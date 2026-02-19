​Para Brytyjczyków została skazana przez sąd w Iranie na karę 10 lat pozbawienia wolności za rzekome szpiegostwo. Władze w Londynie nie zgadzają się z tym. Jak informuje agencja AFP, Londyn traktuje orzeczony wobec Brytyjczyków werdykt za "całkowicie nieuzasadniony".

zdjęcie poglądowe / Shutterstock

Bądź na bieżąco. Po więcej informacji z kraju i ze świata zapraszamy na stronę główną rmf24.pl .

Do sprawy odniosła się szefowa brytyjskiego MSZ, Yvette Cooper.

Będziemy nieustannie poruszać tę sprawę z irańskim rządem, dopóki Craig oraz Lindsay Foremanowie nie zostaną bezpiecznie sprowadzeni do Wielkiej Brytanii i nie spotkają się ze swoimi rodzinami - oświadczyła. Określiła wyrok jako "całkowicie odrażający i nieuzasadniony".

Para Brytyjczyków skazana za rzekome szpiegostwo

Lindsay i Craig Foremanowie zostali aresztowani podczas wycieczki motocyklowej w styczniu 2025 roku w Iranie. Od początku zaprzeczali zarzutom stawianym im przez Teheran. Moi rodzice zostali skazani na 10 lat więzienia, po procesie, który trwał zaledwie trzy godziny i podczas którego nie mogli przedstawić swojej obrony - powiedział syn kobiety.