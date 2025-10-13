Czerwony Krzyż ogłosił rozpoczęcie "wielofazowej operacji" mającej na celu nadzorowanie uwolnienia zakładników i więźniów w ramach zawieszenia broni w Strefie Gazy. Pierwsi izraelscy zakładnicy zostali przekazani w ręce Czerwonego Krzyża - podaje Reuters. W Tel Avivie na powrót porwanych czekają tłumy mieszkańców z flagami Izraela. Tymczasem Palestyńscy więźniowie wsiadają do autobusów w izraelskich więzieniach przed przewidywanym uwolnieniem.
- Do godz. 12 Hamas powinien uwolnić wszystkich 20 żywych i wydać ciała 28 zabitych zakładników.
- Następnie Izrael zwolni 250 Palestyńczyków skazanych na dożywotnie pozbawienie wolności i 1700 mieszkańców Strefy Gazy.
- W Izraelu będzie dziś prezydent USA Donald Trump.
- Najnowsze informacje ze świata i polski znajdziecie na stronie głównej RMF24.pl.
Siedmiu izraelskich zakładników w Strefie Gazy zostało przekazanych pod opiekę Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża - poinformował agencję Reuters urzędnik zaangażowany w operację.
Czerwony Krzyż ogłosił rozpoczęcie "wielofazowej operacji" mającej na celu nadzorowanie uwolnienia zakładników i więźniów w ramach zawieszenia broni w Strefie Gazy - poinformował dziennikarz AP, Jon Gambrell.