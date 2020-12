Środa była w Czechach pierwszym dniem powszechnych, bezpłatnych testów antygenowych na obecność koronawirusa. Zainteresowanie było tak duże, że do niektórych punktów pobrań ustawiały się kolejki. Według mediów to skutek namów, by poddać się testom przed świątecznymi spotkaniami z rodziną.

