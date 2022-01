"Na Ukrainie zaczął się nowy wybuch zakażeń koronawirusem" - oświadczył minister ochrony zdrowia tego kraju Wiktor Laszko. Poprzedniej doby zarejestrowano na Ukrainie prawie 18,5 tys. infekcji, najwięcej od listopada.

Na Ukrainie wczoraj już zarejestrowano 18 479 nowych potwierdzonych przypadków Covid-19. To świadczy o tym, że w kraju zaczął się wybuch (zakażeń) - powiedział Laszko na briefingu.



Jak dodał minister, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina, najwięcej infekcji jest rejestrowanych na zachodzie kraju. Najtrudniejsza sytuacja jest w obwodzie iwano-frankowskim, negatywną dynamikę zaobserwowano też w obwodach czerniowieckim, lwowskim i tarnopolskim - przekazał.



Poprzedniego dnia na Ukrainie zmarło 131 osób zakażonych koronawirusem, a 2151 trafiło do szpitali z Covid-19. Media zwracają uwagę, że poprzednio dobowy wskaźnik zakażeń przekroczył 18 tys. w listopadzie.



Od początku pandemii na Ukrainie zarejestrowano prawie 3,8 mln infekcji i ok. 98,8 tys. przypadków śmiertelnych.