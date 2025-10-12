Ambasada Kataru w Kairze przekazała, że w wypadku samochodowym w egipskim Szarm el-Szejk zginęło trzech jej dyplomatów. Kolejni dwaj zostali ranni. W Szarm el-Szejk toczyły się negocjacje ws. pokoju w Strefie Gazy, a w poniedziałek odbędzie się tam szczyt z udziałem przywódców m.in. USA, Francji i Wielkiej Brytanii.
- Trzech dyplomatów z Kataru zginęło w wypadku w Szarm el-Szejk.
- Ciała zmarłych i ranni dyplomaci zostaną przetransportowani do Dohy; ambasada Kataru podziękowała władzom Egiptu za pomoc.
- Katar, Egipt i USA pośredniczą w negocjacjach między Hamasem a Izraelem.
- W poniedziałek w Szarm el-Szejk odbędzie się szczyt z udziałem przywódców.
Według egipskiej państwowej stacji telewizyjnej Al-Qahera News wypadek został spowodowany przez awarię kierownicy.