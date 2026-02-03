Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił, że Kijów oficjalnie uznaje irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) za organizację terrorystyczną. Decyzja ta została podjęta w odpowiedzi na brutalne tłumienie protestów w Iranie oraz zaangażowanie IRGC w szerzenie przemocy w regionie i na świecie.

Ukraina uznałs irańską Gwardię Rewolucyjną za organizację terrorystyczną (Zdjęcie ilustracyjne) / Handout / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP / East News

Ukraina uznała irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej za organizację terrorystyczną, oskarżając go o brutalne tłumienie protestów i szerzenie przemocy.

Decyzję Kijowa poparł Izrael.

IRGC to elitarna formacja irańskich sił zbrojnych, odpowiedzialna m.in. za programy nuklearne i wsparcie dla proirańskich bojówek na Bliskim Wschodzie.

Ukraina wspiera ludzi, którzy cenią wolność i naprawdę chcą o nią walczyć; cały świat widzi, co się dzieje w Iranie, skalę zabijania i to ile irański reżim zainwestował w szerzenie wojny i przemocy w regionie i na świecie - powiedział Zełenski w poniedziałek wieczorem.

Prezydent dodał, że wszyscy terroryści powinni być jednakowo traktowani i potępieni.

IRGC jest oskarżany o brutalne tłumienie antyrządowych protestów, które przetoczyły się przez Iran w styczniu. Według organizacji broniących praw człowieka, w wyniku działań gwardii mogło zginąć od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy osób.

Decyzję Ukrainy z zadowoleniem przyjął Izrael. Minister spraw zagranicznych Gideon Saar podkreślił, że uznanie IRGC za organizację terrorystyczną ma duże znaczenie zarówno dyplomatyczne, jak i moralne. Wcześniej, w ubiegłym tygodniu, na podobny krok zdecydowała się Unia Europejska. W odpowiedzi Iran uznał armie wszystkich państw UE za organizacje terrorystyczne.

System władzy w Iranie / Adam Ziemienowicz / PAP

Czym jest Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej?

Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej, nazywany również gwardią rewolucyjną, to elitarna formacja wchodząca w skład irańskich sił zbrojnych, jednak działająca niezależnie od regularnej armii. IRGC kontroluje aparat przymusu, kluczowe programy strategiczne - w tym nuklearne i rakietowe - oraz wiele sektorów irańskiej gospodarki. Organizacja odpowiada także za zbrojenie proirańskich bojówek na Bliskim Wschodzie, takich jak Hamas, Hezbollah czy Huti.

Dla Izraela reżim w Teheranie pozostaje najważniejszym zagrożeniem. W czerwcu 2025 roku izraelskie wojska zaatakowały bezpośrednio Iran, deklarując chęć zniszczenia jego programów nuklearnych i rakietowych. Sytuacja wokół Iranu pozostaje napięta, a prezydent USA Donald Trump w ostatnich tygodniach wielokrotnie groził Teheranowi interwencją zbrojną.