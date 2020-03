Personel medyczny szpitala we włoskim Bergamo chce, by cały świat zobaczył, jak wyglądają realia w ich klinice w dobie pandemii koronawirusa. "To przerażające" – napisał brytyjski dziennikarz Stuart Ramsey, któremu pozwolono wejść do środka, by opisał światu katastrofalną sytuację. Przesłanie włoskich lekarzy jest jedno - ostrzec kolegów na całym świecie przed tym, co nadchodzi.

