Dziwne doniesienia z Bliskiego Wschodu. Dziennikarz serwisu Axios ogłasza, że kilka okrętów Marynarki Wojennej USA przekroczyło cieśninę Ormuz. Ruch nie został skoordynowany z władzami w Teheranie. Wszystko w momencie, gdy w Pakistanie rozpoczęły się negocjacje między stronami wojny. Donald Trump wydał nagłe oświadczenie.
- Amerykańska marynarka wojenna wpłynęła do cieśniny Ormuz.
- Ruch nie był skoordynowany z Iranem, z którym przedstawiciele USA toczą obecnie rozmowy w Pakistanie.
- Trump napisał, że USA rozpoczynają "proces oczyszczania" cieśniny w ramach "przysługi dla krajów świata".
- Wojsko irańskie miało ostrzec USA, że przystąpi do ataku, jeśli okręty nie zawrócą.
- Po więcej aktualnych informacji zapraszamy do RMF24.pl
"Kilka okrętów Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych przepłynęło przez cieśninę Ormuz w sobotę" - poinformował dziennikarz Axiosa Barak Ravid, powołując się na wysokiego rangą urzędnika. "Ten ruch nie został uzgodniony z Iranem. To pierwszy raz, gdy amerykańskie okręty wojenne przepływają przez cieśninę Ormuz od początku wojny" - dodał we wpisie na X.