Prezydent USA Donald Trump ogłosił w sobotę nominację swojego osobistego prawnika, Jamesa M. McDonalda, na stanowisko prokuratora federalnego dla Południowego Okręgu Nowego Jorku (SDNY). To jedna z najbardziej wpływowych funkcji w amerykańskim Departamencie Sprawiedliwości, wymagająca jeszcze zatwierdzenia przez Senat.

Osobisty prawnik Trumpa kandydatem na jednego z najważniejszych prokuratorów w USA (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

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Placówka, powszechnie uważana za najbardziej prestiżową w kraju, zajmuje się wieloma sprawami: od terroryzmu i szpiegostwa po oszustwa na rynku papierów wartościowych i korupcję w sektorze publicznym.

"Jestem przekonany, że Jamie osiągnie świetne wyniki dla naszego kraju" - napisał Trump w sobotę na platformie Truth Social. Nominację musi zatwierdzić Senat USA.

Rzecznik biura prokuratora federalnego na Manhattanie, Nicholas Biase oświadczył, że instytucja "z zadowoleniem przyjmuje decyzję prezydenta dotyczącą wyboru szefa SDNY. Pan McDonald cieszy się powszechnym szacunkiem".

Prawnik zajmuje się sprawą Trumpa

AP przypomina, że McDonald jest partnerem w kancelarii prawnej Sullivan & Cromwell i należy do zespołu zajmującego się apelacją Trumpa od wyroku skazującego za przestępstwa w Nowym Jorku. Sprawa dotyczyła wypłaty pieniędzy za milczenie aktorce filmów dla dorosłych Stormy Daniels w okresie kampanii prezydenckiej Republikanina w 2016 roku.

M. McDonald, były prokurator federalny w biurze, którym ma teraz kierować, w trakcie pierwszej kadencji Trumpa pełnił funkcję organu nadzorczego ds. rynków finansowych jako dyrektor ds. egzekwowania przepisów w Komisji Handlu Kontraktami Terminowymi na Towary (CFTC), a za czasów prezydentury George'a W. Busha był zastępcą radcy prawnego w Białym Domu. Obsadzi wakat, który powstanie po tym, jak prezydent wyznaczył obecnego szefa SDNY, Jaya Claytona, jako kandydata na stanowisko Dyrektora Wywiadu Narodowego (DNI - Director of National Intelligence).

AP zwraca uwagę, że ogłoszenie przez Trumpa decyzji w sprawie nowego szefa SDNY nastąpiło w obliczu rosnącej presji ze strony Kongresu, domagającego się wyznaczenia stałego następcy Tulsi Gabbard, która w zeszłym miesiącu ogłosiła rezygnację ze stanowiska Dyrektora Wywiadu Narodowego. Trump spotkał się z silnym sprzeciwem po tym, jak postanowił mianować Billa Pulte’a - szefa Federalnej Agencji Finansowania Mieszkalnictwa (FHFA) - na stanowisko p.o. dyrektora wywiadu.