bardziej kameralnych warunkach.

Wsparcie dla osób starszych i potrzebujących

Warto pamiętać, by przekazać informacje o transmisjach mszy świętych osobom starszym i tym, którzy mogą mieć trudności z obsługą urządzeń elektronicznych. Pomoc w uruchomieniu transmisji na komputerze, tablecie czy telewizorze pozwoli im w pełni uczestniczyć w świątecznych uroczystościach. Wspólne oglądanie mszy świętej może być także okazją do budowania więzi rodzinnych i duchowego przeżywania świąt.

Transmisje mszy świętych w Boże Narodzenie 2025 umożliwiają duchowe uczestnictwo w uroczystościach wszystkim wiernym, niezależnie od miejsca zamieszkania czy stanu zdrowia. Dzięki nowoczesnym technologiom, świąteczna atmosfera i przesłanie Narodzenia Pańskiego mogą dotrzeć do każdego domu.