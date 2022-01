W Wielkiej Brytanii w ciągu ostatniej doby stwierdzono 398 zgonów z powodu Covid-19, co jest kolejnym dniem z najwyższą ich liczbą od końca lutego. Dane o zakażeniach coraz wyraźniej sugerują, że szczyt fali wywołanej wariantem Omikron koronawirusa minął. We Włoszech ostatniej doby zmarło 313 osób, jest to rekord trwającej czwartej fali pandemii. Władze zapowiedziały zaostrzenie wymogu okazywania przepustki sanitarnej. O złagodzeniu surowych, pandemicznych restrykcji zdecydował duński rząd. Od niedzieli ma zostać wznowiona działalność instytucji kultury.

Włochy: Ostatniej doby potwierdzono 196 tys. zakażeń i najwięcej zgonów podczas tej fali pandemii / LUCA ZENNARO / PAP/EPA

Podany w środę bilans nowych zgonów w Wielkiej Brytanii jest wyższy o 19 od wtorkowego, będącego do tej pory najwyższym od 24 lutego. Jest też piątym przypadkiem w ciągu ostatnich 15 dni, gdy dobowa statystyka zgonów przekroczyła 300. Natomiast łączna liczba zgonów z minionych siedmiu dni - 1724 - jest o ponad 44 proc. wyższa, niż była w siedmiu poprzednich. W ten sposób liczba ofiar śmiertelnych Covid-19 od początku pandemii wzrosła w Wielkiej Brytanii do 151 007 osób.



Spada za to tempo przyrostu nowych zakażeń koronawirusem. W ciągu ostatniej doby wykryto ich 129,6 tys. To wprawdzie o niespełna 9 tys. więcej niż w statystykach z wtorku, ale aż o 65 tys. mniej niż było tydzień wcześniej. Co kluczowe - również łączny bilans z ostatnich siedmiu dni - prawie 1,04 mln - jest wyraźnie, bo o 19 proc. niższy niż był w poprzednich siedmiu.



Nieznacznie także spadła liczba pacjentów z Covid-19 w szpitalach. We wtorek było ich 19,7 tys., o 123 mniej niż w poniedziałek, gdy odnotowano ich najwyższą liczbę od połowy lutego zeszłego roku. Tu jednak za wcześnie na wyciąganie jakichś daleko idących wniosków na temat trendu.



Do tej pory w Wielkiej Brytanii podano 135,7 mln szczepionek przeciw Covid-19, z czego 35,95 mln to dawki przypominające. To oznacza, że przyjęło je 62,5 proc. mieszkańców powyżej 12. roku życia.

Włochy ponad milion testów i 300 zgonów

Ponad 196 tysięcy następnych zakażeń koronawirusem zanotowano minionej doby we Włoszech - podało w środę ministerstwo zdrowia. Zmarło 313 osób, najwięcej w obecnej, czwartej fali pandemii.



Liczba wykonanych jednego dnia testów wyniosła prawie 1,2 mln. Ponad 16 procent z nich dało wynik pozytywny. Wskaźnik ten jest stabilny.



Do szpitali trafiło ponad 240 kolejnych pacjentów. Na oddziałach intensywnej terapii jest około 1670 chorych na Covid-19, a na pozostałych oddziałach 17 tysięcy.



Według ministerialnych danych obecnie w kraju jest 2,2 mln zakażonych koronawirusem.



Łączna liczba zmarłych zbliża się do 140 tysięcy.



Wprowadzony niedawno obowiązek szczepień dla grupy wiekowej powyżej 50 lat w ciągu dwóch dni nakłonił do zrobienia tego ponad 40 tysięcy osób - wynika z danych rządu.

Rząd chce rozszerzenia wymogu okazywania przepustki sanitarnej

Gabinet Mario Draghiego pracuje nad kolejnym dekretem, który rozszerzy wymóg okazywania przepustki sanitarnej przy wstępie do wielu miejsc. Według nieoficjalnych informacji mediów bez tzw. Green Pass można będzie wejść tylko do sklepu spożywczego i supermarketu, do apteki, szpitala, przychodni i na posterunek policji lub karabinierów.



Obecnie wzmocniony certyfikat, wystawiony na podstawie szczepienia lub wyleczenia, wymagany jest we wszystkich środkach komunikacji, lokalach gastronomicznych i niemal wszędzie w miejscach publicznych. Nie trzeba go pokazywać przy wejściu do kościoła.



Dania łagodzi restrykcje

Duński rząd ogłosił w środę złagodzenie surowych restrykcji epidemicznych w związku z zahamowaniem wzrostu zakażeń koronawirusem oraz hospitalizacji. Od niedzieli ponownie otwarte zostaną instytucje kultury.



Strome wzrosty zakażeń oraz hospitalizacji, jakie miały miejsce w grudniu, spłaszczyły się. Ważna jest niewielka liczba pacjentów na intensywnej terapii. W tym względzie jesteśmy w lepszej sytuacji niż inne kraje - oznajmił wieczorem na konferencji prasowej minister zdrowia Magnus Haunicke.

Zostanie wznowiona działalność instytucji kultury

Otwarcie muzeów, galerii sztuki, kin, teatrów oraz parków rozrywki, a także szkół dla dorosłych zarekomendowali władzom eksperci z komitetu epidemicznego. Ponownie możliwa będzie organizacja imprez sportowych na powietrzu.



Wciąż obowiązywać będą inne obostrzenia. Do końca stycznia zamknięte pozostają kasyna oraz kluby nocne, a restauracje mogą podawać alkohol tylko do godz. 22.



W wielu miejscach utrzymano wymóg okazywania certyfikatu o zaszczepieniu na Covid-19. Ważność dokumentu po drugiej dawce zostanie skrócona z siedmiu do pięciu miesięcy. Na razie nie wiadomo, jak długo obowiązywać będzie zaświadczenie po trzeciej dawce.

Gwałtowny wzrost zakażeń Omikronem

Dania była jednym z pierwszych krajów w Europie, gdzie na początku grudnia ubiegłego roku gwałtownie wzrosła liczba zakażeń koronawirusem, wywołana jego bardziej zaraźliwym wariantem Omikron. Ta wersja została po raz pierwsza wykryta w tym kraju 28 listopada. W połowie grudnia rząd zamknął kina, teatry, a uczniów wysłał na wcześniejsze ferie świąteczne.



Do tej pory najwyższą dobową liczbę zakażeń, 28 283 zarejestrowano 5 stycznia. Od tego czasu liczba pozytywnych przypadków maleje. Liczba pacjentów w szpitalach spadła z prawie 800 do 751, a osób leczonych na oddziałach intensywnej terapii z 80 do 73.