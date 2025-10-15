Już w przyszłym roku na ulicach Londynu pojawią się pierwsze autonomiczne taksówki, zapowiadając nową erę w historii miejskiego transportu. Amerykańska firma Waymo, będąca częścią technologicznego giganta Alphabet, który został powołany do życia przez Google, ogłosiła właśnie, że brytyjska stolica stanie się pierwszym miastem w Europie, w którym mieszkańcy i turyści będą mogli skorzystać z usług taksówek całkowicie pozbawionych kierowców.

Londyn pierwszym miastem w Europie z taksówkami bez kierowców / Shutterstock

Amerykańska firma Waymo szykuje się do uruchomienia swojej floty autonomicznych taksówek w Londynie.

Początkowo za kierownicą będą siedzieć kierowcy bezpieczeństwa, którzy będą monitorować i w razie potrzeby przejmą kontrolę nad pojazdami.

Autonomiczne taksówki mają rozpocząć swoje kursy po stolicy Wielkiej Brytanii już w 2026 roku.

Waymo, znane z pionierskich rozwiązań w dziedzinie autonomicznych pojazdów, już rozpoczęło przygotowania do wdrożenia swojej floty w Londynie. Pierwsze samochody firmy są już w drodze do Wielkiej Brytanii i w najbliższych tygodniach rozpoczną jazdy testowe po ulicach miasta. Na początkowym etapie za kierownicą pojazdów zasiądą "wyszkoleni specjaliści", czyli kierowcy bezpieczeństwa, którzy będą monitorować zachowanie samochodów i interweniować w razie potrzeby.

Firma podkreśla, że ściśle współpracuje z brytyjskim ministerstwem transportu oraz miejskim operatorem Transport for London (TfL), aby uzyskać wszystkie niezbędne zezwolenia. Celem jest uruchomienie w pełni autonomicznych przejazdów już w 2026 roku. To oznacza, że Londyn może stać się pionierem w dziedzinie autonomicznego transportu publicznego na Starym Kontynencie.

Amerykańskie doświadczenia

Waymo ma już bogate doświadczenie w obsłudze autonomicznych taksówek na rynku amerykańskim. Obecnie jej pojazdy kursują w pięciu dużych miastach USA: Phoenix, San Francisco, Los Angeles, Austin oraz Atlancie. W najbliższym czasie flota ma pojawić się w kolejnych metropoliach, w tym w Waszyngtonie. Równolegle trwają testy w Tokio, co świadczy o globalnych ambicjach firmy.

Od momentu uruchomienia pierwszych usług w Phoenix w 2020 roku, autonomiczne taksówki Waymo przewiozły już ponad 10 milionów pasażerów. Obecnie realizują ponad 250 tysięcy kursów tygodniowo, co czyni je jednym z najbardziej zaawansowanych systemów tego typu na świecie.

Bezpieczeństwo pod lupą

Wraz z rosnącą popularnością autonomicznych pojazdów pojawiają się pytania o bezpieczeństwo. Amerykańskie władze odnotowały ponad 1200 incydentów drogowych z udziałem taksówek Waymo. Jednak firma zapewnia, że liczba wypadków w przeliczeniu na pokonane kilometry jest aż o 80 procent niższa niż w przypadku tradycyjnych samochodów prowadzonych przez ludzi. To argument, który może przekonać sceptyków i uspokoić mieszkańców Londynu, obawiających się nowej technologii na zatłoczonych ulicach miasta.

Dynamiczny rozwój rynku autonomicznych pojazdów sprawia, że do wyścigu o prymat w tej dziedzinie dołączają kolejne firmy. Kilka miesięcy temu własne plany testowania autonomicznych taksówek w Londynie ogłosiły także Uber oraz brytyjski startup Wayve. Oznacza to, że w najbliższych latach mieszkańcy brytyjskiej stolicy mogą spodziewać się prawdziwej rewolucji w sposobie przemieszczania się po mieście.