Prezydent USA Donald Trump wydał Marynarce Wojennej Stanów Zjednoczonych rozkaz strzelania i niszczenia wszystkich łodzi, które będą zaangażowane w minowanie cieśniny Ormuz.

Donad Trump wydał rozkaz Marynarce Wojennej USA

"Rozkazałem Marynarce Wojennej Stanów Zjednoczonych ostrzelać i zniszczyć każdą łódź, nawet małą (wszystkie ich okręty, a jest ich 159, spoczywają na dnie morza!), która zaminowuje wody cieśniny Ormuz. Ma nie być żadnego wahania" - napisał Trump we wpisie na swoim portalu społecznościowym Truth Social.

"Ponadto nasze trałowce właśnie oczyszczają cieśninę. Niniejszym nakazuję kontynuację tych działań, ale na potrójnym poziomie!" - dodał.

Jak napisał w czwartek "The Washington Post", przedstawiciele Pentagonu przekazali komisji ds. sił zbrojnych Izby Reprezentantów, że Iran mógł postawić 20 lub więcej min w cieśninie, część z których umieszczono przy użyciu małych łodzi. Jak dotąd nie było jednak informacji, by Iran kontynuował minowanie cieśniny już po zawieszeniu broni.

Urzędnicy mieli ocenić, że całkowite usunięcie min postawionych w cieśninie Ormuz przez Iran może zająć sześć miesięcy. Resort miał też powiadomić, że operacja raczej nie może zostać przeprowadzona przed zakończeniem wojny USA z Iranem.

Taka ocena Pentagonu oznacza, że skutki gospodarcze obecnego konfliktu mogą utrzymywać się do końca roku albo nawet dłużej - podkreślił dziennik.