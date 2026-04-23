Brytyjska rodzina królewska świętuje ósme urodziny księcia Louisa. Z tej okazji opublikowano nowe, radosne zdjęcie najmłodszego syna księcia i księżnej Walii, wykonane podczas rodzinnych wakacji w Kornwalii. Fotografia szybko podbiła serca internautów.
Książę Louis, najmłodszy syn księcia i księżnej Walii, obchodzi dziś ósme urodziny. Z tej okazji Pałac Kensington opublikował wyjątkową fotografię, na której chłopiec pozuje z szerokim uśmiechem na tle malowniczego, kornwalijskiego wybrzeża. Zdjęcie, wykonane przez znanego fotografa Matta Porteousa, powstało podczas rodzinnych wakacji na południowo-zachodnim wybrzeżu Anglii.
Na nowym portrecie książę Louis prezentuje się w niebieskim swetrze z zamkiem pod szyją, opierając się z założonymi rękami o metalową barierkę. W tle rozciąga się spokojne morze, co nadaje zdjęciu wyjątkowo rodzinny i swobodny charakter. Fotografia została udostępniona w mediach społecznościowych Pałacu Kensington wraz z krótkim, radosnym wpisem: "Wszystkiego najlepszego, Louis! 8 lat!" oraz emotikonem czerwonego balonika.