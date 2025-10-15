Samolot z amerykańskim sekretarzem wojny, Pete'em Hegsethem, na pokładzie w środę musiał awaryjnie lądować w Wielkiej Brytanii z powodu pęknięcia szyby w kokpicie – poinformował Pentagon. Jak przekazał rzecznik resortu obrony USA, Sean Parnell, wszyscy pasażerowie, w tym szef Pentagonu, są bezpieczni.

Awaryjne lądowanie samolotu z szefem Pentagonu / Shutterstock

"Samolot wylądował zgodnie z procedurami bezpieczeństwa, a wszyscy na pokładzie, włącznie z sekretarzem Hegsethem, są cali i zdrowi" - napisał Parnell w serwisie X.

Do incydentu doszło podczas powrotu Hegsetha z krótkiej wizyty w Brukseli.

Jak pisze Reuters, to nie pierwszy przypadek problemów technicznych z amerykańskimi wojskowymi samolotami przewożącymi wysokich rangą urzędników. Wcześniej w tym roku maszyna Sił Powietrznych USA z sekretarzem stanu Marco Rubio na pokładzie musiała zawrócić do Waszyngtonu z powodu usterki technicznej podczas lotu do Monachium.

Amerykański sekretarz obrony (nazywany od niedawna sekretarzem wojny) najczęściej podróżuje samolotem Boeing C-32A, który jest wojskową wersją Boeinga 757-200. Samolot ten jest wykorzystywany przez Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych (USAF) do transportu najważniejszych osób w państwie, w tym wiceprezydenta, sekretarza stanu oraz sekretarza obrony.