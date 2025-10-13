Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump przybył w poniedziałek do izraelskiego parlamentu, Knesetu, gdzie ma wygłosić przemówienie. Polityk powiedział dziennikarzom, że "uważa wojnę Izraela z Hamasem za zakończoną, a palestyńskie ugrupowanie zastosuje się do planu pokojowego, który zakłada jego rozbrojenie".

Przed przemówieniem amerykański przywódca wpisał się do księgi pamiątkowej izraelskiego parlamentu. "To dla mnie zaszczyt, to wspaniały i piękny dzień, nowy początek" - napisał Trump. Oprócz prezydenta USA podczas uroczystej sesji Knesetu głos zabierze premier Benjamin Netanjahu, przewodniczący izby Amir Ochana i lider opozycji Jair Lapid.

Chwilę przed wylądowaniem Trumpa w Izraelu Hamas wypuścił pierwszych siedmiu z 20 izraelskich zakładników, którzy odzyskali w poniedziałek wolność. To ostatnie z 251 osób porwanych 7 października przez Hamas, a ich uwolnienie jest częścią obowiązującej od piątku pierwszej fazy rozejmu w Strefie Gazy. Porozumienie zawarto pod patronatem Donalda Trumpa.

Według służb prasowych Białego Domu prezydent USA oglądał na pokładzie Air Force One relację z przekazywania zakładników. Prezydent USA odleci z Izraela do egipskiego Szarm el-Szejk, gdzie również w poniedziałek odbędzie się spotkanie kilkudziesięciu światowych przywódców poświęcone pokojowi w Strefie Gazy.