Wielka Brytania stała się we wtorek pierwszym krajem w Europie i piątym na świecie, w którym całkowita liczba zgonów z powodu Covid-19 przekroczyła 100 tys. Niemal jedna czwarta z tej liczby zmarła w ciągu ostatnich trzech tygodni.

Szpitale w Wielkiej Brytanii są obłożone / FACUNDO ARRIZABALAGA / PAP/EPA

Jak podał we wtorek po południu brytyjski rząd, w ciągu ostatniej doby zarejestrowano 1631 zgonów, co jest drugim najwyższym dobowym bilansem od początku epidemii. Obecnie liczba ofiar śmiertelnych wynosi 100 162, z czego 88 042 osoby zmarły w Anglii, 5796 - w Szkocji, 4561 - w Walii i 1763 - w Irlandii Północnej. Więcej ofiar śmiertelnych odnotowano tylko w Stanach Zjednoczonych, Brazylii, Indiach i Meksyku.

W ciągu ostatniej doby wykryto 20 089 nowych zakażeń koronawirusem, co stanowi spadek o 106 w stosunku do bilansu z poniedziałku i o prawie 13,3 tys. w porównaniu z tym z poprzedniego wtorku. To najmniejsza dobowa liczba zdiagnozowanych infekcji od 15 grudnia. W Anglii stwierdzono 17 920 zakażeń, w Szkocji - 1049, w Walii - 570, a w Irlandii Północnej - 550.



W całym kraju liczba wykrytych od początku epidemii infekcji SARS-CoV-2 wynosi obecnie 3 689 746, co jest piątym najwyższym bilansem na świecie - więcej jest tylko w USA, Indiach, Brazylii i Rosji.



W ciągu ostatniej doby wykonano prawie 543 tys. testów na obecność SARS-CoV-2, a od początku epidemii - już 66,4 mln. Obecne możliwości brytyjskich laboratoriów to 809,5 tys. testów na dobę.



Bilans nowych zgonów obejmuje wszystkie te, które zarejestrowano między godz. 17 w niedzielę a godz. 17 w poniedziałek i które nastąpiły w ciągu 28 dni od potwierdzenia testem obecności SARS-CoV-2, a bilans testów i zakażeń dotyczy 24 godzin między godz. 9 w poniedziałek a godz. 9 we wtorek.



Według danych z poniedziałku, które nie obejmują Irlandii Północnej, w szpitalach przebywało 36 786 chorych na Covid-19, co stanowi wzrost o 53 w stosunku do niedzieli.



W poniedziałek pierwszą dawkę szczepionki przeciw Covid-19 otrzymało w Wielkiej Brytanii 279 757, zaś drugą - 1968. Dotychczas pierwszą dawką zaszczepiono 6 853 327 osób, a drugą - 472 446.