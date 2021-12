Premier Danii Mette Frederiksen ogłosiła ponowne zamknięcie wielu działalności w związku z rekordowym wzrostem zachorowań na Covid-19, wywołanym wersją Omikron. Nieczynne będą m.in. kina, muzea oraz centra konferencyjne. Rząd Szwajcarii ogłosił, że zaostrza restrykcje pandemiczne oraz zamawia łącznie 14 mln dawek szczepionek firm Moderna i Pfizer/BioNTech na 2022 rok.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Musimy ograniczyć nasze kontakty, gdyż Omikron całkowicie zmienił sytuację. Przykro mi, że restrykcje dotkną przede wszystkim życie kulturalne - mówiła na konferencji premier Frederiksen.



Skrócone zostaną godziny otwarcia restauracji, a także możliwości serwowania alkoholu. W lokalach i sklepach ponownie obowiązywać będą limity mogących w nich przebywać osób. Maseczki będą wymagane już nie tylko w transporcie publicznym, ale też w usługach.



Zaostrzenie restrykcji zarekomendowała wcześniej rządowi komisja ds. walki z Covid-19.

Eksperci stwierdzili, że istnieje duże ryzyko rozprzestrzenienia się wirusa podczas imprez, kiedy gromadzi się dużo ludzi przez długi okres czasu - podkreślił minister zdrowia Magnus Heunicke.

Uczniowie wrócą do szkół na początku roku

Mimo trudnej sytuacji epidemicznej duńskie władze planują, że po świętach uczniowie będą mogli wrócić do szkół 5 stycznia. Z początkiem grudnia wysłano dzieci na wcześniejsze ferie.



Według premier Frederiksen warunkiem złagodzenia restrykcji jest zmniejszenie liczby chorych na Covid-19 pacjentów w szpitalach, a także wzrost odporności społeczeństwa poprzez przyspieszenie programu szczepień, w tym podawania dawki przypominającej.

Rekordowa liczba zakażeń

Ostatniej doby potwierdzono w Danii 11194 przypadki Covid-19, najwięcej od początku pandemii. Poprzedni dobowy rekord padł zaledwie w czwartek, gdy liczba ta wyniosła 9999. W tym kraju obecnie już co piąty nowy przypadek zakażenia koronawirusem to jego bardziej zaraźliwa wersja Omikron.



Całkowita liczba potwierdzonych przypadków Omikrona w Danii to 11559. To wzrost o 2550 w ciągu doby.



W szpitalach w Danii hospitalizowanych jest obecnie 518 pacjentów z Covide-19, z czego 63 na intensywnej terapii.

Szwajcaria zaostrza restrykcje

Od poniedziałku do 24 stycznia w wielu przestrzeniach zamkniętych w Szwajcarii obowiązywać będzie paszport covidowy.



Rząd rekomenduje pracę zdalną. Zakazane są też spotkania ponad 10 osób, jeśli ktokolwiek w tej grupie nie został zaszczepiony lub wyleczony z Covid-19.



Ponadto władze kraju przedłużają do końca 2022 roku plan pomocy finansowej dla firm, które na skutek restrykcji tracą dochody. Pakiet finansowy przeznaczony na ten cel zostaje zwiększony o 1,7 mld franków szwajcarskich (ok. 1,6 mld euro).



Szczepionki dla mieszkańców Szwajcarii i sąsiedniego Liechtensteinu pozostaną bezpłatne. Dwie na trzy osoby w obu krajach zostały już zaszczepione, jednak wielu nadal nie chce się szczepić i rząd rozważa wprowadzenie takiego obowiązku.



Wraz z nowym zamówieniem opiewającym na 14 mln dawek rezerwy szczepionek przeciw Covid-19 na przyszły rok wynoszą w Szwajcarii 34 mln dawek.

Rosnąca liczba zakażeń może doprowadzić do lockdownu

W ubiegły piątek władze ostrzegły, że nie można wykluczyć wprowadzenia lockdownu, aby przerwać wzrost liczby zakażeń, który grozi kolejnym przeciążeniem szpitali.



Pierwsze przypadki zakażenia wariantem Omikron wykryto w Szwajcarii już na początku grudnia.



Od 6 grudnia w kraju obowiązują zaostrzone środki bezpieczeństwa w ramach przeciwdziałania pandemii, m.in. wymóg noszenia maseczki w pomieszczeniach.



Wszystkie instytucje publiczne, a także organizatorzy imprez zamkniętych i plenerowych, otrzymali możliwość ograniczenia dostępu tylko do osób zaszczepionych i ozdrowieńców oraz zniesienia w tej grupie wymogu noszenia maseczek. Władze zaleciły też używanie maseczek w firmach, w których pracują więcej niż dwie osoby.