Do fryzjera i salonu piękności oraz na rozmowę do więzienia można wejść tylko z przepustką Covid-19 – od dziś we Włoszech zmieniają się przepisy, związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się zakażeń koronawirusem. Lista miejsc, do których można wejść za okazaniem wyłącznie za okazaniem przepustki jest stopniowo rozszerzana. Kolejna zmiana przepisów zapowiedziana jest na 1 lutego.

