Wojsko izraelskie przeprowadza jednoczesne ataki w stolicy Iranu, Teheranie, a także w stolicy Libanu, Bejrucie. Jak wygląda obecnie sytuacja na Bliskim Wschodzie? O tym poniżej. Tak relacjonowaliśmy czwarty dzień wojny na Bliskim Wschodzie. Dziękujemy, że byliście z nami.

21:33

Izraelskie lotnictwo zniszczyło tajna bazę nuklearną na obrzeżach Teheranu, gdzie pracowano nad "rozwinięciem potencjału wymaganego do broni jądrowej" - poinformował we wtorek rzecznik Sił Obronnych Izraela (IDF) gen. Efi Defrin na konferencji prasowej.

21:29

Prezydent USA Donald Trump poinformował we wtorek, że jeśli będzie to konieczne, siły amerykańskiej marynarki wojennej będą eskortować tankowce przez Cieśninę Ormuz. Powiadomił też o udostępnieniu amerykańskiego ubezpieczenia wszystkim przewoźnikom działającym w cieśninie.



Wcześniej portal Politico napisał, że administracja USA rozważa udzielenie ochrony militarnej statkom transportującym ropę i gaz przez Cieśninę Ormuz, by uspokoić sytuację z rosnącymi cenami energii. Źródło przekazało, że brane jest pod uwagę "militarne wsparcie dla dostaw ropy i gazu".

21:27

W pobliżu amerykańskiego konsulatu w Dubaju wybuchł we wtorek wieczorem pożar wywołany działaniem drona; ogień opanowano, nie ma ofiar - przekazało biuro prasowe lokalnych władz. Zjednoczone Emiraty Arabskie są jednym z państw atakowanych od soboty przez Iran w reakcji na uderzenia USA i Izraela.

Stacja CNN podała za źródłem, że pożar ogarnął też sam amerykański konsulat i prawdopodobnie wywołało go uderzenie irańskiego drona.

20:18

W Dubaju i w Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz w stolicy Kataru, Dosze, we wtorek wieczorem słychać było głośne eksplozje - poinformowała agencja AFP. Iran kontynuuje ataki na państwa Zatoki Perskiej w odwecie za uderzenia USA i Izraela.

Jak podała AFP, jej dziennikarze słyszeli wybuchy w Dausze i Dubaju, a świadkowie przekazali im informacje o słyszalnych eksplozjach w Abu Zabi.

Władze Dubaju przekazały później, że huki były efektem działań obrony powietrznej.



19:32

Czy w związku z wydarzeniami na Bliskim Wschodzie Europie grożą ataki terrorystyczne?

Eksperci wskazują na rosnące zagrożenie.

18:33

Siły izraelskie zaatakowały we wtorek siedzibę organizacji islamistycznej powiązanej z libańskim Hezbollahem i palestyńskim Hamasem w Sajdzie na południu Libanu - podała oficjalna libańska agencja ANI. Ambasada USA w Bejrucie zapowiedziała, że będzie zamknięta do odwołania.

18:25

Nie tylko tankowce utknęły na Bliskim Wschodzie - co najmniej pół tuzina statków wycieczkowych z tysiącami osób na pokładach zacumowało w portach dotkniętego konfliktem rejonu, w tym w Katarze i Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie, obserwując spadające pociski, czekają na przerwę w działaniach wojennych.

Według portalu turystycznego Hosteltur wymiana ognia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem pokrzyżowała plany największych przewoźników morskich, w tym MSC, Cruises, Celestyal Cruises, TUI i Aroya.

17:33

Nie odnotowano skażenia radioaktywnego w obiekcie nuklearnym w Natanz po atakach USA i Izraela, jak podały we wtorek irańskie media. Ambasador Iranu przy Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) powiedział w poniedziałek, że obiekt został zaatakowany podczas operacji wojskowych prowadzonych przez USA i Izrael przeciwko jego krajowi.

17:07

Wysłannik prezydenta USA ds. misji specjalnych Richard Grenell zasugerował we wtorek, że Stany Zjednoczone potrzebują Grenlandii, bo nie wszystkie państwa NATO popierają wojnę USA przeciwko Iranowi.

"Jedna rzecz jest jasna - (Donald Trump) ma absolutną rację, że potrzebujemy Grenlandii. Nie wszyscy członkowie NATO są z nami w sprawie Iranu" - napisał Grenell we wpisie na platformie X. "Potrzebujemy Grenlandii dla dobra bezpieczeństwa narodowego USA tak szybko, jak to możliwe" - zaznaczył.

16:45

Armia izraelska poinformowała we wtorek o zaatakowaniu fabryk produkujących rakiety balistyczne w różnych miejscach Iranu. Premier Izraela Benjamin Netanjahu zapowiedział, że jego kraj będzie nadal "mocno uderzać w Iran".

"Podczas ataków przeprowadzanych w całym Iranie armia izraelska obrała za cel obiekty przemysłowe, wykorzystywane przez reżim irański do produkcji broni, a zwłaszcza pocisków balistycznych" - powiadomiła armia w komunikacie.

16:24

Izrael zaatakował święte miasto Iranu. W Kom trwał wybór nowego przywódcy kraju, pociski spadły w momencie liczenia głosów.

16:00

Zjednoczone Emiraty Arabskie, we współpracy z sąsiadującymi krajami Rady Współpracy Zatoki Perskiej oraz Międzynarodową Organizacją Lotnictwa Cywilnego, otworzyły właśnie bezpieczne korytarze powietrzne . Ich przepustowość wynosi 48 samolotów na godzinę.

15:50

Bezpieczeństwo społeczeństwa Kuwejtu oraz Polaków przebywających w tym państwie i zapewnienie swobody połączeń lotniczych kluczowych dla transportu - były wśród tematów rozmowy telefonicznej szefa MSZ Radosława Sikorskiego z jego kuwejckim odpowiednikiem, szejkiem Jarrahem Jaberem Al-Ahmadem Al-Sabahem.