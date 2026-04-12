Prezydent Donald Trump w niedzielę ogłosił, że Marynarka Wojenna USA natychmiast rozpocznie blokadę cieśniny Ormuz, w związku z fiaskiem negocjacji z Iranem. Przywódca Stanów Zjednoczonych wysłał również ostrzeżenie w kierunku Chin, które - według informacji medialnych - przygotowują dla Teheranu dostawę broni.

USA ostrzegają Chiny przed dostawą broni do Iranu. Trump ogłasza blokadę Ormuz

Trump wygłosił swoje uwagi w poście na Truth Social, kilka godzin po zakończeniu rozmów pokojowych między USA a Iranem . Spotkanie w Pakistanie nie przyniosło porozumienia. Donald Trump stwierdził, że "przebiegło dobrze, większość punktów została uzgodniona", ale dodał, że strony nie osiągnęły porozumienia w sprawie programu nuklearnego Iranu, co miało być kluczem do osiągnięcia konsensusu. Wiele wskazuje także na to, że nie osiągnięto porozumienia, dotyczącego cieśniny Ormuz.

W związku z tym prezydent USA zapowiedział, że Marynarka Wojenna Stanów Zjednoczonych natychmiast rozpocznie blokadę cieśniny Ormuz i będzie przechwytywać każdy statek na wodach międzynarodowych, który uiścił "opłatę Iranowi".

"Ze skutkiem natychmiastowym, Marynarka Wojenna Stanów Zjednoczonych, najlepsza na świecie, rozpocznie proces BLOKADY wszystkich statków próbujących wpłynąć lub wypłynąć z Cieśniny Ormuz," powiedział Trump, który sprzeciwia się idei pobierania przez Teheran opłat od statków za przepływ przez cieśninę.

"Poleciłem również naszej Marynarce, aby poszukiwała i przechwytywała każdy statek na wodach międzynarodowych, który zapłacił opłatę Iranowi. Nikt, kto zapłacił nielegalną opłatę, nie będzie miał bezpiecznego przejścia na otwartym morzu" - dodał.

Prezydent poinformował także, że każdy Irańczyk, który zaatakuje Amerykanów, zostanie "posłany do piekła". Oznajmił też, że po fiasku negocjacji pokojowych w Pakistanie USA są gotowe "skończyć z Iranem".

Trump ostrzega Chiny

Według najnowszych informacji wywiadowczych, które upubliczniła stacja CNN, Chiny przygotowują się do dostarczenia nowych systemów obrony powietrznej do Iranu w ciągu najbliższych tygodni. Jest to ruch, który może zaostrzyć sytuację na Bliskim Wschodzie i ochłodzić i tak chłodne relacje między Pekinem i Waszyngtonem.

Prezydent Donald Trump, który ma odwiedzić Chiny na początku przyszłego miesiąca, ostrzegł, że Pekin poniesie konsekwencje, jeśli zdecyduje się na wysłanie broni do Teheranu. Jeśli Chiny to zrobią, będą miały duże problemy - oznajmił w odpowiedzi Trump, opuszczając Biały Dom.

Iran od dawna utrzymuje relacje wojskowe i gospodarcze zarówno z Chinami, jak i Rosją.