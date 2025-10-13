06:57

Prezydent USA Donald Trump odwiedzi w poniedziałek Izrael. W czasie krótkiej wizyty spotka się z przywódcami tego państwa, a także rodzinami zakładników Hamasu oraz wygłosi przemówienie w Knesecie, izraelskim parlamencie.

Trump ma przylecieć na lotnisko Ben Guriona o godz. 9.20 (godz. 8.20 w Polsce) i odlecieć o godz. 13. Powita go prezydent Icchak Hercog i premier Benjamin Netanjahu.

06:55

Pierwsza grupa porwanych zostanie uwolniona o godz. 8 ze środkowej części Strefy Gazy, druga o godz. 10 z położonego na południu miasta Chan Junus - poinformowała stacja Kanał 12.

06:42

Pierwsza faza zaproponowanego przez Trumpa porozumienia zakłada zawieszenie walk, wymianę izraelskich zakładników na palestyńskich więźniów, częściowe wycofanie się izraelskich wojsk i zwiększenie napływu pomocy humanitarnej.

Izraelskie wojska miały w ciągu 24 godzin wycofać się na ustaloną linię wewnątrz Strefy Gazy. Według mediów Izrael będzie kontrolować 53 proc. palestyńskiego terytorium i opuści okolice obleganego wcześniej miasta Gazy. Obecnie armia zajmuje co najmniej 75 proc. Strefy Gazy.

W ciągu 72 godzin (do poniedziałku, godz. 12) Hamas powinien uwolnić wszystkich 20 żywych i wydać ciała 28 zabitych zakładników. Według izraelskiego wywiadu Hamas może nie być w stanie zlokalizować wszystkich zwłok, więc część szczątków może nie zostać przekazana w terminie - podał serwis Ynet.

Następnie Izrael zwolni 250 Palestyńczyków skazanych na dożywotnie pozbawienie wolności i 1700 mieszkańców Strefy Gazy zatrzymanych po wybuchu wojny dwa lata temu.

06:39

Biuro prasowe Hamasu opublikowało listę nazwisk palestyńskich więźniów, którzy mają zostać uwolnieni.

06:30

Agencja Reutera informuje, że konwoje, które mają odebrać izraelskich zakładników pozostają w gotowości. Taką informację przekazał urzędnik zaangażowany w operację.